Biệt thự biến thành 'chung cư mini' bị cấm vẫn ngang nhiên hoạt động

Bị yêu cầu tạm dừng vẫn ngang nhiên hoạt động

Liên quan đến vụ “Biệt thự trong khu đô thị biến thành 'chung cư mini' với hàng trăm căn hộ” tại 2 tòa nhà ở lô biệt thự 8 -10 đường Hoa Hồng mang tên Hanoi By Night Villa Hoàn Sơn và Hoàn Sơn Villa Khu đô thuộc Dự án khu nhà ở xã Hoàn Sơn do công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, mặc dù đã bị báo Tiền Phong phản ánh nhiều lần và bị đoàn kiểm tra của chính quyền sở tại yêu cầu dừng các hoạt động cho thuê trọ, dán thông báo chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trước cửa nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên đăng tải thông tin cho thuê chung cư, căn hộ dịch vụ.

Cụ thể, kể từ giữa năm 2023 đến thời điểm hiện tại, trung bình cứ cách một tuần lại xuất hiện thông tin với nội dung “Hoàn Sơn Villa, thuê chỉ gần 2 triệu đồng/tháng, khép kín, 1 ngủ 1 WC 1 ban công, đã đủ hết đồ chỉ việc ở”, “Cho thuê căn hộ diện tích từ 30-50m2 - Chỉ từ 2-5 triệu/tháng - Lâu dài - Dưới chân Cầu Đồng Xép”, “Thuê nhà Hoàn Sơn căn hộ dịch vụ khép kín, bếp riêng chỉ 2 triệu đồng/căn / 50m2 / đủ đồ chỉ cần đến ở”,… xuất hiện trên mạng xã hội và các website như Batdongsan.com.vn và Guland.vn.

Thông tin cho thuê căn hộ dịch vụ tại hai tòa nhà vi phạm trật tự xây dựng vẫn liên tục được đăng tải mặc dù chính quyền sở tại đã yêu cầu tạm dừng hoạt động. (Ảnh: Lập Đông)

Trong vai vị khách có nhu cầu thuê căn hộ tại hai tòa nhà vừa nêu, PV được người quản lý có tên T.A.Đ giới thiệu rằng khu nhà vẫn nhận khách và các căn hộ có diện tích trung bình từ 30 – 70m2 với giá cho thuê 2 – 5 triệu đồng/tháng. Khu nhà có tổng cộng 120 phòng, chủ đầu tư đã bỏ ra gần 200 tỷ đồng để xây dựng.

Thậm chí, sau vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội, khi lực lượng chức năng kiểm tra gắt gao về PCCC, chủ đầu tư hai tòa nhà đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để bố trí hệ thống báo cháy, bình chữa cháy xách tay, thang thoát hiểm,...nhưng đến nay chưa được nghiệm thu về PCCC. Do đó, người quản lý cho biết họ phải tự đấu nối đường dây điện dài hàng trăm mét từ khu vực khác về cung cấp cho hai tòa nhà.

Cũng theo chia sẻ của người quản lý, khách thuê tại đây phần lớn là người nước ngoài như Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc,… làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du. Để tiện cho việc đỗ xe của khách, chủ đầu tư của 2 tòa nhà còn ngang nhiên san ủi dải phân cách nội khu ở mặt đường phía trước công trình.

Hai tòa nhà Hanoi By Night Villa Hoàn Sơn và Hoàn Sơn Villa Khu đô thuộc Dự án khu nhà ở xã Hoàn Sơn chưa được nghiệm thu PCCC nhưng đã cho khách về thuê ở thời gian dài. (Ảnh: Lập Đông)

Theo tìm hiểu, Dự án khu nhà ở xã Hoàn Sơn có quy mô khoảng hơn 8 ha bao gồm 234 căn nhà biệt thự và liền kề (42.090m2); cây xanh công viên (4.262m2); công trình công cộng, nhà văn phòng (1.620m2); đất giao thông (26.929m2); đất đầu mối kỹ thuật (1.424m2). Trong đó, chủ đầu tư thực hiện xây thô 234 biệt thự và liền kề.

