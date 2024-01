Nóng tuần qua: Thu nhập trung bình của nhân viên ngân hàng nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh là bao nhiêu?

Ngân hàng có nhân viên đạt thu nhập 46 triệu đồng/tháng kinh doanh ra sao?

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) do tỷ phú Hồ Hùng Anh giữ vị trí Chủ tịch đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2023 với lãi trước thuế 22.888 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước đó. Đây là năm đầu tiên Techcombank giảm lợi nhuận, kể từ 2014. Dù vậy, kết quả này cũng đã vượt kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua là 22.000 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt ít nhất 20%/tổng lợi nhuận, ước tính khoảng 1.500 đồng/cổ phiếu cho năm 2024.

Techcombank đã cắt giảm hơn 700 nhân viên trong năm 2023

Với kết quả kinh doanh mới công bố, Techcombank tụt xuống đứng sau các ngân hàng có vốn nhà nước như Vietcombank, BIDV và Agribank sau nhiều năm gắn liền với vị trí "á quân" về lợi nhuận trong ngành ngân hàng.

Theo báo cáo, trong năm 2023, thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm 9% còn 27.691 tỷ đồng, do chi phí trả lãi tiền gửi tăng khi người dân và doanh nghiệp vẫn ùn ùn gửi tiền ngân hàng dù lãi suất tiết kiệm liên tục được điều chỉnh giảm trong quý cuối cùng của năm 2023.

Tính đến cuối năm 2023, số nhân viên của Techcombank là 11.614 người, giảm hơn 700 nhân viên so với đầu năm. Tuy nhiên chi phí cho đội ngũ nhân sự tăng mạnh lên hơn 6.573 tỷ đồng. Do đó, tiền lương bình quân tháng của nhân viên ngân hàng đạt 39 triệu đồng/tháng, tăng 2 triệu đồng so với năm 2022. Tổng thu nhập bình quân tháng đạt 46 triệu đồng/tháng, cũng tăng 2 triệu đồng/tháng so với con số 44 triệu đồng/tháng của năm 2022.

Vì đâu EVN liên tiếp thua lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng?

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo khoản lỗ ước tính 17.000 tỷ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỷ đồng. Tính chung 2022 - 2023, tập đoàn này lỗ gần 38.000 tỷ đồng, chưa gồm khoản chênh lệch tỷ giá vẫn treo từ các năm trước (khoảng 14.000 tỷ đồng). EVN lý giải nhiều thông số đầu vào ảnh hưởng tới chi phí. Ngoài ra, còn do giá nhiên liệu đầu vào dù giảm so với năm ngoái nhưng vẫn ở mức cao so với trước.

Thông tin trên báo chí, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, dù nỗ lực tiết giảm chi phí, giá bán lẻ điện được điều chỉnh hai lần nhưng vẫn không thể bù đắp được chi phí mua điện tăng cao, nên năm 2023 EVN không cân bằng được kết quả sản xuất kinh doanh.

Theo ông Tuấn, thông thường, sản lượng thủy điện của Việt Nam đạt 35% hoặc cao hơn, nhưng trong năm 2023, do hạn hán, nhiều hồ thủy điện về mực nước chết, nên sản lượng của nguồn thủy điện chỉ đạt 28,4%.

Trong khi đó, nhiệt điện than - nguồn năng lượng chiếm tỷ trọng 33,2% nhưng năm 2023 sản xuất được 46,2%; nguồn tuabin khí và nhiệt điện dầu chiếm tỷ trọng 10,3% nhưng sản xuất được 9,8%; nhập khẩu điện chiếm tỷ trọng rất ít 1,46%; năng lượng tái tạo có công suất đặt chiếm 26,9%, nhưng sản xuất đạt 13%.

Hà Nội: Loạt địa phương đấu giá đất ngày cận Tết, giá khởi điểm chỉ hơn 7 triệu đồng/m2

Theo dự kiến, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 , rất nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội sẽ đưa ra đấu giá các khu đất ở trên địa bàn. Đáng chú ý, có một số địa phương chọn thời điểm đấu giá là ngày Chủ nhật cuối cùng của năm (tức 25 Tết Nguyên đán). Được biết, giá khởi điểm thấp nhất từ 7,3 triệu đồng/m2, còn cao nhất là 31,5 triệu đồng/m2.

Tại huyện Phúc Thọ, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam vừa ra thông báo đấu giá đất trong đó là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ. Huyện Thạch Thất dự kiến đưa ra đấu giá 3 khu đất tại 3 xã trong cùng một phiên. Tại huyện Đan Phượng, 8 giờ 30 phút ngày 4/2/2024 (tức Chủ nhật, ngày 25 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), UBND huyện Đan Phượng sẽ đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở 26 thửa đất khu Chăn Nuôi, xã Đồng Tháp.

Đất có giá khởi điểm thấp nhất từ 7,3 triệu đồng/m2, còn cao nhất là 31,5 triệu đồng/m2

Tương tự, UBND huyện Mê Linh cũng lựa chọn thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 4/2/2024 để bắt đầu phiên đấu giá 92 ô đất tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa.

Trước đó một ngày (8 giờ 30 phút ngày 3/2/2024, tức thứ Bảy), UBND huyện Đông Anh cũng dự kiến đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại điểm X2, thôn Sáp Mai, xã Võng La.

Tại huyện Sóc Sơn, dự kiến 8 giờ 30 phút ngày 27/1/2024 sẽ đưa ra đấu giá 12 ô đất ở thuộc khu quy hoạch dân cư thôn Hương Đình, xã Mai Đình. Diện tích các ô đất từ 105m2 tới 147m2, giá khởi điểm từ 27,8 triệu đồng/m2 tới 33,1 triệu đồng/m2.

Ngân hàng hạ giá du thuyền của FLC lần thứ 7, giảm gần 13 tỷ so với giá khởi điểm

Sau 6 lần đấu giá nhưng không có người mua, giá khởi điểm lần này của du thuyền FLC Alabatross sẽ được giảm tiếp 2,6 tỷ, còn khoảng 23,2 tỷ đồng.

Đây là tài sản được Tập đoàn FLC thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Quy Nhơn. Du thuyền này lần đầu được đưa ra đấu giá tháng 11/2022 với giá khởi điểm gần 36 tỷ đồng.

Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp cho biết đơn vị đang tiếp tục đấu giá lần thứ 7 du thuyền FLC Albatross sau 6 lần đấu giá thất bại do không có người tham gia đăng ký hồ sơ.

Ở lần đấu giá này, chiếc du thuyền hạng sang được ngân hàng hạ giá xuống còn hơn 23,2 tỷ đồng, giảm gần 3 tỷ đồng so với lần đấu giá gần nhất vào ngày 19/1.

Theo thông báo, phiên đấu giá du thuyền FLC Alabatross sẽ được tổ chức lần thứ 7 vào ngày 29/1 tại TP HCM. Người muốn tham gia đấu giá cần đặt cọc trước khoảng 2,3 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn một năm, du thuyền triệu USD của FLC vẫn "ế" khách mua và giá khởi điểm giảm gần 13 tỷ đồng so với lần rao bán đầu tiên.

