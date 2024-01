Hà Nội quyết định thời gian học sinh nghỉ Tết nguyên đán 2024

Cụ thể, ngày 9/1, UBND TP Hà Nội đã có văn bản thông báo về thời gian nghỉ Tết Âm lịch của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục là 7 ngày, từ 8/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024 (tức từ 29/12 đến hết 5/1 âm lịch).

Học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nghỉ Tết 8 ngày, từ ngày 7/2 đến hết ngày 14/2/2024 (tức từ ngày 28/12 đến 5/1 âm lịch).

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết Tết Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, an toàn, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chỉ đạo các trường học tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường để theo dõi, quản lý học sinh không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không chơi cờ, bạc và các tệ nạn xã hội.

“Phát hiện kịp thời những diễn biến xấu có nguy cơ làm mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn trong và ngoài nhà trường, chủ động phối hợp cha mẹ học sinh, chính quyền và công an địa phương có biện pháp ngăn chặn kịp thời”, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu.

