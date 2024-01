Lộ diện ngân hàng lãi quý cuối năm tăng gần 80 lần

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SaigonBank - mã chứng khoán:SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 ghi nhận thu nhập lãi thuần 221 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

Lãi thuần từ hoạt động khác là 167 tỉ đồng, tăng gần gấp 14 lần so với cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động giảm 21,6%, ở mức 156 tỉ đồng.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh 250% so với cùng kỳ, lên 168 tỉ đồng, do ngân hàng này tăng cường xử lý nợ xấu. Do đó, lợi nhuận sau thuế của SaigonBank còn 66,9 tỉ đồng, vẫn gấp gần 80 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong quý IV kể từ khi ngân hàng này bắt đầu công bố báo cáo tài chính theo từng quý.

Kể từ năm 2012, chỉ có 3 năm SaigonBank báo lãi trong quý IV là năm 2014, 2022 và 2023. Trong những năm còn lại, ngân hàng có thể báo lỗ tới hơn trăm tỉ đồng do chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tăng vọt.

Biến động cổ phiếu SGB trong 3 tháng trở lại đây; cổ phiếu này hiện có giá 13.100 đồng. Nguồn: Fireant

Từ kết quả quý IV/2023, lợi nhuận sau thuế của Saigonbank cả năm tăng 40% so với cùng kỳ, đạt 266 tỉ đồng.

Lãi từ hoạt động khác đang không được thuyết minh cụ thể nhưng đang đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy lợi nhuận của ngân hàng tăng bằng lần.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của SaigonBank tăng 13,7% so với cùng kỳ, đạt 31.501 tỉ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng chỉ tăng 6,7% (19.967 tỉ đồng), kết quả thấp hơn trung bình toàn ngành.

Trong khoản cho vay, nợ cần chú ý hiện là 486 tỉ đồng (chiếm 2,4%), nợ dưới tiêu chuẩn 136 tỉ đồng (0,7%), nợ nghi ngờ 36 tỉ đồng (0,2%), nợ có khả năng mất vốn 232 tỉ đồng (1,1%).

Tiền gửi khách hàng năm 2023 tăng 14,9% so với năm ngoái, đạt 23.557 tỉ đồng.

Mới đây, Saigonbank chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tấn Phát để giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1-2-2024.

Sau khi ông Phát nghỉ việc, SaigonBank chỉ còn 3 Phó Tổng Giám đốc.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SGB đang có giá 13.000 đồng. Kể từ quý IV/2023, giá cổ phiếu này giảm gần 14%.

