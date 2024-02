Tặng đệm làm quà Tết, May Sông Hồng kinh doanh sao?

Tối 31/1, trên trang fanpage của Công ty CP May Sông Hồng - Sông Hồng Nghĩa Hưng đăng tải dòng trạng thái: “Một ngày thật đặc biệt của CBCNV may Sông Hồng Nghĩa Hưng 1” với loạt chùm ảnh hàng trăm người lao động tươi cười chở đệm bông về nhà sau giờ làm việc. Ngay sau khi những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua, rất nhiều người đã thể hiện sự quan tâm và ủng hộ.

Thưởng Tết ý nghĩa

Được biết, đây là quà Tết của Công ty May Sông Hồng khu vực Nghĩa Hưng (Nam Định) gửi đến cán bộ, công nhân của công ty.

Fanpage của Công ty CP May Sông Hồng - Sông Hồng Nghĩa Hưng đăng tải hình ảnh hàng trăm công nhân công ty chở đệm bông về nhà. Ảnh chụp màn hình.

Thông tin trên báo chí, đại diện May Sông Hồng cho biết thực hiện chủ trương của Ban lãnh đạo công ty, từ chiều ngày 31/1, có hơn 2.000 chiếc đệm bông đã được gửi tới cán bộ công nhân của khu vực Sông Hồng Nghĩa Hưng 1 và 2. Năm nay, ngoài lương tháng 13 và 14, công ty tặng thêm đệm bông Sông Hồng dày 7cm cho người lao động, giá trị mỗi chiếc đệm khoảng hơn 4 triệu đồng.

"Đây là năm đầu tiên công ty tặng đệm cho toàn bộ cán bộ, công nhân của công ty. Dù hoàn toàn có thể quy đổi quà ra tiền mặt, nhưng công ty muốn các công nhân mang sản phẩm do chính mình sản xuất về tặng người thân sẽ ý nghĩa hơn", đại diện May Sông Hồng cho hay.

Hình ảnh công nhân Công ty CP May Sông Hồng - Nghĩa Hưng chở đệm bông về nhà được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua. Ảnh: Ảnh: Fanpage May Sông Hồng - Nghĩa Hưng.

Ngoài ra, các công nhân của công ty cho biết trước đó, họ đã nhận được thông báo công ty sẽ tặng đệm đến công nhân, các công nhân cũng đã đăng ký kích thước đệm với tổ trưởng để nhận loại nệm phù hợp. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển quà, chị em phụ nữ tay lái yếu, nhà xa có thể gọi người thân đến chở về hoặc thuê xe. Những người còn lại sẽ được đoàn thanh niên công ty hỗ trợ chằng buộc sản phẩm cẩn thận, thuận tiện cho việc di chuyển.

Kinh doanh khả quan

Tìm hiểu được biết, Công ty CP May Sông Hồng - Nghĩa Hưng là công ty con thuộc Công ty CP May Sông Hồng (mã: MSH), được thành lập năm 2013 với vốn điều lệ 250 tỷ đồng (do MSH nắm 51% vốn). Trụ sở công ty đặt tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định với hoạt động chính là sản xuất hàng may mặc.

Các công nhân Công ty CP May Sông Hồng - Nghĩa Hưng được tặng quà Tết bằng sản phẩm do chính mình sản xuất. Ảnh: Fanpage May Sông Hồng - Nghĩa Hưng.

Về Công ty CP May Sông Hồng, theo giới thiệu tại website doanh nghiệp, đây là một trong những nhà máy sản xuất hàng may mặc và chăn ga gối đệm lớn hàng đầu Việt Nam. Với hơn 20 xưởng sản xuất được xây dựng và quản lý tập trung trong phạm vi tỉnh Nam Định, có lợi thế về vị trí địa lý gần sân bay, cảng biển, nguồn nhân lực được đào tạo có chất lượng với chi phí cạnh tranh, bộ máy quản lý là người Việt Nam, kết hợp thêm việc tuyển dụng các chuyên viên quốc tế đầu ngành, công ty đã và đang trở thành đối tác tin cậy của rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng trên toàn thế giới.

Tại ngày 31/12/2023, May Sông Hồng có vốn điều lệ hơn 750 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật công ty là ông Bùi Đức Thịnh.

Nhìn lại kết quả kinh doanh quý IV/2023 của Công ty CP May Sông Hồng cho thấy, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt hơn 1.156 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,34% so với cùng kỳ 2022.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 23% lên 69 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm đến 69%, chỉ đạt 12 tỷ đồng. Tương tự, chi phí bán hàng được tiết giảm 14% so với cùng kỳ, xuống còn gần 38 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 79 tỷ đồng.

Kết quả, May Sông Hồng báo lãi sau thuế đạt 81 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Lý giải về nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận tăng, May Sông Hồng cho biết trong quý IV/2024, công ty ký được nhiều đơn hàng hơn và có thêm doanh thu của Công ty CP Sông Hồng BSS Logistics giúp tăng doanh thu và lợi nhuận. Mặc dù chi phí đầu vào tăng nhưng lợi nhuận hoạt động tài chính của công ty tăng cao nên lợi nhuận trước thuế tăng 34% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2023, doanh thu thuần của May Sông Hồng ghi nhận đạt gần 4.542 tỷ đồng, giảm 18% so với năm trước; thực hiện được 95% kế hoạch về doanh thu. Lợi nhuận trước thuế khoảng 307 tỷ đồng, giảm 30% và đạt 88% mục tiêu lợi nhuận năm. Lợi nhuận sau thuế hơn 245 tỷ đồng, giảm gần 28%.

Trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của May Sông Hồng đạt 3.453 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt hơn 2.552 tỷ đồng, tài sản dài hạn hơn 900 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tại cuối năm 2023 của May Sông Hồng ở mức 1.643 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính ở mức hơn 834 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của May Sông Hồng tại ngày 31/12/2023 đạt hơn 1.809 tỷ đồng.

