Thấy cảnh chồng ôm con gái ngủ say, mẹ bỉm đau xót vì ánh mắt đáng thương của con trai bên cạnh

Những đứa trẻ trong một gia đình thường có tâm lý ghen tỵ lẫn nhau nếu không được bố mẹ yêu thương đồng đều. Vì vậy trong từng cử chỉ, hành động trong cuộc sống, bố mẹ cần phải là người để ý đối xử thật công bằng để con hình thành những suy nghĩ đúng về mối quan hệ anh chị em trong một gia đình.

Chị Trương (Trung Quốc) đăng tải lên mạng xã hội một bức ảnh chụp chồng của chị đang ôm con ngủ say mà bày tỏ rằng khi nhìn thấy cảnh tượng này, chị đau xót nhiều hơn hạnh phúc. Chị kể rằng chị mới sinh con thứ 2 không lâu và trước đó đã có 1 cô con gái đầu lòng. Lúc nào trong suy nghĩ của chị cũng muốn kết nối để hai con yêu thương nhau từ nhỏ, lớn lên sẽ che chở bảo vệ lẫn nhau.

Tuy nhiên chị cho rằng có lẽ điều này cần phải được làm triệt để hơn nữa từ phía chồng chị. Vào ngày hôm chị chụp bức ảnh, chị có nhờ chồng vào phòng trông hai con nhỏ. Thế nhưng khi chị quay lại thấy cảnh tượng chồng mình đang ôm cô con gái lớn ngủ say trong lòng và quay lưng lại phía con trai mới sinh.

Đứa trẻ bé vẫn còn thức, đưa ánh mắt nhìn mẹ đầy tội nghiệp như muốn tố cáo chuyện bố và chị ôm nhau để mình bé nằm. Chị Trương nói rằng đứa bé có thể hiện tại còn nhỏ nên chưa biết ghen với chị gái, thậm chí tủi thân về điều này nhưng nếu lớn dần mà vẫn còn những tình cảnh này thì sẽ thật nghiêm trọng.

Chia sẻ của chị Trương nhận về khá nhiều sự quan tâm, trong khi một số người cho rằng đó là tình huống bất đắc dĩ xảy ra vì ông bố đang ngủ nên không kiểm soát được hành vi của mình thì một số người cho rằng tuy đây chỉ là việc nhỏ nhưng cho thấy một vấn đề lớn đúng như người mẹ lo sợ.

Trong thế giới con trẻ, mặc dù bé vô tư nhưng hiểu hết về mọi thứ và luôn cần ba mẹ đồng hành. Khi bị bố mẹ thiên vị, đứa trẻ sẽ rơi vào trạng thái bị bỏ rơi nên sẽ tạo ra những hành động nhỏ khác nhau để thu hút sự chú ý của cha mẹ, thậm chí là hình thành những thói quen xấu, mặc cảm về tâm lý.

Vậy gia đình nên chú ý những gì trong việc nuôi dạy con cái?

Không phân biệt, đối xử khác nhau

Khi một gia đình có đông con, rất khó để bố mẹ đối xử công bằng giữa các thành viên, sẽ luôn có những bé được thiên vị hơn một chút vì nhỏ hơn hoặc vì là con gái, hoặc con trai.

Trên thực tế, cách đối xử phân biệt này của cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương, thậm chí là gây phẫn nộ trong suy nghĩ của trẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ anh, chị, em của trẻ. Khi có từ 2 con trở lên, điều quan trọng là bố mẹ phải đảm bảo đối xử công bằng, ai cũng như ai, không vì chúng ít tuổi hơn hay là con gái mà bênh vực, ai có lỗi phải nhận lỗi, ai ngoan sẽ được thưởng.

Có mâu thuẫn giữa các con, bố mẹ tốt nhất không nên can thiệp

Thông thường, nếu có nhiều trẻ em trong gia đình, sẽ luôn có những mâu thuẫn xảy ra giữa các con và hầu hết các bậc cha mẹ có thói quen sẽ bảo vệ, bênh vực bạn nhỏ hơn. Đấy không phải là cách hành xử đúng đắn. Tốt nhất, bố mẹ không nên can thiệp, tự phân định mà hãy cho các con thời gian và cơ hội tự giải quyết với nhau.

Trong quá trình giao tiếp và giải quyết xung đột, tình anh em của những đứa trẻ cũng sẽ được “đào sâu”, những đứa trẻ trở nên hiểu nhau hơn.

Tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ

Ngay cả khi cặp song sinh có ngoại hình giống nhau, chúng cũng sẽ khác nhau ở một số khía cạnh ví dụ như tính cách, sở thích… Do đó, nếu có nhiều con trong gia đình, cha mẹ không nên so sánh con cái với nhau và cho phép mỗi đứa trẻ có những điểm riêng biệt, tự do phát triển nét khác biệt đó.

Cha mẹ tôn trọng sự phát triển nhân cách của trẻ, điều này có lợi cho trẻ em hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]