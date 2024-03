Hội Môi giới: Đã qua thời đầu tư chung cư là tiêu sản

Trong bản tin thị trường mới đây, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết phần lớn người dân trước đây nhìn nhận chung cư là loại hình mua bán không sinh lời, chỉ có lỗ. Thực tế hiện nay, nó đã trở thành sản phẩm đầu tư khá phổ biến. Bởi chung cư không chỉ tạo ra dòng tiền cho thuê đều đặn hàng tháng với mức cao hơn gửi tiết kiệm, mà còn có khả năng tăng giá.

Dữ liệu của VARS chỉ ra vài năm qua, giá chung cư tăng trưởng bình quân hai chữ số mỗi năm. Riêng năm ngoái, chỉ số giá chung cư Hà Nội đã tăng 16% so với hồi đầu năm. Chỉ số này tại TP HCM cũng bước vào chu kỳ tăng trưởng trở lại từ quý III/2023 nhờ đà giảm giá chậm dần tại các dự án cao cấp, hạng sang trên thị trường thứ cấp. Giá bán chung cư sơ cấp trên cả nước cũng neo cao bởi phần lớn dự án mới có giá trên 40 triệu đồng mỗi m2.

Thị trường chung cư phía Tây Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Giá mua bán chung cư liên tục leo thang cũng đẩy giá thuê tăng, nhất là từ giữa năm 2022. VARS ghi nhận nhiều chung cư tăng giá thuê tới 40% so với giai đoạn đỉnh dịch bệnh và khoảng 20% so với giữa năm 2022. Trong đó căn hộ một phòng ngủ tăng mạnh nhất với tỷ suất lợi nhuận cao đến gấp đôi so với những căn có diện tích lớn hơn.

Ví dụ tại một số dự án ở quận Long Biên, khảo sát của VARS cho thấy căn hộ một phòng ngủ đang được cho thuê 7-8 triệu đồng mỗi tháng, tăng 10-15% so với cùng kỳ năm trước. Căn hộ hai phòng ngủ, đầy đủ nội thất tăng khoảng 10%, đạt 10-11 triệu đồng một tháng.

Tại quận Nam Từ Liêm, chung cư một phòng ngủ ở một số khu đô thị đang cho thuê khoảng 10 triệu đồng một tháng, đầy đủ nội thất, còn căn hai phòng ngủ dao động 14-16 triệu đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ.

Tương tự, tại TP HCM, giá thuê chung cư có xu hướng tăng nhẹ thời gian qua, dao động 500.000 đồng đến một triệu đồng một tháng tại khu vực nội thành. Trong khi đầu năm 2023, giá cho thuê giữ nguyên, thậm chí giảm nhẹ ở một số chung cư diện tích lớn.

Ví dụ, giá thuê chung cư một phòng ngủ tại dự án mặt đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, đã tăng giá từ 15 triệu đồng lên 20 triệu đồng một tháng khi hợp đồng cũ vừa đáo hạn. Một số chung cư xa hơn, ở quận 7 hay huyện Nhà Bè, cũng tăng giá cho thuê.

"Giá mua, bán và cho thuê không ngừng tăng thời gian qua đã phá bỏ định kiến đầu tư chung cư là tiêu sản", ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS cho biết.

VARS dự báo giá cho thuê nhà có thể tiếp đà tăng trong thời gian tới nhưng với tốc độ chậm lại. Trước thách thức giá thuê leo thang, người thuê có thể lựa chọn mua chung cư tại những dự án có chính sách trả góp hợp lý và an toàn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]