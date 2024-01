Rét căm căm, giáo viên mầm non đốt củi sưởi cho học trò

Ngày 24/1, cô Hoàng Thị Lan - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Mai Sơn (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, hai ngày hôm nay nhiệt độ trên địa bàn xã xuống rất thấp, dao động khoảng 10 độ C. Mặc dù nhiệt độ xuống thấp nhưng công tác giảng dạy tại trường vẫn diễn ra bình thường.

Đầu giờ học buổi sáng, các giáo viên trường mầm non Mai Sơn đốt bếp củi sưởi ấm cho học sinh.

Theo cô Hoàng Thị Lan, nhiệt độ xuống thấp nên nhà trường đã chủ động lên các phương án phòng chống rét đậm, rét hại cho học sinh; củng cố cơ sở vật chất, đảm bảo ấm áp và không để gió lạnh lùa vào các lớp học.

Để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, một số điểm lẻ của trường mầm non Mai Sơn còn tổ chức nhóm củi đốt lửa để sưởi vào đầu mỗi buổi sáng. “Đầu buổi sáng nhiệt độ thường xuống rất thấp nên các giáo viên đã dậy sớm nhóm sẵn những bếp củi ở khoảng sân trước lớp học. Khi các em học sinh đến trường sẽ được giáo viên đưa vào khu vực bếp củi sưởi ấm tay, chân, người. Các em sau đó vào lớp học sẽ ấm hơn. Tùy vào tình hình thời tiết có thể sưởi ấm vài chục phút, có thể lâu hơn nếu trời lạnh giá”, cô Lan chia sẻ.

Các em học sinh được sưởi ấm tay, chân, người trước khi vào lớp học cho ấm.

Ở trong lớp học kín nên nhiệt độ ấm hơn. Trong lớp có thảm xốp để các em học sinh ngồi hoạt động.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Mai Sơn, mặc dù nhiệt độ xuống thấp nhưng nhà trường không lùi thời gian học sinh đến trường.

Mai Sơn là xã biên giới, vùng sâu vùng xa. Trường mầm non Mai Sơn có 5 điểm trường, trong đó điểm trường Phá Kháo và Piêng Cọc là xa và khó khăn nhất. Tại 2 điểm trường này mỗi điểm có 1 lớp học ghép cho các em học sinh từ 3-5 tuổi.

Tùy vào thời tiết lạnh giá, các giáo viên sẽ đốt củi sưởi ấm cho học sinh.

“Từ rất sớm, phụ huynh đã lên rẫy làm việc nên đến trường gửi trẻ sớm. Có khi là từ 6h sáng các cô vẫn dậy sớm để chuẩn bị và đón các cháu nhỏ. Củi đốt sưởi ấm thì được các phụ huynh mang đến trường để nấu ăn bán trú cho các em học sinh. Hôm nào trời rét quá thì mang ra sưởi ấm cho học sinh. Đợt trước không phải sưởi ấm nhưng hai hôm nay rét quá phải sưởi ấm cho các em học sinh”, cô Hoàng Thị Lan nói.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Cắn 1 (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chìm trong sương mù, lạnh giá.

Tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thời tiết có nhiệt độ xuống thấp nên trong ngày 24/1, các trường học trên địa bàn đã chủ động lùi thời gian học sinh đến trường từ 7h30 lên 8h. Có khu vực trời quá lạnh sẽ lùi thời gian lâu hơn.

