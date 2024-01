Một hiệu trưởng ở Trung Quốc đã chỉ ra 2 kiểu học sinh có tiềm năng thành công nhưng ít cha mẹ nhìn ra

Trong tư tưởng của nhiều bậc phụ huynh, ai cũng muốn con cái mình ngay từ bé đã phải học thật giỏi, đạt được thành tích tốt, sau này đỗ đạt vào những ngôi trường trọng điểm. Có như vậy thì họ mới yên tâm rằng tương lai của con mình sẽ được đảm bảo, chúng sẽ kiếm được nhiều tiền, trở thành người thành đạt được nhiều người nể trọng.

Vì vậy, đôi khi cha mẹ áp lực thành tích cho con, lấy điểm số để đánh giá kết quả học tập. Tuy nhiên, một đứa trẻ đạt điểm thấp chưa hẳn đã yếu kém trong tương lai. Có nhiều trẻ "học giỏi ngầm" mà cha mẹ không hề hay biết.

Một vị hiệu trưởng ở Trung Quốc đã chỉ ra 2 kiểu học sinh có tiềm năng đạt điểm số cao, thành công trên con đường học tập nhưng ít người nhìn ra.

Dù kết quả ra sao cũng không bao biện cho sai lầm

Sau khi kỳ thi kết thúc, phụ huynh rất nhiều người chú trọng đến điểm số để đánh giá quá trình học tập của con. Tất nhiên họ đều mong con đạt điểm cao, có thành tích nổi trội. Điều này vô tình gây áp lực, dẫn đến việc nhiều em không nhận lỗi sai về mình, liên tục đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh khách quan.

Chẳng hạn như nếu làm không được bài kiểm tra, các em có thể bao biện lỗi sai như sau: "Do bài này con chưa được giáo viên hướng dẫn kỹ nên kiểm số không cao", "Do bạn mượn vở con nên con bỏ qua câu hỏi này", "Do bút của con có vấn đề dẫn đến việc trình bày không được sạch đẹp",…

Một học sinh có tiềm năng trong học tập sẽ nhận lỗi của mình, không bao biện, không đổ lỗi cho người khác. Trẻ hiểu mình chưa đúng và sẽ tự rút ra bài học, thay vì chỉ trích người khác. Những đứa trẻ như vậy không chỉ thành công trong học tập mà sẽ đạt được thành tựu cao trong công việc mai sau.

Luôn tự tin trước mọi kỳ thi

Nhiều phụ huynh thường hay phàn nàn rằng tâm lý con mình kém, không chịu được áp lực, hay mất bình tĩnh khi đi thi. Trẻ có thể học tốt ở lớp, làm bài kiểm tra đạt điểm cao nhưng đến kỳ thi lớn lại làm sai nhiều câu, không thể hiện được hết khả năng của mình.

Thực tế, nhiều học sinh không làm bài tốt vì tâm lý hoang mang, hồi hộp, lo lắng. Nguyên nhân do các em sợ bị điểm kém, sợ thi trượt sẽ bị cha mẹ trách mắng và thất vọng. Trẻ cũng sợ bị mọi người xung quanh so sánh với đứa trẻ khác.

Ngược lại, những học sinh có tâm lý tốt, không sợ thi cử, không gặp áp lực thường đạt điểm cao trong các kỳ thi. Khi giữ được tâm thế thoải mái, trẻ sẽ tập trung cao độ để làm bài, phát huy được tối đa năng lực.

Vì vậy, để giúp con đạt thành tích tốt, cha mẹ nên quan tâm đến tâm trạng, suy nghĩ của con. Khi đồng hành cùng con học tập phụ huynh nên lưu ý một số điều sau để giúp con học tốt hơn:

1. Dạy trẻ cách học

Mới đầu, trẻ sẽ bối rối với bài tập về nhà, không biết nên bắt đầu từ đâu. Phụ huynh hãy chỉ cho trẻ từng bước hoàn thành một bài tập cụ thể và giải thích về hậu quả của việc không tuân theo hướng dẫn đó. Bạn cũng có thể viết các bước cần thiết ra tờ giấy ghi chú và dán lên bàn học để trẻ dễ nhớ.

Đồng thời, bạn hãy giúp con hiểu được rằng không nên bỏ dở bài tập mà phải làm đến cuối. Sử dụng tài liệu tham khảo và bách khoa toàn thư để tìm kiếm thông tin sẽ tốt hơn lướt Internet vì con sẽ không bị phân tán tư tưởng bởi những thứ không cần thiết.

2. Tạo không gian học tập thích hợp

Không gian trẻ ngồi làm bài ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả. Khu vực này nên có đủ ánh sáng, trang bị những dụng cụ học tập cần thiết và bỏ qua mọi thứ có thể gây xao nhãng.

Nếu trẻ có em trai hoặc em gái, bạn hãy đảm bảo chúng không quấy rầy anh hoặc chị khi đang làm bài tập.

