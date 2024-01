Lãi suất vay mua nhà "dễ thở" hơn

Không chỉ ưu đãi lãi suất cho vay mua nhà ở mức 5%/năm trong thời gian đầu, một số ngân hàng (NH) còn cố định lãi suất trong thời gian 2-3 năm.

Kéo khách bằng lãi suất thấp

Tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), từ đầu năm 2024, khách hàng cá nhân vay vốn mua nhà sẽ được hưởng lãi suất từ 6,5%/năm trong 6 tháng đầu hoặc từ 7%/năm trong 12 tháng đầu; thời gian vay tối thiểu là 36 tháng.

Vay từ 60 tháng trở lên, khách được ưu đãi lãi suất chỉ từ 7,5%-8,5%/năm. Với khách hàng cá nhân trả lương qua tài khoản BIDV hoặc khách hàng cá nhân cao cấp, có thể nhận nhiều ưu đãi khác như giảm 50% phí trả nợ trước hạn, ân hạn nợ gốc trong tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên...

Các ngân hàng thương mại cổ phần đang tung ra nhiều chương trình cho vay mua nhà với thời gian cố định lãi suất ưu đãi dài hơn trước .Ảnh: TẤN THẠNH

Nhiều "ông lớn" NH khác cũng đẩy mạnh cho vay mua nhà lãi suất thấp. Chẳng hạn, NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đang triển khai gói tín dụng cho khách hàng cá nhân vay mua nhà chỉ từ 7%/năm trong 12 tháng đầu hoặc khách hàng vay mua, xây sửa nhà, đất ở với lãi suất 7,3%/năm trong 18 tháng đầu. Trong khi đó, NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) áp dụng lãi suất cố định từ 7%/năm và nới rộng thời gian áp dụng từ 12-24 tháng. Đồng thời, giảm 0,5 điểm % sàn lãi suất cho vay trung - dài hạn đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Đặc biệt, Vietcombank cho biết khách hàng có thể lựa chọn các kỳ hạn cố định lãi suất trong 2, 3, 5, 7 và 10 năm. Đây là diễn biến mới trên thị trường cho vay mua nhà. Trước đây, các NH thương mại chỉ cho vay với lãi suất ưu đãi trong thời gian đầu rồi thả nổi, ít cố định trong thời gian dài 5-10 năm. Riêng giai đoạn năm 2022-2023 khi lãi suất biến động mạnh, gần như không có ngân hàng nào cố định lãi vay từ 3 năm trở lên.

Theo nhiều khách hàng có nhu cầu vay mua nhà, họ rất sợ lãi suất thả nổi tăng cao theo thị trường sau thời gian ngắn hưởng ưu đãi. Do đó, việc các NH cố định lãi suất ưu đãi trong thời gian dài hơn sẽ tạo thêm lựa chọn cho người vay mua nhà.

Người mua nhà vẫn nên thận trọng

Theo các NH, nhu cầu vay mua nhà thời điểm này chưa tăng cao nên việc tung ra các gói tín dụng lãi suất thấp để kích cầu là cần thiết.

Ông Trịnh Bằng Vũ, Trưởng Khối Cho vay bán lẻ Ngân hàng Shinhan Việt Nam, cho hay nhu cầu vay vốn tại đây để trả nợ khoản vay mua nhà ở NH khác đang khá cao. Nguyên nhân chủ yếu vì giá bất động sản ở đô thị vẫn cao, thậm chí còn tăng giá so với trước, trong khi năng lực trả nợ của đa phần người có nhu cầu vay vẫn chưa cải thiện. Về phía NH, với những khoản vay dài hạn như vay mua nhà - tối đa có thể lên đến 30 năm, chi phí vốn thường cao hơn so với ngắn hạn và phải tính đến biến động của thị trường cùng rủi ro từ phía người vay. Do đó, sau thời gian ưu đãi cố định, lãi suất vay sẽ được chuyển sang cấu trúc giá thực tế, có tính đến dự phòng rủi ro, lợi nhuận tối thiểu.

"Lãi suất huy động đã thấp hơn trước nên lãi suất cho vay cũng thấp hơn nhiều. Năm 2024, lãi suất vay mua nhà sẽ ở mức lý tưởng nhất từ trước tới nay, thậm chí có thể giảm thêm chút ít" - ông Trịnh Bằng Vũ thông tin.

Các chuyên gia cho rằng có nhiều yếu tố tích cực giúp thị trường bất động sản phục hồi nhanh hơn trong năm nay, nhất là ở phân khúc nhà ở. Theo ông Hoàng Huy, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Maybank, có sự cải thiện đáng kể trong các yếu tố then chốt đã từng gây áp lực lên thị trường bất động sản kể từ năm 2018, bao gồm lãi suất, tính thanh khoản và khung pháp lý. "Quy định cho phép tái cấu trúc trái phiếu giúp giảm bớt áp lực thanh khoản cho doanh nghiệp trong 2 năm tới. Một số luật mới thông qua cũng được kỳ vọng sẽ giải quyết những rào cản, tạo điều kiện thuận lợi dự án phát triển từ cuối năm 2024 trở đi" - ông Hoàng Huy bình luận.

Đồng quan điểm, các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán VNDIRECT cũng nhận định các luật mới như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi)... sẽ đáp ứng nhu cầu đồng bộ chính sách, hỗ trợ tâm lý thị trường trong thời gian tới, qua đó giúp thị trường phát triển theo hướng minh bạch, lành mạnh và bền vững hơn.

Theo bà Trang Lê, Giám đốc cấp cao Khối Nghiên cứu và tư vấn JLL Vietnam, nhiều NH thương mại đang tích cực chào gói vay bất động sản với lãi suất ưu đãi, các khoản vay thế chấp cũng như nhiều chương trình hỗ trợ khác. Các chủ đầu tư trong giai đoạn cuối năm 2023 cũng đưa ra chính sách trả chậm khá hấp dẫn. Tuy vậy, người mua nhà và nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, cân nhắc kỹ nhiều yếu tố. Hiện tại, nguồn cung hạn chế, các dự án chào bán chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp nên thiếu loại nhà ở phù hợp thu nhập và khả năng chi trả của người dân.

"Nếu có nhu cầu thực, người mua nhà ở phân khúc bình dân chỉ có thể lựa chọn những dự án nhà ở vùng ven như TP Thủ Đức (khu vực quận 9 cũ), huyện Bình Chánh, Bình Tân... hoặc các thành phố vệ tinh xung quanh TP HCM" - bà Trang Lê khuyến cáo.

Chọn chủ đầu tư uy tín

Bà Trang Lê lưu ý người mua nhà nên chọn mua sản phẩm của chủ đầu tư uy tín, có liên kết với NH để dễ dàng được hưởng các ưu đãi về lãi suất và giãn tiến độ thanh toán. Nhờ đó, tiết kiệm các khoản chi phí tài chính so với việc vay cá nhân mua các dự án nhà ở đã cũ, chất lượng sụt giảm. Mặt khác, khách hàng cần tìm hiểu kỹ chính sách cho vay để lựa chọn gói vay phù hợp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]