Bất ngờ với thu nhập của Hoa hậu Ngọc Hân ở công ty bất động sản

Hồi giữa tháng 3/2023, Hoa hậu Ngọc Hân được bổ nhiệm giữ vị trí Phó tổng giám đốc của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (NVT), thông tin này đã nhận được sự chú ý lớn của giới đầu tư. Trước đó, Hoa hậu Việt Nam năm 2010 được biết đến là cổ đông lớn của một tập đoàn tài chính với khoản tiền đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Cô cũng có dự án kinh doanh thời trang riêng.

Trong vai trò Phó tổng giám đốc của NVT, Hoa hậu Ngọc Hân nhận được những đãi ngộ lớn. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán nửa đầu năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay cho thấy Hoa hậu Việt Nam năm 2010 là người nhận thù lao cao nhất trong số lãnh đạo của công ty có công bố mức thù lao.

Hoa hậu Ngọc Hân nhận được thù lao lên tới 700 triệu đồng, gấp 2,6 lần thù lao của Tổng giám đốc Vũ Hồng Quỳnh. Trung bình mỗi tháng Ngọc Hân nhận thù lao khoảng 117 triệu đồng. Trước đó, trong hơn 3 tháng được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc của NVT ở nửa đầu năm 2022, Ngọc Hân được trả thù lao hơn 233 triệu đồng.

Với khoản thù lao lên tới 700 triệu đồng trong nửa đầu năm 2023, thù lao của Hoa hậu Việt Nam 2010 tại NVT đã tăng đáng kể trong nửa đầu năm nay.

Sếp lớn đua nhau thoái vốn, việc kinh doanh của Thế giới Di động hiện ra sao?

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động mới đây vừa công bố thông tin cho biết, ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Thế giới Di động đã đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Được biết, giao dịch này dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn từ ngày 7/9 đến 6/10/2023.

Hiện tại, ông Đoàn Văn Hiểu Em đang nắm giữ tổng cộng 3,88 triệu cổ phiếu MWG, tương đương tỷ lệ 0,266% vốn cổ phần của Thế giới Di động. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu tại MWG của ông Hiểu Em sẽ giảm xuống còn 0,197%, tương ứng 2,88 triệu cổ phiểu.

Sếp lớn Thế giới Di động đua nhau bán ra

Trước đó, một lãnh đạo khác của Thế giới Di Động cũng bán ra cổ phiếu MWG. Cụ thể, ngày 13/7, ông Đặng Minh Lượm, thành viên HĐQT bán ra 300.000 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 0,24% về còn 0,22% vốn điều lệ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 66.490 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng doanh thu chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) và Thế Giới Di Động (TGDĐ) đạt 48.300 tỉ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng trưởng 2% so với tháng trước.

Gia đình bố chồng Hà Tăng sắp nhận được gần 50 tỷ đồng

CTCP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất SASCO vừa thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt vào ngày 5/10 tới đây. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 16/10/2023.

Tỉ lệ thực hiện là 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ sẽ nhận được 800 đồng. Với hơn 133 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SASCO dự kiến sẽ phải chi gần 107 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Chủ tịch Hội đồng quản trị SASCO Jonathan Hạnh Nguyễn đang nắm hơn 60,6 triệu cổ phiếu công ty này, chiếm tỉ lệ 45,44%. Trong đó, ông Hạnh đại diện quản lý 60,45 triệu cổ phiếu SASCO cho nhóm cổ đông IPPG, DAFC, ACFC và 200.000 cổ phiếu cá nhân.

Bên cạnh đó, bà Lê Hồng Thủy Tiên, vợ ông Hạnh Nguyễn cũng nắm 50.000 cổ phiếu SAS, tương ứng tỉ lệ 0.0375%. Như vậy, với tỉ lệ sở hữu trên, gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn sẽ nhận khoản 48,7 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức lần này của SASCO.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]