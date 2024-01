Đường cong quyến rũ của nữ hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng xứ kim chi

Lee Soo In là hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp đến từ Hàn Quốc. Cô sở hữu ngoại hình hút mắt, đặc biệt là đường cong nóng bỏng, không thua kém bất cứ người mẫu nội y nổi tiếng nào.

Người đẹp cao 1m70, duy trì cân nặng quanh mốc 50kg, gây ấn tượng bởi ba vòng đâu ra đấy, tạo nên đường cong kỳ vĩ ai nhìn cũng mê.

Do đặc thù công việc, Lee Soo In di chuyển khắp nơi trên thế giới. Cô thường xuyên thực hiện những bài review về các địa điểm du lịch nổi tiếng, trong đó có cả các nhà hàng đông khách, được gắn sao Michelin. Đáng nói, Lee Soo In không chỉ review, cô còn thường xuyên thưởng thức các món ăn ngon miệng, đặc trưng từ khắp nơi mình từng chân đến. Người đẹp vừa đam mê du lịch, vừa đam mê ẩm thực, song hiếm khi gặp tình trạng thừa cân.

Là hướng dẫn viên du lịch song Lee Soo In sở hữu ngoại hình nóng bỏng không thua các người mẫu

Trên trang cá nhân của Lee Soo In không hiếm những khoảnh khắc cô nàng thưởng thức những món ăn gây kích thích vị giác từ thịt bò, hải sản, cơm chiên cho đến mỳ Ý, hamburger… Lee Soo In đặc biệt rất mê món cơm trộn truyền thống của Hàn Quốc. Đây là món ăn kết hợp giữa các nguyên liệu như dưa leo, cà rốt, nấm, rau chân vịt, kim chi, giá đỗ, thịt, trứng và tương ớt. Việc mix cùng lúc nhiều thực phẩm với nhau giúp món ăn này trở nên đầy đủ dinh dưỡng, cân bằng về mặt vị giác lẫn dưỡng chất. Những khi không muốn vào bếp hay ăn hàng, Lee Soo In thường trộn tất cả các nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh để tạo nên món cơm trộn của riêng mình.

Nữ hướng dẫn viên xinh đẹp ăn uống không kiêng khem song luôn đảm bảo ăn với lượng vừa đủ trong các bữa. Cô tránh việc ăn quá nhiều gây tích mỡ bụng hoặc nhịn ăn khiến cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng. Hàng ngày, Lee Soo In thường uống nước ép từ các loại hoa quả nhiều vitamin như dưa hấu, cam… Những khi trót ăn quá nhiều, người đẹp sẽ uống nước chanh pha loãng để detox cơ thể vào ngày hôm sau.

Đặc thù công việc thường xuyên phải hoạt động ngoài trời do đó Lee Soo In không bao giờ quên thoa kem chống nắng. Cô cũng bảo vệ làn da bằng cách đội mũ hoặc mang kính râm khi ra ngoài.

Một trong những bí quyết kiểm soát cân nặng của Lee Soo In là vận động. Mỗi ngày, cô nàng đi bộ tới 10km vì công việc. Những ngày không dẫn tour, người đẹp bơi lội, lướt ván, đạp xe hoặc đi shopping. Bên cạnh các bộ môn vận động giúp tiêu hao nhiều calo, duy trì vóc dáng cân đối thì shopping cũng là hình thức đốt mỡ hiệu quả thường được Lee Soo In áp dụng.

Ăn uống đa dạng với lượng vừa đủ kết hợp vận động là bí quyết duy trì vóc dáng của Lee Soo In

Nữ hướng dẫn viên du lịch cũng đến phòng tập song không thường xuyên. Cô thường tranh thủ tập ngay ở các khách sạn nơi mình tới nếu nơi đó có trang bị sẵn thiết bị tập luyện. Các bài tập được người đẹp yêu thích là bài tăng size vòng 3 với các loại tạ. Lee Soo In là người theo đuổi vẻ đẹp săn chắc, nở nang thay vì kiểu “mình hạc xương mai”.

Bên cạnh công việc hướng dẫn viên du lịch, Lee Soo In còn là người mẫu cho một số thương hiệu thực phẩm, đồ uống tại quê nhà. Cô nàng nhận được nhiều lời mời chụp quảng cáo thời trang song đều từ chối vì công việc bận rộn không cho phép.

Lee Soo In thường xuyên di chuyển khắp nơi trên thế giới, khoe những khoảnh khắc nóng bỏng, hút mắt

Công việc đòi hỏi di chuyển nhiều nên Lee Soo In không gặp tình trạng tích mỡ bụng như các chị em văn phòng

Người đẹp nhận nhiều lời mời làm mẫu thời trang nhưng đều từ chối vì đam mê nghề hướng dẫn viên

