Phát hiện con gái 15 tuổi uống thuốc tránh thai, bố sợ hãi đưa đi bác sĩ nhận được câu trả lời chết đứng

Hành trình nuôi con của bố mẹ chưa bao giờ có từ kết thúc, nó bắt đầu khi con chào đời, con ẵm ngửa, con ăn dặm, chập chững biết đi... rồi đến tuổi dậy thì, kết hôn sinh nở... chặng đường này những người làm cha mẹ chưa bao giờ yên tâm hoàn toàn vì con, luôn dõi theo từng sự phát triển trong các cột mốc cuộc đời của con cái. Càng ở độ tuổi mới lớn, tuổi dậy thì, bố mẹ càng gặp nhiều vấn đề khó nói trong việc dạy dỗ, nuôi nấng con cái, đòi hỏi bố mẹ cần có kiến thức để tư vấn và hỗ trợ khi cần thiết.

Một người bố 45 tuổi góa vợ ở Hàng Châu, Trung Quốc đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi phát hiện con gái 15 tuổi của anh lén lút uống thuốc tránh thai vào buổi tối. Chứng kiến cảnh tượng đó, ông bố không khỏi bối rối không biết nên nói chuyện với con như thế nào để giải quyết khúc mắc trong lòng và bảo vệ con cái đúng thời điểm.

Người bố vô cùng bối rối khi phát hiện con gái uống thuốc tránh thai

Chia sẻ trên diễn đàn, ông bố tên Vương Nghị nói rằng, con gái anh là Tiểu An năm nay 15 tuổi, đang ở tuổi dậy thì mới lớn. Vì là con gái nên càng lớn hai bố con càng có khoảng cách vì ít điểm chung, Vương Nghị lại ngại ngùng nói chuyện với con về những thay đổi của cơ thể con gái khi bước vào tuổi dậy thì. Chính vì thế, ngoài chuyện học hành, hai bố con ít khi tâm sự chuyện gì khác.

Tối cuối tuần rảnh rỗi về nhà sớm, Vương Nghị phát hiện Tiểu An đang lén lút uống thuốc tránh thai trong nhà. Chứng kiến cảnh đó, Vương Nghị không khỏi sốc vì nghĩ con gái đã quan hệ tình dục trước hôn nhân, chưa kể, Tiểu An năm nay mới 15 tuổi, còn quá nhỏ để bước vào một mối quan hệ yêu đương như vậy. Quá sốc và ngỡ ngàng, Vương Nghị không biết xử lý ra sao, nên đã bình tĩnh vào tận nơi hỏi chuyện, trái ngược với phản ứng của bố, Tiểu An không sợ hãi gì cả, cô bé vô cùng bình tĩnh nói rằng "Đây là thuốc bác sĩ kê cho con, con uống theo đơn của bác sĩ thôi mà".

Khoảng cách giữa bố và con gái khi bước vào tuổi dậy thì ngày càng lớn

Không tin vào những gì con gái nói, Vương Nghị quả quyết nghi ngờ Tiểu An đã có bạn trai, đã quan hệ tình dục nên việc uống thuốc tránh thai hàng ngày là để ngừa thai. Ông bố quyết định sáng hôm sau sẽ dẫn con gái đến bác sĩ để hỏi cho rõ chuyện.

Khi đưa con đến phòng khám, Vương Nghị đã hóa giải được mối nghi ngờ, chính bác sĩ kê đơn thuốc cho Tiểu An khẳng định, thuốc tránh thai này không nhầm mục đích tránh bầu mà chỉ hỗ trợ điều trị nội tiết rối loạn trong người cô bé 15 tuổi.

Tiểu An có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng cô bé phát hiện kinh nguyệt của mình không đều, thậm chí 3-4 tháng mới có 1 lần, hơn nữa trên mặt cô bé rất nhiều mụn, không em tự ti với bạn bè xung quanh. Mẹ mất sớm, lại sống cùng với bố nên những vấn đề này Tiểu An không biết chia sẻ cùng ai, cô bé chọn cách đến khoa phụ sản của Bệnh viện Nhân dân số 1, Tiêu Sơn, Hàng Châu, Tiểu An được bác sĩ khám và chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang, mụn trên mặt là do nội tiết tố androgen trong cơ thể tăng cao, khiến bã nhờn tiết ra quá nhiều, bít lỗ chân lông gây mụn. Bác sĩ đã kê đơn cho cô một hộp thuốc tránh thai và yêu cầu cô uống đúng giờ.

