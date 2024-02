Startup tuổi Thìn – chàng trai gọi vốn thành công từ chương trình Shark Tank nay ra sao?

“Chị và mọi người ăn phở Lý Quốc Sư, hoặc tại các chuỗi nhà hàng mỗi ngày, có nghĩa chị đang dùng dấm của thương hiệu bên em đó” - Trần Tâm Phương vui vẻ nói.

Nói về cái được lớn nhất từ sau trong quá trình gọi đầu tư thành công của mình, chàng trai sinh năm 1988 cho hay, chính là anh đã học được cách quản lý, định hướng phát triển của các nhà đầu tư trong quá trình hợp tác sau này, bởi đó là kinh nghiệm bao nhiêu năm trên thương trường của họ.

Trần Tâm Phương – CEO Vietferm, chàng trai gọi vốn thành công từ chương trình Shark Tank năm 2017

Trần Tâm Phương chia sẻ, anh sinh ra trong một gia đình có bố, mẹ đều làm việc ở các đơn vị có chuyên ngành hóa học, tình yêu đối với môn hóa học đã ngấm vào Phương từ nhỏ, nên học phổ thông anh đã lựa chọn ngành hóa.

Năm 2017 - khi chương trình Shark Tank xuất hiện ở Việt Nam, Phương đã gửi hồ sơ tham dự. Kết quả ngoài mong đợi, bởi dấm gạo Thuỷ Tâm – thương hiệu dấm của gia đình anh đã gọi được 4 tỷ đồng của Shark Nguyễn Xuân Phú và Shark Trần Anh Vương. Đây cũng là dấu mốc đánh dấu khởi đầu mới của Startup trẻ này.

Hiện tại, ngoài việc điều hành công ty, duy trì tăng trưởng đều hằng năm, thì Startup trẻ này tiếp tục lấn sân lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là văn phòng chia sẻ.

Một góc văn phòng chia sẻ Meet Coworking Space do Sartup 8X điều hành

Theo Starup trẻ này, phân khúc văn phòng cho thuê tại các thành phố lớn như TP.HCM và TP. Hà Nội đang đối diện với nguy cơ "khủng hoảng thừa" do có thêm nhiều nguồn cung mới chất lượng trong khi các tòa nhà văn phòng cũ không chủ động cải tạo, nâng cấp. Làn sóng doanh nghiệp trả mặt bằng tăng mạnh, đặc biệt là thời điểm cuối năm do gặp khó khăn về tài chính. Trong nguy có cơ, Phương quyết định phát triển ở các tỉnh, như Quảng Ninh, Nghệ An, Vũng Tàu,... và cũng từng bước gặt hái những thành tựu cho riêng mình.

“Dịch Covid-19 thực sự như cú hích để những nhân sự có trình độ cao không chỉ có lựa chọn ở lại các thành phố lớn nữa, mà họ có thể làm việc tại nhà và phát triển các mô hình làm việc từ xa. Việc làm việc tại quán cà phê không phải lựa chọn tối ưu do độ thiếu chuyên nghiệp của không gian (độ yên tĩnh, tốc độ internet, in ấn, trình chiếu, tương tác…). Và lúc này, mô hình văn phòng chia sẻ, cũng là đứa con tinh thần thứ hai của mình được triển khai” – Phương nói.

Tâm Phương cho rằng, con đường đi đến thành công ngắn nhất đó là biết cách để được đứng trên vai "người khổng lồ"

Giờ đây, sau hơn 2 năm vận hành đúng định hướng, lĩnh vực văn phòng chia sẻ cũng đã chính thức có lợi nhuận. Có lẽ với một startup như Phương thì giỏi chưa đủ, nhiệt huyết chưa đủ, mà con đường đi đến thành công ngắn nhất đó là biết cách để được đứng trên vai "người khổng lồ".

Chia sẻ về những kinh nghiệm của bản thân, CEO trẻ 8x nói: “Mô hình văn phòng đầu tiên chúng tôi triển khai là ở Hạ Long (Quảng Ninh). Chúng tôi chọn lựa sự đồng hành tại các tòa nhà văn phòng của Viettel”. Đối tượng khách hàng đầu tiên startup này hướng đến là những nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với kích cỡ dưới 10 người, tuy nhiên bài toán khó nhất là cân bằng đối tượng khách hàng để đảm bảo nguồn doanh thu bù đắp chi phí một cách bền vững. Do vậy Phương đã chủ động đi tìm các đối tác lớn, là các doanh nghiệp và tập đoàn khi cần mở văn phòng đại diện.

Nếu như trước đó, họ thường thuê các căn shophouse, biệt thự với chi phí đắt đỏ hoặc các căn nhà trong ngõ xa trung tâm, bất tiện, thì lúc này địa chỉ văn phòng là các tòa nhà lớn tọa lạc tại vị trí trung tâm, không gian làm việc chuyên nghiệp, chi phí hợp lý,... quả thực hữu ích hơn rất nhiều.

“Với các lợi thế này, thực sự mô hình văn phòng trên đã thu hút rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Và tôi tin rằng, đây sẽ là xu hướng được nhiều doanh nghiệp trẻ sử dụng trong tương lai” – Phương nói thêm.

Đặc biệt, Phương cho rằng với các bạn trẻ chuẩn bị startup, thì vấn đề % cổ phần hay % lợi nhuận không quan trọng bằng việc xây dựng và kiểm soát công ty để tạo ra được tầm ảnh hưởng tới tập thể và cộng đồng.

“Giả sử, mình chỉ có 5% cổ phần trong công ty thôi nhưng mình luôn cống hiến làm việc và mang lại tầm ảnh hưởng lớn hơn thế, trở thành một phần linh hồn không thể thiếu trong toàn bộ sự vận hành của công ty đó. Nếu không may, một ngày công ty hoặc dự án đó “sập”, khi đó chuyển công việc khác thì mình có thể dễ dàng gây dựng lại đội ngũ nhân sự tin tưởng tiếp tục cùng mình vận hành.

“Không phải tuổi rồng sẽ may mắn hơn tuổi nào khác, mà tôi cho rằng ở thế hệ nào và tuổi nào cũng sẽ có những cơ hội khác nhau. Các bạn hãy dành thời gian mỗi ngày để đọc sách, rèn luyện kỹ năng, rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình và hãy biết nắm bắt cơ hội. Khi bạn có chuyên môn và kỹ năng đủ tốt,... các bạn cũng sẽ thành công” – Startup 8x nhắn nhủ.

