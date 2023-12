Tính đến đầu giờ chiều ngày 29/12, tại hệ thống cửa hàng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn (SJC), giá vàng miếng SJC đã giảm về mức 73 - 76 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra), giảm tới 1.000.000 đồng so với giờ mở cửa trong ngày và giảm hơn 4.000.000 đồng so với giá “lập đỉnh” ngày 26/12. Sau chỉ đạo của Thủ tướng hôm 27/12, yêu cầu điều hành giá trong nước theo thị trường, không để vênh cao với quốc tế, giá vàng miếng SJC liên tục lao dốc khiến chênh lệch với thế giới thu hẹp về còn 13 triệu đồng một lượng thay vì mức 18-20 triệu cách đây 3 ngày.



Theo các chuyên gia, kịch bản giá vàng tăng phi mã và rơi tự do không phải diễn ra lần đầu. Giá vàng miếng đã có nhiều phiên tăng nhanh hơn, diễn biến lệch pha hoặc giảm chậm hơn so với thế giới. Năm ngoái, vàng miếng cũng từng dậy sóng dư luận khi cách biệt so với thế giới trên 20 triệu đồng. Lý giải sự lệch pha này, giới chuyên gia cho rằng thị trường vàng miếng là thị trường đặc biệt, thường được gọi là thị trường không hoàn hảo. Đây là một hàng hóa đặc biệt bởi nguồn cầu (mua bán của người dân) tăng nhưng nguồn cung "đứng im suốt nhiều năm qua".