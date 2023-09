Nhiều cổ phiếu "nóng" bị yêu cầu giải trình vì giảm sàn 5 phiên liên tục

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có công văn yêu cầu 3 doanh nghiệp gồm: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (mã AGM), Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (mã IBC), Công ty CP The Golden Group (mã TGG) giải trình thông tin giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tục 11-9 đến 15-9.

Trước đó, HoSE đã công bố cả 3 cổ phiếu TGG, AGM và IBC đều bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch kể từ phiên 18-9.

Trong số này, có 2 doanh nghiệp đã có công văn giải trình. Cụ thể, The Golden Group giải thích cổ phiếu TGG giảm sàn liên tục là do ảnh hưởng từ thông tin việc cổ phiếu của công ty bị đình chỉ giao dịch do vi phạm các quy định về công bố thông tin liên quan đến việc chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023.

Ngoài ra, giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp một phần do cung cầu của thị trường, quyết định mua bán cổ phiếu là do các nhà đầu tư quyết định và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

Công ty Xuất Nhập Khẩu An Giang cũng cho biết nguyên nhân khiến giá cổ phiếu AGM giảm sàn 5 phiên liên tiếp là do ảnh hưởng từ thông tin: "HoSE chuyển cổ phiếu AGM của Xuất nhập khẩu An Giang, mã AGM từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18-9 do Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch".

Thêm vào đó, giá cổ phiếu AGM giảm sàn 5 phiên liên tiếp là do cung cầu trên thị trường chứng khoán, các quyết định giao dịch của nhà đầu tư nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty, công ty không có sự tác động nào đến giá giao dịch cổ phiếu AGM trên thị trường.

Cùng với giải trình, công ty Xuất Nhập khẩu An Giang cũng cho biết đã khắc phục hoàn tất các lỗi vi phạm trước ngày bị đình chỉ giao dịch và đã báo cáo HoSE, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam để xem xét không đưa cổ phiếu AGM vào diện đình chỉ giao dịch.