3. Dạy trẻ ý thức về thời gian

Trẻ thường không có khái niệm về thời gian. Chúng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua và còn bao nhiêu thời gian để làm việc gì đó. Đầu tiên, bạn hãy cố gắng ước lượng bằng khoảng thời gian làm những việc quen thuộc như xem phim hoạt hình, ăn tối, dọn phòng, để con dễ hình dung. Chẳng hạn, làm bài tập về nhà sẽ tốn một khoảng thời gian như khi đưa thú cưng đi dạo.

Sau đó, bạn hãy đặt báo thức khi con bắt đầu làm bài tập về nhà. Việc này giúp trẻ học nghiêm túc hơn và không trì hoãn.

Trẻ càng dành nhiều thời gian làm bài tập về nhà thì có nghĩa hiệu quả càng kém. Thời gian tối ưu dành cho học sinh trung học là không quá hai tiếng, còn đối với học sinh tiểu học là không quá 30 phút. Quá khoảng thời gian này, trẻ rất khó giữ độ tập trung.

Phụ huynh hãy hướng dẫn trẻ cách vạch ra những thứ quan trọng, không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống. Ảnh minh họa

4. Dạy trẻ thiết lập ưu tiên

Phụ huynh hãy hướng dẫn trẻ cách vạch ra những thứ quan trọng, không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống. Chẳng hạn, khi làm bài tập về nhà, trẻ cần lưu ý những điều sau:

- Có bao nhiêu bài dễ hiểu và khó hiểu.

- Bài tập nào tốn nhiều thời gian và bài tập nào tốn ít thời gian.

- Bài tập nào có thể tự làm và bài tập nào cần sự giúp đỡ.

Nhờ đó, trẻ sẽ xử lý những bài dễ rất nhanh, biết cần tìm thêm thông tin cho bài nào và để dành bài nào để hỏi bố mẹ sau cùng. Thói quen này cũng giúp trẻ quản lý thời gian tốt hơn trong giờ kiểm tra.

5. Tạo động lực

Phụ huynh đừng coi nhẹ những thành tích con đạt được trong học tập, hãy khen ngợi và thưởng cho sự nỗ lực của con.

Nếu có con ở độ tuổi tiểu học, bạn có thể viết các nhiệm vụ lên một mẩu giấy (dọn giường, làm bài tập về nhà, đi đổ rác) và ngày trong tuần tương ứng với nhiệm vụ đó. Với mỗi nhiệm vụ hoàn thành, bạn thêm một dấu cộng vào bên cạnh. Số dấu cộng tổng kết vào cuối tuần sẽ được quy đổi thành một buổi đi xem phim hay trượt patin với cả nhà.

Hoặc bạn có thể dùng phương pháp tạo động lực sau: "Nếu con làm xong bài tập, mẹ con mình sẽ đi bộ, ăn kem, hay xem phim cùng nhau nhé".

Phụ huynh cũng cần chỉ cho con lợi ích của việc áp dụng kiến thức đã học ra ngoài đời sống. Chẳng hạn, nếu con biết đếm và làm phép tính cộng trừ, con có thể tính tiền thừa khi đi chợ với mẹ. Nếu đã nắm vững phép tính nhân, con có thể tính 2 USD mua được bao nhiêu que kẹo mút.

6. Nên ưu tiên mối quan hệ giữa bố mẹ và con gái

Đừng chú ý quá nhiều đến kết quả học tập của con, khiến con thêm căng thẳng. Đó không phải vấn đề quan trọng nhất. Thay vào đó, bạn hãy quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của trẻ, từ sở thích, cảm xúc đến chuyện bạn bè. Kiểm soát không phải cách để mối quan hệ phát triển. Bạn hãy lắng nghe con, chia sẻ những điểm chung và cùng tạo ra những ký ức hạnh phúc.

7. Điểm số không quyết định đứa trẻ có thành công hay không

Khi lo lắng về điểm số của trẻ, thực chất phụ huynh đang lo lắng về tương lai của chúng, dù điểm số chỉ thể hiện trẻ có học tốt những gì được dạy hay không. Điểm kém không đồng nghĩa với ngu ngốc, lười biếng hay vô trách nhiệm. Nó chỉ nói lên rằng vì một số lý do nào đó, trẻ không muốn học hoặc chương trình học quá phức tạp, không phù hợp với trẻ.

Nếu trẻ không đạt điểm giỏi, bạn cũng đừng thất vọng. Nhiều học sinh đạt điểm C ra đời thành công hơn học sinh đạt điểm A. Do đó, khi thấy trẻ không đạt hiệu quả trong môn học nào đó, bạn hãy giúp trẻ thay đổi phương pháp tiếp cận hoặc khám phá sở thích khác của bản thân, tập trung nuôi dưỡng nó.

