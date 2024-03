Sự kết nối lại “Sao trông nó bẩn thế?” Tiếng nói của mọi người đồng loạt vang lên khi tôi cho họ xem bức ảnh một em bé 17 tháng tuổi người dân tộc Hmong, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Đúng là tôi đã quên mất cách đây ba tháng trong ánh nhìn thành thị của mình, em ấy trông đã “bẩn” như thế nào, với khuôn mặt và quần áo luôn lấm lem bùn đất. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Tôi trở lại thành phố sau chuyến đi tình nguyệndạy tiếng Anh, nhân cơ hội tìm hiểu nhận thức về sức khỏe của người dân tộc ở một thị trấn vùng cao Việt Nam tên là Sapa, mang về rất nhiều ảnh lưu niệm. Sau ba tháng, cậu bé đó đã lột xác ngoạn mục trong mắt tôi, trở thành một cá nhân đáng yêu và sống động. Tôi vội lục lọi ký ức để tìm lại khoảnh khắc mình phải chạy nhanh đi rửa đôi bàn tay dínhbẩn của mình sau lần đầu tiếp xúc với đứa trẻ đó. Nhận thức về sự bẩn trong tâm trí tôi trở nên mơ hồ: phải chăng tôi đã trở thành một người “bẩn” hơn sau thời gian dài tiếp xúc với người Hmong, hay cậu bé đó ngay từ đầu chưa từng bẩn? Câu nói “thằng bé đó dơ quá” từng xuất hiện trong đầu tôi, khiến tôi xấu hổ vì sự xấu tính của mình đối với những người mà tôi cho là kém may mắn hơn. Suy cho cùng, tôi cũng là một người “bẩn” - bẩn trong lối suy nghĩ. Khi mới được nhận vào đại học VinUni, tôi rụt rè và không dám nói lên quan điểm trước những sinh viên mà tôi cho rằng họ may mắn và giỏi gianghơn mình. Tôi chợt nhận ra: Những học sinh đó có từng bao giờ nghĩ tôi “bẩn” không? Theo thời gian, sự cống hiến hết mình cho việc học của tôi đã khiến tôi được họ tôn trọng. Tôi bắt đầu thấy mình là một cá nhân ngang hàng với họ. Nhưng đâu đó trên con đường phát triển, sự tự tin của tôi biến thành tự mãn. Vô tình, tôi, người căm ghét sự tự kiêucủa những người vốn sinh ra may mắn, đã trở nên mù quáng trước sự tiến bộ của chính mình, coi những người kém may mắn hơn là "bẩn" so với sự tỏa sáng mới tìm thấy của tôi. Kéo mình, như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, để ghép những mảnh vỡ của tôi trong quá khứ lại với nhau. “Nếu tôi chấp nhận sự bình yên và nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, thời gian tôi có đủ năng lực để đóng góp cho xã hội sẽ bị trì hoãn thêm một ngày nữa”. Vài chục giây nhìn lại những lời tôi nói cách đây ba năm trong buổi lễ khai giảng với tư cách là đại diện sinh viên khiến tôi sống lại giấc mơ ngày ấy, thứ đã tồn tại trong suy nghĩ của tôi suốt bao năm. Một lần nữa, may mắn thay, tôi tìm lại con người thật của mình với khát vọng cháy bỏng xây dựng một tương lai được cống hiếncho những người có hoàn cảnh khó khăn nói chung và quê hương nói riêng. Những cậu bé lấm lét mà tôi từng thấy giờ đây đã trở thành biểu tượng của tình yêu và sự thuộc về. (Bài dịch thô bài luận của Phương viết gửi trường Y Đại học Harvard)