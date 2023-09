Cụ bà trúng số cả trăm tỷ nhờ nhìn thấy hai con nhện

Bà Doris Stanbridge, 70 tuổi, đến từ Dorking ở miền đông nam nước Anh, vẫn thường mua xổ số vào thứ Bảy hàng tuần. Tuy nhiên, sau khi tình cờ nhìn thấy hai con nhện và cho rằng đó là điềm may, bà đã quyết định mua một tờ vé số vào ngày thứ Năm. Cụ bà này đã quyết định chớp lấy cơ hội may mắn “trời cho” từ hai con nhện và đi mua tấm vé Lucky Dip Set For Life.

“Tôi đang ở ngoài bếp thì cảm thấy có gì đó nhột nhột ở cánh tay. Tôi nhìn xuống và thấy một con nhện đang bò ra khỏi tay tôi”, bà Stanbridge giải thích, theo National Lottery. “Tôi bỏ nó đi, đi vào phòng nhạc và có một con khác tiếp tục bám vào tay tôi”.

“Tôi nói với (các con gái) của mình: 'Bây giờ mẹ đã nhìn thấy hai con nhện, những con nhện thể hiện cho tiền bạc, mẹ nên chơi xổ số’. Và đó chính xác là những gì tôi đã làm.”

Bà Stanbridge cho biết bà “không nghĩ đến tấm vé” sau khi mua nó vì bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 đã khiến bà mất hết sự chú ý.

Bà giải thích: “Tôi đang xem lại email của mình, tôi mới thấy một email từ Xổ số Quốc gia có nội dung: 'Xin chúc mừng, bạn là người chiến thắng'.”

“Tôi chạy vội đến chỗ con rể tôi sống cạnh nhà. Tôi gõ cửa và gần như ném điện thoại của tôi vào mặt con tôi và hỏi rằng liệu đó có là sự thật hay không. Con tôi đăng nhập vào ứng dụng Xổ số Quốc gia và nói 'Đúng vậy, đó là những con số chính xác, có một người chiến thắng và đó là mẹ!'”

Số tiền khổng lồ – 10.000 bảng Anh mỗi tháng trong 30 năm tới, tổng cộng là 3,6 triệu bảng Anh – có nghĩa là bà Stanbridge có thể nghỉ hưu cùng người chồng 66 tuổi Keith.

“Nhận được khoản thanh toán đầu tiên thật kỳ lạ. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ khi thấy số tiền đó trong tài khoản của mình”, bà Stanbridge nói thêm. “Nó đến ngay trước khi chúng tôi đi du lịch hàng năm cùng gia đình tới Cornwall. Chúng tôi có thể ra ngoài ăn và làm những việc mà chúng tôi thường phải suy nghĩ kỹ khi thực hiện.”

Bà Stanbridge cho biết thêm bà và chồng không có kế hoạch rời khỏi ngôi nhà đã 50 năm tuổi của họ.

Bà Stanbridge cho biết bà cảm thấy thật kỳ lạ khi “được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống” ở tuổi 70. Bà nói: “Tôi vẫn thấy hơi lạ khi nghĩ về chiến thắng và việc tôi sẽ nhận được số tiền đó hàng tháng trong suốt ba mươi năm. Nó cho tôi lý do để sống cho đến khi tôi 100 tuổi.”

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]