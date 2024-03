Nhiều trường công an, quân đội tăng chỉ tiêu tuyển sinh

11 trường công an, quân đội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024, trong đó nhiều trường tăng, dao động 20-91 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Đến đầu tháng 3, có 6 trường công an và 5 trường quân đội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học.

Với khối trường công an, số lượng tuyển mới của Đại học Phòng cháy chữa cháy và Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân cùng tăng 40 so với năm ngoái, lên mức 140; Học viện An ninh nhân dân tăng 20. Còn Đại học An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện Chính trị Công an nhân dân giữ nguyên chỉ tiêu.

Các trường công an dành 10% tổng chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ, tương tự năm ngoái. Do đó, tổng số chỉ tiêu tăng đồng nghĩa số thí sinh nữ trúng tuyển vào khối trường này cũng sẽ tăng.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công an năm 2024 như sau:

TT Trường Chỉ tiêu Nam Nữ Tổng 1 Học viện An ninh nhân dân 369 41 410 2 Học viện Cảnh sát nhân dân 477 53 530 3 Đại học Phòng cháy chữa cháy 126 14 140 4 Học viện Chính trị Công an nhân dân 90 10 100 5 Đại học An ninh nhân dân 234 26 260 6 Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân 126 14 140

Các trường công an đều chưa thông tin về phương thức tuyển sinh nhưng dự kiến giữ ổn định ba cách gồm: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an; xét tuyển tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.

Năm ngoái, điểm chuẩn các trường công an dao động 14,01-24,94. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị Công an Nhân dân có điểm chuẩn cao nhất. Thí sinh nữ phía Bắc xét tuyển vào ngành này phải đạt 24,94 điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển đại học của Bộ công an như sau:

Điểm xét tuyển =Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Học viện Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: Website Học viện

Với khối trường quân đội, ngoài Học viện Hậu cần giảm 21 chỉ tiêu, nhiều trường tăng. Trong đó, Trường Sĩ quan lục quân 2 tăng mạnh nhất - 91 chỉ tiêu. Kế đến là Học viện Kỹ thuật Quân sự - 82, Trường Sĩ quan Công binh và Sĩ quan Thông tin tăng lần lượt 24 và 18. Các trường Sĩ quan không tuyển nữ sinh.

Chỉ tiêu các trường quân đội năm 2024:

TT Trường Chỉ tiêu Nam Nữ Tổng 1 Học viện Kỹ thuật Quân sự 516 24 540 2 Trường Sĩ quan Công binh 251 0 251 3 Trường Sĩ quan Thông tin 341 0 341 4 Trường Sĩ quan Lục quân 2 532 0 532 5 Học viện Hậu cần 174 4 178

Năm nay khối trường quân đội thêm hai phương thức tuyển sinh gồm xét điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia và xét học bạ, bên cạnh các phương thức cũ là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của Bộ Quốc phòng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Về xét điểm thi đánh giá năng lực, các trường dành khoảng 20% chỉ tiêu. Với xét học bạ, trừ Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Quân y, những trường còn lại sẽ dành khoảng 10% chỉ tiêu. Thí sinh cần có điểm tổng kết mỗi năm THPT từ 7 trở lên, riêng các môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu đạt 7,5.

Hiện, nhóm quân đội gồm 17 trường. Năm 2023, các trường này tuyển gần 4.400 sinh viên. Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp dao động 16,25-27,97. Học viện Khoa học quân sự có điểm chuẩn cao nhất. Thí sinh nữ xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc phải đạt tổng 27,97 điểm ở ba môn thi tốt nghiệp THPT mới trúng tuyển. Thấp nhất là trường Sĩ quan Công binh.

