Xôn xao công ty cho nhân viên nghỉ phép 49 ngày/năm và lý do đằng sau

Thông thường, các nhân viên sẽ có 12 ngày phép mỗi năm. Tuy nhiên, mới đây, nhân viên một công ty ở Trung Quốc gây xôn xao khi đăng tải status cho biết mỗi năm có tới 49 ngày phép. Hiện trong khi mọi người đang đi làm thì người này đã nghỉ ở nhà được 7 ngày. Với việc nghỉ phép dài như vậy, người này sẽ có cả kỳ nghỉ Tết gần 2 tháng. Đây có lẽ là niềm mơ ước của các nhân viên văn phòng.

(Ảnh minh họa).

"Có công ty nào cho nghỉ phép nhiều hơn công ty tôi không. Tôi có 49 ngày nghỉ có lương và đã được ở nhà 7 ngày", người đăng tải status viết.

Qua tìm hiểu, nhân viên này đang làm việc cho một trang trại ở Tây An, Trung Quốc. Trang trại do một công ty điều hành. Lý do được nghỉ tới 49 ngày, hưởng nguyên lương vì thời tiết mùa đông khắc nghiệt nên các hoạt động trang trại tạm dừng, không thể canh tác.

Công ty chỉ cử một số người ở lại trông coi vật nuôi, còn lại các nhân viên khác đang trong thời gian nghỉ phép dài như kỳ nghỉ đông.

Được biết, công ty rất quan tâm đến phúc lợi của nhân viên, tổ chức tiệc, thưởng tiền cho nhân viên dịp cuối năm. Nhiều người đã tỏ ra ghen tỵ và ước ao được tuyển dụng để trở thành nhân viên công ty và tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài.

Hiện, một số nơi ở Trung Quốc còn đưa ra hình thức nghỉ phép kéo dài sau khi kết hôn. Cụ thể như Cam Túc và Sơn Tây (Trung Quốc) cho phép các cư dân của 2 tỉnh này nghỉ 30 ngày có lương sau khi kết hôn. Trong khi đó, Thượng Hải và Tứ Xuyên cho phép nghỉ 10 ngày và 3 ngày hưởng nguyên lương sau hôn lễ.

Mục tiêu của việc cho kéo dài thời gian nghỉ phép sau đám cưới là để giúp tăng tỷ lệ sinh. Trong năm 2022, dân số Trung Quốc chứng kiến lần đầu tiên giảm. Nhiều nhà quan sát cho rằng có thể đây là khởi đầu cho thời kỳ suy giảm dân số ở nước này.

Liên quan đến nghỉ phép, tại Trung Quốc từng có công ty ở Thâm Quyến đưa ra hình thức thưởng cho nhân viên 365 ngày nghỉ phép có lương trong năm.

Một nam nhân viên đã trúng được giải thưởng là "365 ngày nghỉ phép có lương” tại bữa tiệc của công ty. Phía công ty cho biết, trải qua 3 năm đại dịch, công ty không tổ chức tiệc tất niên nên năm 2022 là lúc công ty muốn đưa ra phần thưởng thú vị để các nhân viên cảm thấy thoải mái, bớt căng thẳng trong công việc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]