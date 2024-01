Cận Tết, những người làm công việc này thu tiền triệu mỗi ngày

Nhiều gia đình do quá bận rộn không có thời gian làm việc nhà, đặc biệt là những ngày giáp Tết. Chính vì thế, dịch vụ lau dọn nhà cửa trong những ngày này được nhiều người tìm kiếm, thuê vào thời điểm cuối năm dù giá rất đắt đỏ.

Càng ngày cận tết, chị Mai (Ba Đình, Hà Nội) - người chuyên bán hàng online lại càng bận rộn. Những ngày thường, trung bình 2 tuần chị thuê người lau dọn nhà một lần, từ 2-3h là xong. Tuy nhiên, ngày cuối năm, cần dọn dẹp và tổng vệ sinh, trong khi nhà lại rộng nên chị Mai phải tìm thuê người dọn cả ngày mới hết được việc, từ lau sàn nhà, lau cửa kính, cửa sổ, tủ quần áo, bàn ghế, giường, bồn tắm, vệ sinh bếp, kệ bếp… rồi giặt sofa.

Dịch vụ lau dọn nhà cửa đắt hàng ngày cuối năm

“Nhà tôi 5 tầng, mỗi tầng 100m2, vì thế, để dọn dẹp, lau chùi cửa kính, cửa sổ, tủ quần áo, bàn ghế, giường, bồn tắm, vệ sinh bếp... thì phải mất 1 ngày mới xong. Ngày thường thì phải trả mức phí 300 nghìn đồng/lần dọn, nhưng hôm nay tôi phải thuê 2 người dọn với mức phí 600 nghìn đồng/người cho phần việc đó” - chị Mai nói.

Tuy nhiên, trong những ngày cận Tết, để tìm được người làm tốt công việc này quả thật không dễ. Chị Tâm (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, ngày thường khi đăng bài tìm người lau dọn nhà cửa trên các hội/nhóm trên Facebook thì chỉ vài phút sau là có người gọi nhận làm, thế nhưng ở thời điểm hiện tại, để tìm được người lau dọn nhà thì phải hẹn lịch, sau 3 – 5 ngày mới đến lượt nhà mình.

Còn với những người dọn nhà thì cuối năm chính là dịp để họ tranh thủ kiếm thêm thu nhập trước khi về quê ăn Tết. Là người có hơn 20 năm làm công việc thu gom đồng nát kiêm dọn dẹp nhà cửa ở Hà Nội, chị Nguyễn Thị Oanh (quê ở huyện Bình Lục, Hà Nam) cho biết, tháng Chạp là tháng “được mùa” của người làm dọn dẹp nhà cửa. “Ngày thường chỉ có 1-2 người thuê trong 3-4h thì những ngày cận Tết, tôi làm không hết việc. Thậm chí do không sắp xếp được thời gian, tôi còn nhận làm cả trưa, hoặc từ 19h tối trở ra. Nếu như những ngày thường, mỗi tháng tôi có thể kiếm được 4-5 triệu đồng thì tháng Chạp có thể kiếm hơn chục triệu đồng”, chị Oanh nói.

Cũng theo người phụ nữ này, do các gia đình đều có nhu cầu dọn dẹp, tổng vệ sinh nhà cửa, nên ngoài tiền công lau dọn, chị còn được các chủ nhà cho khá nhiều đồ cũ có thể sử dụng hoặc bán phế liệu. Do đó nguồn thu nhập cũng tăng đáng kể.

“Mình tranh thủ làm thêm công việc này những ngày cuối năm. Có những ngày cao điểm, ngoài tiền công 1,2 triệu đồng công dọn vệ sinh của 2 gia đình, thì mình còn bán được hơn 400 nghìn đồ dùng phế liệu. Thu nhập tăng, nên mệt chút cũng phấn khởi” – chị Oanh nói thêm.

Các công ty dọn vệ sinh công nghiệp cũng làm không hết việc

Nắm bắt được nhu cầu dọn nhà ngày Tết, các công ty dịch vụ dọn vệ sinh công nghiệp cũng tăng cường tuyển dụng lao động và các dịch vụ đi kèm.

Anh Tuấn - quản lý công ty giúp việc tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), cho hay, giá giúp việc, dọn dẹp vệ sinh nhà theo giờ những ngày cận Tết tăng theo từng ngày. Nếu ngày thường giá chỉ 100 – 150 nghìn/người/giờ, gồm dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, nấu nướng... thì khoảng 2 tuần trước Tết mức giá tăng gấp 2-3 lần, lên 200 – 300 nghìn/người/giờ.

“Mặc dù giá cao, nhưng rất nhiều người có nhu cầu dọn nhà, lau dọn văn phòng, lau cửa kính với số lượng từ 2 - 3 người/lần nên càng những ngày giáp tết thì càng thiếu nhân công, tiền công cũng tăng theo” – anh Tuấn cho hay.

Nhu cầu tăng cao nên giá dịch vụ này cũng tăng lên mỗi ngày, càng cận Tết càng cao

Tương tự, chị Ngô Thị Huế, Phó Giám đốc Công ty giúp việc trên địa bàn quận Hoàng Mai, cho biết, những ngày gần Tết, Công ty luôn trong tình trạng quá tải khi số người cần thuê và người tìm việc dọn dẹp nhà cửa đăng ký rất đông. “Gần Tết, mỗi ngày có hàng trăm người đăng ký. Công ty có nhiều gói dịch vụ, có thể là thời vụ, có thể là làm trong giờ hành chính hoặc thuê thường xuyên. Nếu là lao động thời vụ thì mức lương khoảng 120 - 150 nghìn/ngày, theo giờ hành chính thì khoảng 500 - 700 nghìn đồng/ngày. Ngày cận Tết, nhu cầu tăng cao nên với người lao động, làm 10 ngày Tết bằng tiền của cả 1 tháng lương đi làm ngày thường” - chị Huế cho biết.

Cũng theo chị Huế, dịch vụ dọn nhà ngày Tết cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp nên để bảo đảm an toàn, khách hàng nên chọn những trung tâm uy tín, có địa chỉ rõ ràng. “Nếu khách hàng bị mất đồ trong quá trình lao công đến dọn dẹp, hay lao công dọn dẹp chưa sạch thì có thể phản hồi với công ty. Công ty sẽ có trách nhiệm nhắc nhở lao công và cùng tìm hướng giải quyết, bởi giữa công ty với người lao động đã ký hợp đồng rằng buộc về trách nhiệm, điều khoản rõ ràng. Để đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh chuyên nghiệp, các gia đình nên tìm thuê dịch vụ dọn nhà tại các công ty chuyên nghiệp” – chị Huế lưu ý.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]