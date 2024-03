Nóng tuần qua: Choáng váng nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, phải trả hơn 8,8 tỷ đồng

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, phải trả hơn 8,8 tỷ đồng

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, một người đàn ông có tên P.H.A sử dụng thẻ tín dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) từ năm 2013 và phát sinh dư nợ 8.554.625 đồng.

Đến 30/10/2023, ngân hàng đã gửi thông báo về khoản nợ quá hạn toàn bộ đối với khoản vay này của người đàn ông với tổng số tiền phải thanh toán là 8.838.869.549 đồng, trong đó nợ lãi là 8.830.314.924 đồng.

Phiếu nhắc nợ gây xôn xao mạng xã hội những ngày gần đây

Số tiền lãi phát sinh khổng lồ đã gây xôn xao dư luận khi nó gấp hàng nghìn lần so với dư nợ gốc.

Phản hồi thông tin, đại diện Eximbank khẳng định phương thức tính lãi, phí là hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng, đồng thời, ngân hàng đang phối hợp với khách hàng để có phương án hỗ trợ xử lý nợ.

Tuy nhiên, ngày 12/12/2017, khách hàng có văn bản khiếu nại về việc không nhận được thông báo việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Eximbank cho rằng đây là khoản nợ quá hạn đã kéo dài gần 11 năm, ngân hàng đã nhiều lần thông báo và làm việc trực tiếp với khách hàng, tuy nhiên, khách hàng vẫn chưa có phương án xử lý nợ.

Doanh thu xổ số năm 2023 đạt 153.037 tỉ đồng

Năm 2023, doanh thu từ các doanh nghiệp kinh doanh xổ số đạt 153.037 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2022. Đây là nội dung được đề cập tại báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi các đại biểu Quốc hội, phục vụ phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ diễn ra ngày 18-3.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, cả nước hiện có 63 công ty xổ số kiến thiết tại 63 tỉnh, thành phố kinh doanh xổ số truyền thống; còn 1 Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam bắt đầu kinh doanh xổ số điện toán từ 2017 trên địa bàn toàn quốc.

Với doanh thu năm 2023 đạt 153.037 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2022 (trong đó dùng để trả thưởng khoảng 50%), các doanh nghiệp đã nộp ngân sách 45.016 tỉ đồng, tăng 10,3% so với năm 2022, trong đó xổ số điện toán chiếm 3,4%.

Đề xuất mua nhà dưới 3,5 tỷ đồng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ

Hiệp hội Bất động sản TP HCM đề xuất người mua nhà ở thương mại dưới 3,5 tỷ đồng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ - vốn chỉ dành cho nhà xã hội.

Đề nghị này được ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) nêu tại hội nghị tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh hôm nay.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, hiện 30 dự án có nhu cầu vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Các ngân hàng thương mại đã giải ngân 640 tỷ đồng cho dự án và 6 tỷ đồng cho người mua nhà. Tỷ lệ giải ngân gói này hiện khoảng 1%.

Nhà ở xã hội Khu ngoại giao đoàn, phía tây Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Ông Lê Hoàng Châu nhận xét gói 120.000 tỷ đồng giải ngân quá thấp, trong khi Thủ tướng đã chỉ đạo đảm bảo dòng vốn tín dụng rót vào các động lực tăng trưởng như tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư.

Theo ông, đối tượng tiêu dùng bất động sản là người mua nhà. Để thúc đẩy tín dụng tiêu dùng lĩnh vực này, HoREA đề nghị Ngân hàng Nhà nước bổ sung người mua nhà thương mại dưới 3,5 tỷ đồng một căn (khoảng 35 triệu đồng mỗi m2) được tiếp cận gói vay ưu đãi 120.000 tỷ đồng.

Việt Nam đang có hơn 750 người siêu giàu?

Công ty tư vấn Knight Frank (Anh) vừa phát hành Báo cáo Thịnh vượng hé lộ tiêu chuẩn để đứng vào hàng ngũ 1% những người giàu nhất thế giới.

Tại khắp các thị trường Knight Frank thực hiện nghiên cứu khảo sát, giá trị tài sản cần có để lọt vào nhóm 1% thấp hơn nhiều so với mức 30 triệu USD, "ngưỡng cửa" của giới siêu giàu.

Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Singapore là quốc gia dẫn đầu với giá trị tài sản yêu cầu trung bình 5,2 triệu USD. Đảo quốc này cũng rất thành công trong việc thu hút đầu tư từ giới nhà giàu Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Dù vậy, Hồng Kông vẫn là điểm đến hàng đầu cho giới thượng lưu từ Trung Quốc đại lục.

Riêng Việt Nam, người siêu giàu là những cá nhân sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên được ước tính khoảng 752 người vào năm 2023, tăng 2,4% so với năm trước đó. Mô hình Định giá Tài sản của Knight Frank là mô hình động, do vậy số liệu có thể thay đổi và không đồng nhất với số liệu trong bản in hoặc trong các ấn bản trước đó.

Mức tăng này thấp hơn các nước láng giềng như Malaysia (4,3%), Indonesia (4,2%), và Singapore (4%), nhưng lại cao gấp ba lần Thái Lan với chỉ 0,8%.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]