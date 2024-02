Nóng tuần qua: Tiết lộ con số vàng cả nước tiêu thụ trong năm qua

Cả nước tiêu thụ 55,5 tấn, nhu cầu vàng trang sức giảm

Báo cáo về xu hướng nhu cầu vàng của Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, nhu cầu vàng hằng năm (không bao gồm thị trường phi tập trung OTC) giảm xuống còn 4.448 tấn trong năm 2023, giảm 5% so với mức tăng trong năm 2022. Từ năm 2022, các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì mua vàng với tốc độ chóng mặt, đưa nhu cầu về vàng năm ngoái đạt mức cao kỷ lục thứ hai với 1.037 tấn, giảm 45 tấn so với năm trước đó.

Đáng chú ý, nhu cầu tiêu dùng vàng tại Việt Nam nói chung giảm nhẹ, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 59,1 tấn trong năm 2022 xuống còn 55,5 tấn trong năm 2023. Giá vàng miếng và vàng xu đã có mức giảm nhẹ 2% trong năm 2023 so với cùng kỳ, ở mức 40 tấn.

Cuối năm 2023, giá vàng tăng cao nhưng lượng tiêu thụ vàng của người dân rất lớn

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu đầu tư vàng miếng và vàng xu trên toàn cầu đã hạ nhiệt, giảm 3% do thế mạnh ở một số thị trường, giúp bù đắp cho sự yếu kém ở những nơi khác. Tại các thị trường khác trong khu vực ASEAN bao gồm: Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Singapore, nhu cầu vàng miếng và vàng xu cũng giảm lần lượt 2%, 4%, 5% và 8% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu đầu tư vàng của châu Âu tiếp tục giảm mạnh, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước.

Trình Chính phủ tăng lương tối thiếu từ ngày 1/7

Hội đồng tiền lương quốc gia vừa chính thức khuyến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 từ ngày 1/7.

Mức tăng được hội đồng đề xuất 6%, tương ứng tăng 200.000 - 280.000 đồng. Cụ thể, lương vùng 1 nâng lên 4,96 triệu đồng; vùng 2 là 4,41 triệu; vùng 3 là 3,86 triệu và vùng 4 đạt 3,45 triệu đồng. Lương các vùng đang dao động 3,25-4,68 triệu đồng.

Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024. Cụ thể, vùng 1 lên 23.800 đồng; vùng 2 lên 21.200 đồng; vùng 3 là 18.600 đồng; vùng 4 là 16.600 đồng.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia đánh giá 6% là mức tăng hài hòa, chia sẻ khó khăn của cả lao động và chủ doanh nghiệp.

Thời điểm tăng được hội đồng đề xuất từ ngày 1/7, đồng bộ với chủ trương của Đảng về thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực Nhà nước, đảm bảo thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện.

Khách thắt lưng buộc bụng, đại gia bán xe Mercedes tại Việt Nam hết thời kiếm lãi lớn

Trong báo cáo tài chính quý IV-2023 vừa phát hành cho thấy kết quả kinh doanh của đại gia bán xe Mercedes không mấy tích cực.

Theo đó, Haxaco, đơn vị phân phối xe Mercedes hàng đầu tại Việt Nam có doanh thu gần 1.100 tỉ đồng, và lợi nhuận trước thuế đạt 27,9 tỉ đồng, giảm lần lượt 33% và 52% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2023, Haxaco chỉ thu lãi trước thuế vỏn vẹn 48 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ con số này lên đến 300 tỉ đồng. Mức giảm lợi nhuận lên đến 84%.

Bán xe Mercedes cả năm, đại gia kiếm lãi rất thấp.

Theo ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch Haxaco, hiệu quả kinh doanh giảm do nhu cầu tiêu dùng xe sang chưa được cải thiện đáng kể do người tiêu dùng có xu hướng chờ đợi tín hiệu tích cực hơn của nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm, nhóm Big4 thấp nhất

Lãi suất huy động của ngân hàng tiếp tục giảm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhóm ngân hàng Big 4 duy trì mức lãi suất huy động thấp nhất thị trường.

Khảo sát biểu lãi suất huy động niêm yết trên website của các ngân hàng như: Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, Techcombank, MB, ACB, Sacombank, HDBank, SHB, VIB, SeABank, … trong ngày đầu tháng 2/2024 cho thấy, lãi suất huy động (tại các kỳ hạn được khảo sát là: 6,9,12,24 tháng) tiếp tục được nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm, với mức giảm từ 0,1 - 0,5%/tùy kỳ hạn và ngân hàng.

Ở nhóm Big 4, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm đầu tháng 2/2024 tiếp tục điều chỉnh giảm so với cùng kỳ tháng 1/2024. Cụ thể, biểu lãi suất tại Vietcombank đã ghi nhận mức giảm từ 0,1 - 0,2% ở các kỳ hạn. Mức lãi suất huy động 4,7%/năm cũng là mức lãi suất cao nhất đang được Vietcombank áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Hay như tại BIDV, biểu lãi suất cũng được điều chỉnh giảm từ 0,2 - 0,5. Hiện tại, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất tại BIDV đang là 5,0%/năm cho các kỳ hạn từ 36 tháng trở lên.

Tại Agribank, lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được hạ 0,2% xuống còn 3%/năm. Mức lãi suất huy động tại kỳ hạn 12 tháng đến dưới 24 tháng xuống 4,8%/năm, giảm 0,2% so với biểu lãi suất cũ. Ở kỳ hạn 24 tháng trở lên, lãi suất đang áp dụng là 4,9%/năm, giảm 0,4% so với biểu lãi suất cũ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]