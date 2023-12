Kiểm tra đột xuất về bữa ăn bán trú, nhà vệ sinh trường học

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, việc kiểm tra nhằm bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; đẩy mạnh chất lượng công tác tổ chức bữa ăn học đường, công tác vệ sinh môi trường trong trường học. Cụ thể, trong việc tổ chức bữa ăn, dinh dưỡng bữa ăn học đường, việc vận dụng hiệu quả thực đơn cân bằng dinh dưỡng; tổ chức bữa ăn học đường kết hợp với tăng cường thể lực cho học sinh; dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi học sinh...

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết các cơ sở giáo dục phải đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát, đảm bảo thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn, nhà ăn và cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh, căng tin trong trường học phải bảo đảm an toàn theo quy định, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Phụ huynh tham gia ăn bán trú cùng con tại Trường Tiểu học Hiệp Tân (quận Tân Phú)

Thủ trưởng đơn vị trường học chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý, cơ quan thẩm quyền trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại đơn vị và tăng cường dinh dưỡng hợp lý cho học sinh.

Bên cạnh đó, các nhà trường tiếp tục thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học, đặc biệt khu nhà vệ sinh của học sinh.

Đối với công trình nhà vệ sinh: Đảm bảo tiêu chuẩn số lượng và chất lượng nhà vệ sinh theo quy định hiện hành. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình vệ sinh đảm bảo an toàn công trình vệ sinh tại các cơ sở giáo dục. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, khử mùi, khử khuẩn các nhà vệ sinh trước giờ học sinh vào học, sau giờ ra chơi và cuối giờ ra về. Không để xảy ra tình trạng nhà vệ sinh xuống cấp, ô nhiễm, bốc mùi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của học sinh. Trường học phải có chỗ rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Hướng dẫn, tổ chức cho trẻ, học sinh thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng.

Cũng theo Sở GD-ĐT TP, công tác kiểm tra được thực hiện theo nhiều hình thức, đầu năm học, cuối mỗi học kỳ. Kiểm tra đột xuất trong năm học tùy vào tình hình dư luận và tình hình thực tiễn.

Ngoài ra, tất cả các cơ sở giáo dục tự kiểm tra, phát huy vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh trong sóc sức khỏe học sinh tại trường học, xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bữa ăn học đường và vệ sinh môi trường, như giám sát quá trình chế biến, tiếp phẩm cũng như giá thành của từng bữa ăn của học sinh hàng ngày; thường xuyên giám sát cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp; thực hiện nghiêm việc tự kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn, căng tin trong trường học.

Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt khu vực nhà vệ sinh học sinh; thực hiện khảo sát sự hài lòng của học sinh đối với công trình vệ sinh tại đơn vị vào mỗi học kỳ trong từng năm học. Trên cơ sở kết quả khảo sát, nếu có những hạn chế, tồn tại, lãnh đạo đơn vị có phương pháp khắc phục.

