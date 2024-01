Khó rời mắt khỏi bà chủ phòng tập hot hơn người mẫu

May Coco là bà chủ của một phòng tập Pilates chuyên nhận đào tạo 1:1 cho các học viên thuộc nhiều độ tuổi, giới tính.

Trước khi mở phòng tập do mình điều hành, người đẹp có 7 năm trong kinh nghiệm trong vai trò huấn luyện viên. Trong suốt nhiều năm, May Coco vừa đam mê Pilates, vừa chăm chỉ tập gym, do đó sở hữu sắc vóc tới người mẫu cũng phải chào thua.

May Coco có 7 năm kinh nghiệm làm huấn luyện viên trước khi mở phòng tập riêng

Bà chủ phòng Pilates cao tới 1m70, có đôi chân dài tít tắp, ba vòng cân đối cùng gương mặt khả ái, nữ tính. Trên trang Instagram gần 300 ngàn người theo dõi, May Coco thường gây ấn tượng bởi những khoảnh khắc khoe body tựa “thần Vệ Nữ” cùng cuộc sống sang chảnh, nhiều người mơ ước. Ngoài luyện tập để “gọt” body, người đẹp còn có sở thích với xe sang, đồ hiệu.

Để có được thân hình vạn người mê, ngoài luyện tập đều đặn mỗi ngày, May Coco khá kỷ luật trong chuyện ăn uống. Cuối tuần, cô cho phép mình trải nghiệm những món ăn ngon miệng như hotdog, thịt nướng, rượu soju nhưng ngày thường, cô tuân thủ chế độ ăn giàu đạm, chất xơ, tinh bột. Bữa ăn điển hình của người đẹp thường gồm ức gà nướng ít gia vị, rau củ hấp luộc với lượng cơm vừa phải. May Coco ưu tiên các nguồn đạm trắng như thịt gà, cá béo thay vì các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn. Theo người đẹp, đạm trắng không chỉ dễ hấp thu mà còn chứa ít Cholesterol, có lợi cho sức khỏe.

Bà chủ phòng Pilates rất năng ăn các loại trái cây họ cam, quýt. Đây là nguồn cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp tăng miễn dịch, chống lão hóa, cải thiện sức khỏe từ trong ra ngoài. Các loại trái cây này thường được người đẹp ăn vào bữa phụ hoặc ép thành nước để uống được nhiều hơn trong ngày.

Người đẹp sở hữu ngoại hình không thua gì các cô người mẫu nội y nổi tiếng

Ngoài ăn uống, May Coco kết hợp thêm nhiều thực phẩm hỗ trợ giúp tăng cơ, đẹp da. Mỗi tuần, người đẹp tắm hơi 1-2 lần để cơ thể được thư giãn và thải độc cho làn da. Cô cũng thích bơi lội vì đây là bộ môn giúp đốt cháy calo hiệu quả, cải thiện tinh thần cũng như giúp tim mạch và cơ bắp được thư giãn. Vào những ngày không có mặt tại phòng Pilates, May Coco sẽ dành khoảng 1 tiếng ở bể bơi.

Trước khi trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp, May Coco có một thời gian làm mẫu. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình chuẩn, cô thường được mời thực hiện các bộ hình áo tắm, nội y nóng bỏng. Hiện tại, người đẹp chăm chỉ quảng cáo cho các thương hiệu thực phẩm hỗ trợ sức khỏe và làm đẹp. May Coco cũng trở thành hình mẫu lý tưởng đối với nhiều nam giới tại Hàn Quốc. Đáng tiếc, bà chủ phòng Pilates là “hoa đã có chủ”. Bạn trai của cô cũng là một huấn luyện viên thể hình sở hữu body sắc nét, vạm vỡ, vô cùng xứng đôi vừa lứa với May Coco.

May Coco có lượng fan đông đảo nhờ sắc vóc vượt trội, body vạn người mê

Làm cùng lúc nhiều công việc giúp bà chủ phòng tập có cuộc sống dư dả, sang chảnh

Đáng tiếc cho nhiều fan nam, người đẹp là “hoa đã có chủ”