Khảo sát thực tế, mặc dù xây dựng đã lâu nhưng đến nay dự án vẫn còn có nhiều biệt thự bỏ hoang, cây cối mọc dại um tùm. Diện tích được quy hoạch làm sân chơi trong khu đô thị này nhiều năm bị cây cối che kín, không có lối đi, cây xanh không được cắt tỉa hay tu tạo.

Một số cư dân trong dự án cho biết, buổi tối họ không dám đi dạo vì hệ thống đèn đường không đảm bảo, nhiều biệt thự bỏ hoang thành nơi tụ tập của các đối tượng bất hảo.

Nhiều biệt thự tại Dự án khu nhà ở xã Hoàn Sơn bỏ hoang lâu năm, tiện ích và hạ tầng không đầy đủ, sân chơi không có người chăm sóc, cắt tỉa, cỏ dại mọc um tùm. (Ảnh: Lập Đông)

“Né tránh” trách nhiệm?

Liên quan đến vi phạm của hai tòa nhà mang tên Hanoi By Night Villa Hoàn Sơn và Hoàn Sơn Villa, hồi cuối tháng 11/2023, trao đổi với Tiền Phong, đại diện phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết, đối với nội dung báo Tiền Phong phản ánh, Sở Xây dựng tỉnh này đang tổ chức đoàn thanh tra theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Do đó, đơn vị sẽ phản hồi với báo ngay khi có kết luận.

Điều đáng nói cũng chính tại 2 tòa nhà sai phạm vừa nêu, hồi tháng 8/2022, báo Tiền Phong đã đăng tải bài viết “Loạt biệt thự trong khu đô thị ở Bắc Ninh biến tướng thành chung cư mini và nhà nghỉ". Cụ thể, mặc dù theo quy hoạch đã phê duyệt thì các lô biệt thự tại dự án chỉ được phép xây dựng không quá 4 tầng, nhưng 2 tòa nhà lại ngang nhiên xây cao tới 6 tầng.

Thời điểm đó, vị cán bộ phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết, họ rất muốn xử lý triệt để các hành vi vi phạm về xây dựng, phá vỡ quy hoạch để làm gương, nhưng do dự án thực hiện cách nay đã hơn 20 năm, nên hồ sơ gốc và mối liên hệ với các bên liên quan đã bị đứt gẫy, khiến công tác xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Dù đã gửi công văn và nhiều lần liên hệ với những người có trách nhiệm liên quan đến hai tòa nhà có nhiều vi phạm tại Dự án khu nhà ở xã Hoàn Sơn, nhưng PV đều không nhận được phản hồi.

Thời điểm cuối tháng 11/2023, vị cán bộ phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Sở Xây dựng Bắc Ninh đề nghị PV làm công văn gửi Sở Xây dựng Bắc Ninh để có văn bản trả lời báo chí chính thống.

Ngày 29/11/2023, Báo Tiền Phong đã có công văn gửi Sở Xây dựng Bắc Ninh, UBND huyện Tiên Du về việc cung cấp thông tin liên quan đến Khu đô thị Đồng Xép thuộc Dự án khu nhà ở xã Hoàn Sơn.

Hình ảnh tòa nhà Hoàn Sơn Villa hồi tháng 08/2022 khi bị tạm đình chỉ hoạt động (ảnh trái) và nay (phải). (Ảnh: Lập Đông)

Về vụ việc trên, PV báo Tiền Phong đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh, ông Nguyễn Đại Đồng - Chủ tịch UBND huyện Tiên Du nhưng đều nhận được phản hồi "đang cho kiểm tra lại và sẽ thông tin sau". Tuy nhiên, cho đến nay PV chưa nhận được thông tin hồi đáp của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]