Đến đây, ông bố Vương Nghị mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại nặng trĩu xuống vì thương con gái thiếu thốn tình cảm của mẹ, có những chuyện tế nhị không biết san sẻ cùng với ai.

Khi con bước vào tuổi dậy thì, ngoài nỗi lo về sức khỏe thể chất thì sự phát triển tâm sinh lý của các con cũng khiến bố mẹ đau đầu. Với những gia đình phức tạp, chỉ có mỗi bố và con như gia đình Vương Nghị ở trên, người bố càng đóng vai trò quan trọng vừa làm bố vừa làm mẹ, đứng cạnh quan sát hành trình phát triển của con. Với những đứa bé càng thiếu thốn tình cảm của người mẹ, thì người bố lại càng cần phải khéo léo để chia sẻ và bảo vệ con.

Một vài lưu ý quan trọng đối với bố mẹ trong việc giáo dục con cái trong độ tuổi dậy thì:

1. Tránh dùng roi vọt, la mắng

Ở độ tuổi dậy thì, các bé gái bắt đầu thể hiện cái tôi nên lòng tự trọng của con rất cao. Nếu cha mẹ làm con xấu hổ khi trẻ phạm sai lầm hoặc dùng đòn roi, mắng chửi trẻ trước đám đông có thể khiến trẻ tổn thương hơn, từ đó sinh ra tâm lý bất mãn. Ở độ tuổi này, dùng lời nói, khuyên bảo và giáo dục cứng rắn bằng câu từ là phương pháp hữu hiệu đối với trẻ.

Nếu bố mẹ la mắng, chửi bới con cái chính là tự tay đóng sập cánh cửa giao tiếp và từ đó có thể con không muốn nghe phụ huynh nói gì nữa.

2. Lắng nghe con, đừng cố làm bạn với con bằng mọi cách

Đừng cố gắng làm bạn với con mà nên quan tâm và dành thời gian cho con nhiều hơn, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con, cho con tự do thể hiện ước mơ của mình… Chỉ cần làm được như vậy là bạn đã trở thành những người bố, người mẹ tuyệt vời trong mắt con rồi.

3. Đừng quá kiểm soát chặt chẽ con cái

Thay vì kiếm soát chặt chẽ thời gian, chi tiêu của trẻ vì sợ con hư hỏng. Bố mẹ nên thể hiện thiện chí muốn đồng hành, hỗ trợ con cái, nếu con xin tiền thì khéo léo gợi ý con mua món gì cho đẹp, tư vấn sở thích cũng như đưa ra ý kiến nếu không phù hợp. Về giờ giấc cũng đưa ra quy tắc với con, mốc thời gian cố định và yêu cầu con thực hiện đúng, thay vì cứ chăm chăm theo sát, để ý từng hành động cử chỉ nhỏ nhặt của con.

4. Không nên hạn chế con tiếp xúc với bạn khác giới

Thay vì cấm đoán, bố mẹ nên cho con ra ngoài giao tiếp với mọi người để con có kinh nghiệm sống. Cách bảo vệ con tốt nhất là trang bị cho con những kiến thức căn bản về kỹ năng bảo vệ bản thân, giới tính và tình dục an toàn là điều mà các bậc phụ huynh nên làm.

5. Tư vấn kiến thức giáo dục giới tính, sinh sản cho con

Nếu quá khó khăn trong việc mở lời, bố mẹ có thể mua sách giáo dục giới tính cho con đọc, khai mở cho trẻ kiến thức trong giới hạn quan trọng này. Dạy trẻ ghi nhớ việc phải bảo vệ bản thân mình trước những kẻ xấu lợi dụng, hay cám dỗ khác dễ sa ngã trong cuộc sống.

Nuôi dạy con gái ở tuổi dậy thì không quá khó, chỉ cần bố mẹ biết quan tâm, lắng nghe và tôn trọng con thì sẽ dễ dàng uốn con đi đúng đường.

