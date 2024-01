Giá vàng sẽ biến động ra sao trong năm 2024?

Siêu lợi nhuận hơn 20%

Vàng miếng SJC mở đầu năm 2023 với mức giá khoảng 66,7 triệu đồng/lượng và kết thúc năm ở mức giá 70 triệu đồng/lượng (chiều mua vào), 74 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Như vậy, sau một năm đầy biến động, giá vàng tiếp tục đánh dấu chu kỳ tăng giá của mình, mang lại mức lãi 3,3 triệu đồng/lượng cho nhà đầu tư mua vàng cách đây 1 năm, tương đương mức lợi nhuận khoảng 5%.

Ngân hàng nhà nước sẽ có đề xuất sửa đổi một số quy định quản lý thị trường vàng trong tháng 1/2024.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức lợi nhuận được tính toán vào thời điểm mở cửa và đóng cửa năm giao dịch, còn trên thực tế, giá vàng đã có những phiên giao dịch tăng vọt, mang lại lợi nhuận “khủng” cho nhà đầu tư lướt sóng.

Cụ thể, sau khi tăng liên tục trong tháng 1/2023, có lúc vượt 69 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC đã giảm và dao động trong phạm vi hẹp trên dưới 67 triệu đồng/lượng trong suốt hơn 5 tháng sau đó. Tuy nhiên, từ khoảng giữa tháng 9, giá vàng miếng SJC bắt đầu có những diễn biến đáng chú ý khi liên tục tăng cao và có lúc gần chạm ngưỡng 70 triệu đồng/lượng. Đến giữa tháng 10/2023, giá vàng miếng bắt đầu vượt ngưỡng 70 triệu đồng/lượng. Kể từ đó đến nay, giá vàng liên tục tăng mạnh và chỉ trong vòng 2 tháng, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 10 triệu đồng/lượng.

Diễn biến “nóng” nhất của giá vàng miếng SJC là trong 2 tuần cuối cùng của năm 2023, khi giá vàng liên tục tăng rất mạnh, hàng triệu đồng/lượng mỗi phiên. Đỉnh điểm là chỉ trong một buổi sáng ngày 26/12/2023, giá vàng SJC đã được các doanh nghiệp điều chỉnh đến 8 lần theo chiều hướng tăng, và lập đỉnh lên tới 80,3 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy, nếu so sánh với mức giá thời điểm mở cửa phiên giao dịch đầu năm, kim loại quý đã tăng gần 14 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng gần 21% - một mức lợi nhuận không tưởng trong bối cảnh các kênh đầu tư đều gặp khó.

Dù thực tế, sau đó giá vàng đã đảo chiều nhờ những tác động tích cực từ các thông tin điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), song không thể phủ nhận sức nóng của kim loại quý trên thị trường tài chính. Đáng chú ý, có thời điểm, giá vàng SJC còn cao hơn giá vàng thế giới hơn 19 triệu đồng mỗi lượng, và khoảng cách giá mua bán cũng được kéo doãng lên tới hơn 3 triệu đồng/lượng. Đây là những kỷ lục được ghi nhận trong suốt hàng nghìn năm giao dịch của kim loại quý này.

Trên thị trường thế giới, giá vàng năm 2023 mở cửa ở mức 1.827 USD/oz và đóng cửa ở mức 2.062 USD/oz. Như vậy, giá vàng năm 2023 đã tăng khoảng gần 11,4%. Khủng hoảng ngân hàng Mỹ, xung đột Israel – Hamas, các ngân hàng Trung ương liên tục mua vàng, các nhà đầu tư quay trở lại quỹ phòng hộ… được cho là những nhân tố chính đẩy giá vàng năm 2023 tăng cao, bất chấp FED liên tục tăng lãi suất và giữ lãi suất cao cho đến nay.

Vàng có là kênh “hốt bạc”?

Có nhiều dự báo về xu hướng giá vàng trên thị trường thế giới năm 2024. Trong khi JP Morgan nhận thấy “một đợt phục hồi đột phá” của giá vàng vào giữa năm 2024, với mục tiêu đạt mức cao nhất là 2.300 USD nhờ việc cắt giảm lãi suất dự kiến của FED thì nhiều dự đoán khác lại cho rằng, mục tiêu dự kiến cho giá vàng năm 2024 khoảng 2.524 USD/oz.

Giá vàng thế giới tăng, dĩ nhiên giá vàng trong nước cũng sẽ tăng theo. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thời gian qua, giá vàng “phi mã” là do trong nước xuất hiện lực mua của người dân kỳ vọng kim loại quý sẽ tăng tiếp. Bên cạnh đó, một nguyên nhân nữa cũng khiến giá vàng tăng chóng mặt là do lượng vàng miếng SJC trên thị trường hiện đang khan hiếm do từ lâu, Công ty SJC đã không được gia công thêm vàng miếng. Cùng với đó, những kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản không hiệu quả và lãi suất huy động giảm xuống thấp. Một điểm đáng chú ý nữa đó là thời gian qua, mọi diễn biến trên thị trường vàng trong nước đều do các nhà buôn vàng quyết định, do đó, rủi ro cho người dân và nhà đầu tư là rất lớn.

Năm 2024, trước áp lực thị trường và sự chỉ đạo của Chính phủ, NHNN cho biết ngay trong tháng 1/2024 sẽ trình báo cáo tổng kết Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường, và cam kết “sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng”. Động thái này lập tức khiến cho thị trường đảo chiều.

Với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, năm 2024, giá vàng dù có tăng giảm theo giá thế giới, song những cơn “địa chấn” như năm 2023 là khó xảy ra. Vì thế, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng và tỉnh táo trước khi quyết định đầu tư vào vàng trong giai đoạn này nhằm tránh rủi ro. Đồng thời, lưu ý nhà đầu tư, thị trường vàng luôn phản ánh sự biến động của tiền tệ và lạm phát, nên cần theo dõi chặt chẽ các yếu tố này khi đầu tư.

