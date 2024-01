Giao dịch nhà đất giảm về cuối năm, tồn kho hơn 11.000 căn hộ và đất nền

Giao dịch giảm

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 4/2023 và cả năm 2023.

Về dự án phát triển nhà ở thương mại, theo báo cáo của Bộ Xây dựng trong quý 4/2023 đã hoàn thành 29 dự án với quy mô khoảng 13.646 căn, số lượng dự án bằng 138,1% so với quý 3/2023. Tại miền Bắc có 18 dự án với 11.690 căn; tại miền Trung có 4 dự án với 592 căn; còn miền Nam có 4 dự án với 1.091 căn.

Về dự án được cấp phép mới có 20 dự án với quy mô khoảng 11.539 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng 133% so với quý 3/2023, tại miền Bắc có 12 dự án, miền Trung có 6 dự án và miền Nam có 2 dự án.

Lượng giao dịch trong phân khúc đất nền, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý 4 giảm so với quý 3/2023.

Đồng thời, có 47 dự án với quy mô khoảng 14.566 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trong khi đó, dự án đang triển khai xây dựng có 854 dự án với quy mô khoảng 402.570 căn, số lượng dự án đang triển khai xây dựng bằng 98,9% so với quý 3/2023,.

Tính chung trong năm 2023, cả nước có 67 dự án được cấp phép mới với quy mô khoảng 24.993 căn; có 71 dự án hoàn thành xây dựng với quy mô khoảng 29.612 căn và 197 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Đối với dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, trong quý 4/2023, cả nước đã có 16 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô 9.302 căn đã hoàn thành và cấp phép xây dựng.

Như vậy, trong cả năm 2023, cả nước đã có 44 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô 36.262 căn đã hoàn thành và được cấp phép, khởi công xây dựng.

Về lượng giao dịch, theo tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 27.590 giao dịch thành công; lượng giao dịch đất nền có 81.476 giao dịch thành công.

Qua số liệu tổng hợp cho thấy, lượng giao dịch trong phân khúc đất nền, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý 4 giảm với quý 3/2023. Cụ thể, trong quý 4/2023 có 81.476 giao dịch đất nền, bằng khoảng 89,26% so với quý 3/2023; đối với giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý 4/2023 có 27.590 giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 92,82% so với quý 3/2023.

Tồn kho hơn 11.000 căn chung cư và đất nền

Về tồn kho bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý 4 vào khoảng 16.315 căn (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó: chung cư 2.826 căn; nhà ở riêng lẻ 5.173 căn; đất nền 8.316 nền. Theo đó, có thể thấy tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án.

Lượng tồn kho bất động sản năm 2023 hơn 11.000 căn chung cư và đất nền.

Lượng tồn kho thuộc phân khúc nhà chung cư trong quý 4 bằng khoảng 88,42% so với quý 3/2023; lượng tồn kho thuộc phân khúc đất nền bằng khoảng 115,66% so với quý 3/2023 và lượng tồn kho thuộc phân khúc nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 78,93% so với quý 3/2023.

"Nhìn chung, trong năm 2023, lượng tồn kho bất động sản trong các dự án đối với các phân khúc nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ và phân khúc đất nền có xu hướng giảm", Bộ Xây dựng đánh giá.

Về nguồn cung, theo Bộ Xây dựng trong quý 4/2023, nguồn cung bất động sản của dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở có sự chuyển biến theo xu hướng tăng.

Theo đó, số lượng dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai bằng 104,26% so với quý 3/2023; số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành trong quý 4 bằng 119,05% so với quý 3/2023.

Bên cạnh đó, số lượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở hoàn thành bằng 188% so với quý 3/2023 và số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép xây dựng mới trong quý 4 nhiều hơn so với quý 3/2023 (trong quý 4 có 20 dự án, trong quý 3 có 15 dự án).

Tuy nhiên, về tổng thể thì nguồn cung bất động sản trong năm 2023 còn hạn chế so với năm 2022.

