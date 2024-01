Nóng tuần qua: Nghề đang “hot” hiện nay, ngồi ngắm hoa đẹp, thu nhập lên tới 4-5 triệu đồng mỗi ngày

Thợ cắm hoa lan 'chạy sô' dịp Tết, thu nhập tiền triệu mỗi ngày

Những ngày này, trong các gian hàng bán hoa lan hồ điệp, thợ cắm hoa đang làm việc tất bật để phục vụ nhu cầu mua sắm hoa Tết của người dân. Để có những chậu lan hài hòa và đều màu, người thợ yêu cầu phải có thẩm mỹ tốt, khéo léo và sáng tạo.

Thợ cắm hoa lan bắt đầu làm từ đầu tháng Chạp và thường kết thúc công việc vào khoảng 27 - 29 Tết. Tiền công trả cho thợ cắm lan tính theo cành/bình, mỗi cành từ 15.000 - 20.000 đồng, tùy tay nghề và uy tín của thợ. Mỗi ngày, người thợ có thể cắm hoàn thiện từ 400 - 500 cành.

Làm công việc này không thể rập khuôn, cứng nhắc mà phải luôn đổi mới, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của khách hàng. Giá trị những bình lan có thể lên tới hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng. Bởi vậy yêu cầu về vẻ đẹp, sự độc đáo, hài hòa lại càng cao.

Theo tiết lộ của chủ cửa hàng bán lan, vào dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt trong những ngày cao điểm, không hiếm những người thợ tay nghề cao có thể đạt mức thu nhập 4-5 triệu đồng/ngày, thậm chí cao hơn. Còn lại, trung bình cũng có mức thu nhập từ 1 -1,5 triệu đồng/ngày. Chậu lan hồ điệp đẹp không phải ở kích cỡ chậu to hay nhỏ, số lượng lan ít hay nhiều mà ở sự hài hòa, các tầng cao thấp, tỏa ra nhiều hướng để đảm bảo cân xứng và sang trọng nhất.

Giao dịch nhà đất giảm về cuối năm, tồn kho hơn 11.000 căn hộ và đất nền

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 4/2023 và cả năm 2023.

Về tồn kho bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý 4 vào khoảng 16.315 căn (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó: chung cư 2.826 căn; nhà ở riêng lẻ 5.173 căn; đất nền 8.316 nền. Theo đó, có thể thấy tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án.

Lượng tồn kho thuộc phân khúc nhà chung cư trong quý 4 bằng khoảng 88,42% so với quý 3/2023; lượng tồn kho thuộc phân khúc đất nền bằng khoảng 115,66% so với quý 3/2023 và lượng tồn kho thuộc phân khúc nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 78,93% so với quý 3/2023.

Về nguồn cung, theo Bộ Xây dựng trong quý 4/2023, nguồn cung bất động sản của dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở có sự chuyển biến theo xu hướng tăng. Tuy nhiên, về tổng thể thì nguồn cung bất động sản trong năm 2023 còn hạn chế so với năm 2022.

Ngân hàng lớn nhất Việt Nam giảm lãi suất huy động thấp kỷ lục

Ngân hàng BIDV và VietinBank vừa công bố áp dụng biểu lãi suất mới từ ngày 17/1 và tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại các kỳ hạn dưới 12 tháng.

Theo đó, hai ngân hàng này đã giảm lãi suất kỳ hạn 1 - 2 tháng từ 2,2%/năm về 1,9%/năm, tương ứng mức giảm 0,3%.

Lãi suất kỳ hạn 3-5 tháng cũng được hạ 0,3%, xuống còn 2,2%/năm. Tương tự, kỳ hạn 6-11 tháng giảm từ 3,5%/năm xuống 3,2%/năm. Những kỳ hạn từ 12 tháng trở lên vẫn được giữ nguyên so với biểu lãi suất cũ, với mức cao nhất được áp dụng là 5,3%/năm dành cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Bảng lãi suất huy động của ngân hàng BIDV từ ngày 17/1

Còn ngân hàng Agribank thông báo áp dụng biểu lãi suất huy động mới từ ngày 17/1 với mức giảm 0,2-0,4%/năm tại các kỳ hạn dưới 12 tháng. Trong lần điều chỉnh này, Agribank cũng giữ nguyên lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5%/năm. Đối với kỳ hạn 24 tháng trở lên, lãi suất cũng được duy trì ở mức 5,3%.

Trước đó, từ ngày 12/1, Vietcombank cũng đã thay đổi biểu lãi suất huy động và tiếp tục giảm 0,1-0,2 % ở loạt kỳ hạn. Trong đó, lãi suất cao nhất mà ngân hàng này đang áp dụng chỉ còn 4,7%/năm dành cho các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên.

Hiện lãi suất Vietcombank thấp nhất trong nhóm Big 4 (Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank), đồng thời cũng là một ngân hàng có biểu lãi suất huy động thấp nhất thị trường.

Giá chung cư Hà Nội tăng mạnh

Theo khảo sát, nhiều khu vực như Hà Đông, Long Biên, Gia Lâm, Nam Từ Liêm... giá căn hộ chung cư đạt ngưỡng trung bình 35-50 triệu đồng/m2. Trong báo cáo về thị trường BĐS Việt Nam mới được công bố, đại diện của CBRE Việt Nam cho biết từ sau dịch bệnh Covid-19, đà tăng giá của chung cư Hà Nội duy trì khoảng 14% mỗi năm.

Riêng năm 2023, giá bán sơ cấp trung bình tại Hà Nội tăng gần 15% theo năm, đạt 53 triệu đồng mỗi m2. Tương đương, để mua được một căn chung cư diện tích 60m2 với mức giá trung bình này, số tiền khách hàng bỏ ra lên tới gần 3,2 tỷ đồng. Bộ phận nghiên cứu & Tư vấn phát triển CBRE nhận định, trong 1-2 năm tới, nguồn cung duy trì hạn chế trong khi nhu cầu lớn sẽ khiến giá bán tiếp tục neo ở mức cao.

Ở thị trường thứ cấp, trong quý IV/2023, giá căn hộ Hà Nội tăng 5% theo năm, trung bình 33 triệu đồng mỗi m2. Chuyên gia của CBRE Việt Nam cho biết nguồn cung hạn chế trong khi giá bán các dự án mới cao đã thúc đẩy thị trường thứ cấp sôi động. Bên cạnh đó, CBRE đánh giá việc chủ đầu tư nước ngoài và phía Nam đẩy mạnh Bắc tiến cũng là một trong những nguyên nhân đẩy mặt bằng giá chung cư Hà Nội lên tầm cao mới khi các nhà đầu tư mới này tập trung phát triển chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn quản lý, tiện ích.

Trước đó, dữ liệu thị trường từ Savills Việt Nam cho thấy, hiện tại giá bán căn hộ sơ cấp trung bình đạt 54 triệu đồng/m2, tăng 13% theo năm. Mức giá này đã tăng trong 19 quý liên tiếp và cao hơn 77% so với quý I/2019.

