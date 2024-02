Khung cảnh trái ngược tại các trụ ATM ngày cận Tết

Thống kê của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), trong tháng 1-2024, số lượng giao dịch chuyển tiền tăng 58% so với cùng kỳ năm 2023. Ngược lại, giao dịch rút tiền mặt qua ATM trong tháng 1-2024 giảm 28% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, hệ thống của NAPAS tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống. Tổng số lượng giao dịch của hệ thống NAPAS tăng hơn 52% và tổng giá trị giao dịch tăng hơn 12% so với năm trước. "Đáng chú ý, giao dịch rút tiền mặt qua ATM giảm tiếp trong những năm gần đây. Trong năm 2023, giao dịch rút tiền trên ATM giảm 16,9% về số lượng giao dịch và 19,5% về giá trị giao dịch. Đến nay, tỉ trọng giao dịch ATM chỉ chiếm 3,6% tổng giao dịch qua hệ thống NAPAS" - đại diện NAPAS nói.