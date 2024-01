Tận thấy khu 'đất vàng' bị cựu CEO tổng công ty chè biến thành… quán nhậu

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Cầm và ông Nguyễn Quốc Khánh (cùng là thành viên HĐTV Tổng Công ty Chè Việt Nam). Hai bị can này bị cáo buộc có hành vi ký các Nghị quyết của HĐTV thống nhất góp vốn và thoái vốn quyền sử dụng đất tại số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TPHCM) không thông qua đấu giá công khai theo quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Sai phạm xảy ra tại khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã từng được Thanh tra Chính phủ chỉ ra vào tháng 9/2020 khi ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Chè Việt Nam.

Khu đất có diện tích trên 446m2 ở số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho biết khu đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM ký các hợp đồng, phụ lục hợp đồng cho Chi nhánh Tổng công ty Chè lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc và văn phòng cho thuê.

Đến năm 2013 thì có nghị quyết về việc thực hiện thoái vốn là tài sản tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa không thông qua đấu giá. Khu đất này Công ty GB đang quản lý, sử dụng và đã được TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh kiến nghị Bộ Công an điều tra, xác minh để xử lý theo quy định, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với diện tích đất tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến việc xử lý sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Chè Việt Nam.

Hiện tại, khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa được khai thác làm quán nhậu.

Trước đó, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thiện Toàn, nguyên Tổng Giám đốc, phụ trách HĐTV Tổng Công ty Chè Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Kết quả điều tra ban đầu của C03 cáo buộc ba ông Nguyễn Thiện Toàn, Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh đã ký nghị quyết của HĐTV Tổng Công ty Chè Việt Nam để thống nhất góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP HCM.

Việc thoái vốn không thông qua đấu giá công khai được xác định đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Tổng Công ty Chè Việt Nam tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2015, đơn vị này chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.

