Nóng tuần qua: Chưa tới ngày vía Thần tài, người dân đã chen nhau mua vàng, nhiều nơi quá tải

Người Hà Nội nườm nượp xếp hàng mua vàng, nhiều nơi quá tải

Tại phố vàng Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội từ sáng 15/2, người dân xếp hàng chờ đến lượt mua.

Nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải, khách phải xếp hàng chờ đợi 30 phút mới tới lượt mua vàng. Theo đại diện một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, vàng nhẫn là sản phẩm được ưa chuộng nhẫn. Đa phần người dân mua từ 1 chỉ trở lên. Ngoài ra, linh vật vàng hình con rồng cũng được người dân hỏi mua.

Nhiều người dân mua vàng nhẫn để tiết kiệm và để đầu tư trong năm mới (ảnh: Ngọc Mai).

Hiện, giá vàng nhẫn đang ở mức cao. Các cửa hàng đều có đủ loại vàng nhẫn từ 1-10 chỉ phù hợp với nhiều người lựa chọn mua tích trữ. So với đầu năm 2023, đến nay, vàng nhẫn tăng hơn 10 triệu đồng/lượng.

Ông Huỳnh Trung Khánh - chuyên gia Hội đồng vàng Thế giới - cho rằng, không chỉ vàng miếng SJC mà nhu cầu nắm giữ vàng nhẫn trong dân cao và nguồn cung hiện nay vẫn thiếu do các doanh nghiệp không được phép nhập khẩu vàng làm nữ trang. Bên cạnh đó, việc cơ quan chức năng đẩy mạnh triệt phá các đường dây mua bán vàng lậu dẫn đến nguồn cung vàng nguyên liệu trên thị trường trở nên khan hơn. Các yếu tố này cộng hưởng dẫn đến giá mua bán vàng nhẫn tăng vọt.

Nhiều tỉnh thành vừa 'hái ra tiền' dịp Tết

Dữ liệu từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8-14/2, ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, đạt mức tăng 75%.

Công suất phòng trung bình tương ứng 45 - 50% tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch. Đáng chú ý, cơ sở lưu trú du lịch cao cấp từ 4-5 sao ở một số địa phương có công suất cao hơn, tập trung vào các ngày 3-4 Tết Âm lịch.

Lượng khách tăng vọt giúp doanh thu từ du lịch ở nhiều địa phương nở rộ. Điển hình, TPHCM trong kỳ nghỉ vừa qua ước tính đón và phục vụ 1,8 triệu lượt khách, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.550 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, lượng người đến thủ đô đạt 653.000 lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước tính đạt 2.350 tỷ đồng.

Tỉnh Kiên Giang có hơn 335.000 lượt khách du xuân với lượng khách nội địa và quốc tế lần lượt đạt 281.000 lượt và 53.500 lượt. Tổng nguồn thu ước đạt hơn 1.122 tỷ đồng. Trong đó, đảo Phú Quốc có hơn 191.200 khách du lịch, tăng 32,5% so với cùng kỳ.

Muôn kiểu lì xì đầu năm mới của các doanh nghiệp

Lì xì Tết là phong tục không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên Đán. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp tổ chức chương trình hái lộc đầu năm, thay bằng việc lãnh đạo đi mừng tuổi từng nhân viên. Những phong bao lì lì sẽ được xếp thành từng tệp hoặc treo lên cành đào, bên trong để các tờ tiền mệnh giá khác nhau để nhân viên bốc thăm hoặc hái lộc.

Ngoài bốc thăm, lì xì bằng xổ số cũng được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Cụ thể, các doanh nghiệp chuẩn bị những tờ vé số may mắn để làm quà lì xì đầu năm cho nhân viên. Món quà mừng tuổi đầu năm trên ngoài giá trị về tinh thần còn mang giá trị về may mắn. Nhiều doanh nghiệp sản xuất đã dùng chính những sản phẩm hiện vật do mình sản xuất ra để lì xì đầu năm cho nhân viên.

Từ trước Tết, các doanh nghiệp đã lên kế hoạch mừng tuổi nhân viên với ý nghĩa một phần để lấy may mắn, phần khác nhằm tạo hứng khởi trước khi tiếp tục guồng quay của công việc.

Lì xì bằng voucher nghỉ dưỡng, mua sắm được đánh giá rất độc đáo và có giá trị, đánh trúng tâm lý muốn được hưởng thụ, thư giãn của nhân viên trước khi bước vào một năm làm việc vất vả. Ngoài những hình thức lì xì đầu năm mới kể trên, nhiều doanh nghiệp còn "chơi lớn" lì xì bằng vàng, ô tô nhắm đến những nhân viên có nhiều thành tích hoặc cho nhân viên bốc thăm để tìm vận may.

Công khai trường hợp chây ì nợ thuế lên báo, đài, website của cơ quan thuế

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết năm 2024, dự báo nền kinh tế sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn do biến động của tình hình chính trị, kinh tế của thế giới sẽ tiếp tục có những tác động không nhỏ đến kinh tế trong nước, vì vậy có thể sẽ có doanh nghiệp rời bỏ thị trường, mất khả năng thanh toán, điều này dẫn đến công tác cưỡng chế nợ thuế sẽ càng gặp nhiều khó khăn.

Do đó, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đề nghị Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế chỉ đạo các cơ quan thuế kiên quyết thực hiện áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế thuộc trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản chính sách pháp luật đến người nộp thuế cũng như các biện pháp cưỡng chế để nâng cao tính tuân thủ, tự giác thực hiện nộp thuế, phòng ngừa nợ thuế. Đồng thời, thực hiện công khai thông tin người nộp thuế dây dưa, chây ỳ nợ thuế lên báo, đài, website của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản nợ đọng liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản...

