Khổ như đi mua chung cư gần Tết

Đỏ mắt tìm căn hộ dưới 2 tỷ đồng xa trung tâm

Dành cả nửa năm ngó nghiêng khắp các dự án, nhưng kể cả khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, chị Thuỳ Linh (ở Đống Đa, Hà Nội) vẫn chưa tìm được dự án vừa tầm tiền để mua.

Chị Linh kể, ban đầu “bài toán” của gia đình chị là một căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 60-65 m2 tại khu vực quận Thanh Xuân nhưng với mức tài chính khoảng 2 tỷ đồng hiện tại, nhà chị không đủ khả năng.

“Các dự án đang mở bán đều có mức giá cao, loanh quanh khoảng 50 triệu đồng/m2, thậm chí cao hơn, số tiền tích lũy của gia đình tôi lúc này mới chỉ bằng nửa giá trị căn nhà”, chị Linh nói.

Tìm nội thành không được, chị Linh tìm ra ven đến huyện Hoài Đức. Thế nhưng, chị Linh cũng ngã ngửa khi chung cư cũ đều tăng giá gấp đôi cách đây 5 năm và chung cư mới đều có giá trên 40 triệu đồng/m2.

Cũng hoàn cảnh như chị Linh, với tầm tiền 2 tỷ đồng, chị Minh Nguyệt (ở Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ: “Vợ chồng, con cái đang đi làm, đi học tại khu vực Ba Đình. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mua nhà ở các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm vì rất xa trung tâm. Thế nhưng, đi khảo sát tôi giật mình vì các dự án đang mở bán toàn 50-60 triệu đồng/m2, thậm chí vài tháng chủ đầu tư lại điều chỉnh tăng giá một lần. Với giá bán này, không biết bao giờ tôi mới có được căn nhà ở Hà Nội”.

Giá chung cư ngày càng tăng khiến người dân khó mua nổi nhà ở (ảnh: Như Ý).

Anh Hoàng Quân cho biết, vừa tháng vẫn trước còn lăn tăn khi hỏi mua căn hộ chung cư 71 m2 tại Giang Biên, Long Biên với giá 2,1 tỷ đồng. Tháng này anh quyết mua để có nhà đón Tết nhưng khi quay lại hỏi, chủ nhà đã tăng giá lên 2,3 tỷ đồng. “Khu vực này vào trung tâm Hoàn Kiếm đến 17 km nhưng giá giờ không khác gì giá tại trung tâm cách đây vài năm”, anh Quân nói.

Giá chung cư sẽ còn tăng?

Dữ liệu thị trường từ Savills Việt Nam cho thấy, hiện tại giá bán căn hộ sơ cấp trung bình đạt 54 triệu đồng/m2, tăng 2% theo quý và 13% theo năm. Mức giá này đã tăng trong 19 quý liên tiếp và cao hơn 77% so với quý I/2019.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội - cho rằng, hiện người mua rất khó tiếp cận sản phẩm nhà ở với mức giá hợp lý trực tiếp từ chủ đầu tư do nguồn cung hạn chế và mức giá đã neo cao. Nếu mua để ở, khách hàng có thể lựa chọn trên thị trường thứ cấp bởi sản phẩm đa dạng và có mức giá mềm hơn.

“Cuối năm thường là thời điểm dòng tiền hướng về bất động sản, nhưng năm nay sẽ không nhiều chủ đầu tư mạnh dạn ra hàng vì bối cảnh thiếu thuận lợi. Nguồn cung chủ yếu đến từ các dự án đã triển khai từ trước đó (khoảng 88% với thị trường căn hộ), chứ không có nhiều dự án mở bán mới”, bà Hằng nói.

Theo dự báo mới đây của Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam, tại Hà Nội, giá căn hộ tiếp tục neo ở mức cao, sẽ ngày càng khan hiếm dự án mới giá dưới 50 triệu đồng/m2. Giá chào bán sẽ tiếp tục tăng tại các giai đoạn cuối tại các phân khu trong cùng dự án do nguồn cung vẫn tiếp tục khan hiếm.

Những dự án mới mở bán tại các khu vực không phải trung tâm Hà Nội đang có giá mở bán trên 40 triệu đồng/m2. Khu vực phía Tây Hà Nội này hiện nay đa phần đều có mức giá rất cao như Green Symphony (huyện Hoài Đức) giá chào bán khoảng 39-42 triệu đồng/m2; dự án Hoàng Thành Pearl (quận Nam Từ Liêm) giá chào bán khoảng 45-50 triệu đồng/m2.

Không chỉ những dự án mới mở bán có giá cao, dự án mở bán cách đây 2-3 năm hoặc dự án đã qua sử dụng lâu năm cũng đang có giá tăng chóng mặt. Dự án Matrix One (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) giá mở bán là 40-48 triệu/m2, hiện có giá khoảng 53-67 triệu đồng/m2 dù giá đã giảm so với cuối năm ngoái (60-75 triệu đồng/m2) nhưng vẫn ở mức cao.

Một số dự án khác tại Nam Từ Liêm cùng khu vực cũng đang có giá khoảng 40-55 triệu/m2, tăng từ 5-8% so với năm ngoái như The Sun Mễ Trì khoảng 40-50 triệu/m2, Goldmark City (Bắc Từ Liêm), tăng 8,5% lên khoảng 33-45 triệu/m2, Iris Garden có giá khoảng 37-46 triệu đồng/m2, tăng 7,7% so với năm ngoái.

