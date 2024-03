Chủ nhà gây "sốt" nhờ biến phi cơ Boeing 737 thành dinh thự siêu đẹp

Chuyển đổi những chiếc máy bay không còn sử dụng sang mục đích khác không phải là mới. Chúng ta đã thấy chúng được biến thành nhà ở, nhà hàng hoặc thậm chí là bảo tàng, nhưng những gì nhà phát triển Felix Demin đã làm được với chiếc Boeing 737 trên đảo Bali thực sự là chưa từng có.

Ông đã biến chiếc máy bay khổng lồ thành một biệt thự hai phòng ngủ sang trọng nằm trên đỉnh một vách đá nhìn ra bờ biển Bali. Công trình đã được thực hiện trong ba năm và gặp phải một số thách thức về hậu cần, từ việc vận chuyển máy bay phản lực đến địa điểm cho đến việc cải tạo, chuyển đổi. May mắn thay, Demin đã vượt qua được những trở ngại này và ngày nay, Private Jet Villa là một trong những nơi lưu trú được săn đón nhiều nhất trên đảo Indonesia, mặc dù giá phòng hàng đêm rất cao.

Demin nói với CNN: “Ngay cả trước khi mua nó, tôi đã nghĩ rằng có thể biến nó thành một loại vật thể độc đáo nào đó và quyết định tập trung vào việc tạo ra một biệt thự. Tôi muốn mọi người trải nghiệm ‘hiệu ứng đáng ngạc nhiên’ trong từng giây phút ở nơi khác thường này.”

Ban đầu chiếc máy bay là một phần của đội bay Mandala Airlines, Demin mua nó từ một nhà đầu tư Indonesia, nhưng nó vẫn cần được vận chuyển đến địa điểm hiện tại. Chỉ cần lên kế hoạch cho hoạt động vận chuyển đã mất hai tháng, và sau khi tham khảo ý kiến của Boeing, nhóm của ông đã quyết định tháo máy bay ra để có thể vận chuyển trên những con đường nổi tiếng là chật hẹp của Bali.

Doanh nhân người Nga cho biết: “Chúng tôi phải tháo nó ra sau khi tham khảo ý kiến của Boeing, chúng tôi đã phải tháo 50.000 bu lông”, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã mất ngủ suốt 5 ngày vận chuyển máy bay đến vị trí trên đỉnh vách đá.

Demin giải thích: “Thực tế là Bali có những con đường rất hẹp và rất nhiều dây điện treo khá thấp. Chúng tôi cử một nhóm người sử dụng thiết bị đặc biệt để nâng dây cao hơn để máy bay không chạm vào chúng trong quá trình vận chuyển.”

Việc biến chiếc máy bay phản lực thành một biệt thự độc đáo luôn là thách thức vì một số kế hoạch của Demin quá táo bạo đối với hầu hết các nhà thầu, nhưng cuối cùng ông ấy đã làm được và Biệt thự Private Jet Villa đã có thể giống hệt như kế hoạch ban đầu. Buồng lái được chuyển thành phòng tắm đầy phong cách với tầm nhìn ra bầu trời và đại dương, trong khi một trong các cánh được biến thành sân hiên được bao quanh bởi hàng rào kính vô hình.

Vị trí bấp bênh của biệt thự làm dấy lên lo ngại về an toàn, nhưng Felix Demin nhấn mạnh rằng máy bay đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra an toàn và đáp ứng các quy định về an toàn, bao gồm cả một rào chắn được lắp đặt trên đá để duy trì ổn định.

Biệt thự máy bay phản lực riêng bên vườn treo đã mở cửa kinh doanh từ tháng 4 năm 2023, nhưng gần đây nó đã lan truyền trên mạng xã hội nhờ một video quảng cáo do Balikicture quay tại địa điểm, giới thiệu thiết kế khéo léo và tầm nhìn tuyệt đẹp của nó. Giá được cho là bắt đầu từ 1.600 USD mỗi đêm, nhưng các gói có thể lên tới 7.000 USD. Đó là một trải nghiệm có một không hai nếu bạn có đủ khả năng.

