Tập đoàn Hoa Sen báo lãi trăm tỷ, đẩy mạnh vay nợ ngân hàng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ tài chính 2023 - 2024 (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 31/12/2023) với các chỉ số đều ghi nhận tích cực hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu đạt 9.703 tỷ đồng, tăng trưởng 15%. Biên lợi nhuận gộp phục hồi mạnh mẽ từ mức 2% tại quý I niên độ 2022 - 2023 lên mức 11% tại quý I niên độ 2023 - 2024; lợi nhuận gộp theo đó cao gấp 5 lần cùng kỳ khi đạt 960 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí lãi vay giảm 47%, từ mức 48 tỷ đồng xuống còn 25 tỷ đồng; chi phí chênh lệch tỉ giá giảm 63%, từ mức 65 tỷ đồng xuống còn 24 tỷ đồng trong quý I niên độ 2023-2024. Chi phí chênh lệch tỉ giá được ghi nhận là những khoản lỗ do chênh lệch tỉ giá từ hoạt động xuất nhập khẩu và tất toán dư nợ vay bằng USD.

Trong quý I niên độ 2023-2024, Hoa Sen duy trì không nhận nợ vay bằng USD nên dù tỉ giá USD/VND diễn biến phức tạp cũng không ảnh hưởng nặng nề đến chi phí chênh lệch tỉ giá. Vì vậy, nguyên nhân chủ yếu tác động đến chi phí chênh lệch tỉ giá là từ nhập khẩu nguyên vật liệu và xuất khẩu.

Ngược lại, doanh thu tài chính là những khoản doanh thu được ghi nhận do lãi chênh lệch tỉ giá từ hoạt động xuất nhập khẩu, lãi tiền gửi, lãi từ các hoạt động tài chính khác của tập đoàn. Trong quý I niên độ 2023-2024, doanh thu tài chính tăng 37% so với cùng kỳ, từ mức 32 tỷ đồng tăng lên 44 tỷ đồng, chủ yếu là lãi chênh lệch tỉ giá từ hoạt động xuất khẩu của HSG. Doanh thu xuất khẩu quý chiếm 43% tổng doanh thu và tăng 10% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của Hoa Sen theo đó được cải thiện tích cực từ mức lỗ 680 tỷ đồng ở cùng kỳ lên mức lãi 103 tỷ đồng trong quý I niên độ 2023 - 2024. Kết quả này tiếp nối đà hồi phục của Hoa Sen kể từ đầu năm 2023. Tính trong 4 quý vừa qua, doanh nghiệp này đã lãi ròng 800 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/12/2023, Hoa Sen nắm giữ gần 13.000 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với đầu kỳ (ngày 1/10/2023). Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2,8 lần lên 1.685,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 5,2% lên 8.025 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nợ ngắn hạn hơn 7.900 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính gần 4.700 tỷ đồng, tăng 1.700 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, công ty vay Vietcombank - chi nhánh Nam Bình Dương 1.769 tỷ đồng, vay VietinBank gần 2.000 tỷ đồng, vay BIDV 455,5 tỷ đồng...

Lên kế hoạch IPO công ty con mảng nhựa giai đoạn 2024 - 2026

Trong thông điệp gửi gắm đến quý cổ đông, nhà đầu tư tại báo cáo thường niên niên độ tài chính 2022 – 2023, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen cho hay, bước sang năm 2024, thị trường thép dự kiến sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường, tác động mạnh hơn đến các doanh nghiệp cùng ngành. Chặng đường phía trước của Tập đoàn Hoa Sen còn phải đối mặt với nhiều chông gai và thử thách.

Theo người đứng đầu của Tập đoàn Hoa Sen, trong năm 2023, nhu cầu thép tại nhiều quốc gia giảm mạnh do hoạt động xây dựng và đầu tư cơ sở hạ tầng suy giảm, lạm phát, chi phí năng lượng tăng cao và do ảnh hưởng tiêu cực từ các vấn đề địa chính trị.

Giá thép thế giới biến động mạnh tiếp tục thách thức các nhà sản xuất thép Việt Nam, đặt ra yêu cầu thắt chặt, kiểm soát chính sách mua hàng và quản lý hàng tồn kho, cùng với nhiều thách thức khác bao gồm thúc đẩy doanh số và kiểm soát giá trong thời kỳ thị trường nhiều biến động.

Đối mặt với những diễn biến đầy thách thức và phức tạp đó, Hoa Sen đã có những giải pháp để ứng phó và duy trì sự ổn định của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch niên độ tài chính 2023 - 2024, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục triển khai chuyển đổi mô hình kinh doanh. Đối với mảng sản xuất kinh doanh nhựa, tập đoàn sẽ từng bước củng cố để Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen triển khai phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) khi đã chuẩn bị đủ nguồn lực và điều kiện thị trường cho phép. Dự kiến giai đoạn 2024 - 2026, nếu tình hình kinh tế thuận lợi, HĐQT sẽ trình phương án IPO lên ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Ở niên độ tài chính 2022 - 2023, tập đoàn cho biết Nhựa Hoa Sen đã vượt kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và đã tiếp nhận thêm 2 nhà máy nhựa tại miền Bắc và miền Trung từ tập đoàn mẹ.

Đối với mảng kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng và nội thất, tập đoàn sẽ tiếp tục tăng hiệu quả kinh doanh của hệ thống Hoa Sen Home và chuẩn bị đủ nguồn lực để thành lập Công ty Cổ phần Phân phối Vật liệu xây dựng - Nội thất Hoa Sen (CTCP Hoa Sen Home). Tập đoàn có kế hoạch chuyển giao mảng này cho Hoa Sen Home vào một thời điểm phù hợp trong giai đoạn 2024 - 2026.

