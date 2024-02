Cả nước tiêu thụ 55,5 tấn, nhu cầu vàng trang sức giảm

Báo cáo về xu hướng nhu cầu vàng của Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, nhu cầu vàng hằng năm (không bao gồm thị trường phi tập trung OTC) giảm xuống còn 4.448 tấn trong năm 2023, giảm 5% so với mức tăng trong năm 2022. Từ năm 2022, các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì mua vàng với tốc độ chóng mặt, đưa nhu cầu về vàng năm ngoái đạt mức cao kỷ lục thứ hai với 1.037 tấn, giảm 45 tấn so với năm trước đó.

Đáng chú ý, nhu cầu tiêu dùng vàng tại Việt Nam nói chung giảm nhẹ, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 59,1 tấn trong năm 2022 xuống còn 55,5 tấn trong năm 2023. Giá vàng miếng và vàng xu đã có mức giảm nhẹ 2% trong năm 2023 so với cùng kỳ, ở mức 40 tấn.

Đáng chú ý, đầu tư vàng tại Việt Nam tăng mạnh trong quý 4 nhờ sự điều chỉnh giá. Tuy nhiên, tại Việt Nam đã có sự suy giảm đáng kể về nhu cầu vàng trang sức, giảm 16% xuống còn 15 tấn. 4 quý liên tiếp nhu cầu vàng giảm so với cùng kỳ năm trước. Nguyên do được cho là tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát tương đối cao trong khu vực.

Cuối năm 2023, giá vàng tăng cao nhưng lượng tiêu thụ vàng của người dân rất lớn

Ông Shaokai Fan, Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, trong quý 4, Việt Nam đã có đợt tăng đầu tư vàng, do giá vàng được điều chỉnh. Tuy nhiên, nhu cầu tăng và các sự lựa chọn đầu tư vàng bị hạn chế đã dẫn đến mức chênh lệch đáng kể đối với các thỏi vàng SJC chính thức. Giá trị đồng nội tệ giảm liên tục trong suốt năm 2023 cộng với sự mong manh của nền kinh tế đã đẩy nhu cầu vàng tăng cao.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu đầu tư vàng miếng và vàng xu trên toàn cầu đã hạ nhiệt, giảm 3% do thế mạnh ở một số thị trường, giúp bù đắp cho sự yếu kém ở những nơi khác. Tại các thị trường khác trong khu vực ASEAN bao gồm: Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Singapore, nhu cầu vàng miếng và vàng xu cũng giảm lần lượt 2%, 4%, 5% và 8% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu đầu tư vàng của châu Âu tiếp tục giảm mạnh, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước.

