Gần 20 tỉnh, thành công bố môn thi vào lớp 10

Đến giữa tháng 2, có 17 tỉnh, thành đã công bố hình thức tuyển sinh và các môn thi vào lớp 10.

Ngoài hai môn Toán và Ngữ văn, hầu hết địa phương chọn Tiếng Anh là môn thi thứ ba. Một số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển như Đà Nẵng, TP HCM tổ chức thi môn Ngoại ngữ, để thí sinh được mở rộng các lựa chọn ngoài Tiếng Anh. Lào Cai, tỉnh biên giới phía Bắc, cho thí sinh chọn thi Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.

Cũng tổ chức ba môn thi vào lớp 10 nhưng Ninh Bình không quy định cụ thể môn thứ ba. Môn thi này sẽ là một trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, được công bố vào ngày 1/3.

So với năm ngoái, số môn thi của Ninh Bình đã giảm hai, do tỉnh này quyết định bỏ bài thi tổ hợp. Hai địa phương khác cũng tương tự là Hưng Yên và Vĩnh Phúc. Do đó, đến nay, Bắc Giang là địa phương tổ chức nhiều môn thi vào lớp 10 công lập nhất, với Toán, Văn, Tiếng Anh và môn thứ tư.

Thí sinh dự thi lớp 10 công lập tại TP HCM, tháng 6/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Tỉnh Quảng Nam chưa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 nhưng dự kiến bỏ hình thức xét tuyển sau 11 năm áp dụng để tránh chuyện làm đẹp học bạ. Kỳ thi dự kiến gồm ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Nếu được UBND tỉnh thông qua, khoảng 25.000 học sinh học lớp 9 sẽ tham gia thi.

Với hệ chuyên, tất cả địa phương tổ chức thi tuyển. Thí sinh có nguyện vọng vào hệ này sẽ phải dự thi thêm môn chuyên. Năm nay, các tỉnh bỏ lớp không chuyên trong trường chuyên (còn gọi là lớp cận chuyên), theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Danh sách các tỉnh, thành công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 (tính đến 16/2):

TT Tỉnh, thành Ngày thi Môn thi 1 Bắc Giang Chưa công bố Toán, Văn, Tiếng Anh, môn thứ tư (hệ chuyên thêm môn chuyên) 2 Bình Dương 31/5-3/6 Toán, Văn, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên) 3 Cần Thơ 5-7/6 Toán, Văn, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên) 4 Đà Nẵng Chưa công bố Toán, Văn, Ngoại ngữ (hệ chuyên thêm môn chuyên) 5 Đồng Tháp 1-5/6 (Hệ thường)7-9/6 (Hệ chuyên) Hệ thường: Xét tuyểnHệ chuyên: Toán, Văn, Tiếng Anh, môn chuyên 6 Hưng Yên 4-5/6 Toán, Văn, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên) 7 Khánh Hoà 3-4/6 Hệ thường: Xét tuyển vào các trường THPT Lạc Long Quân, Nguyễn Thái Bình, Khánh Sơn; còn lại xem xét thi tuyển.Hệ chuyên: Toán, Văn, Tiếng Anh, môn chuyên 8 Kiên Giang Chậm nhất 31/7 Thi tuyển và xét tuyển 9 Lào Cai 4-6/6 Toán, Văn, Ngoại ngữ (hệ chuyên thêm môn chuyên) 10 Ninh Bình Tháng 6 Toán, Văn và bài thi thứ ba là một trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên) 11 Phú Thọ Trước 20/6 Toán, Văn, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên) 12 Quảng Nam Chưa công bố Dự kiến Toán, Văn, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên) 13 Quảng Ngãi Chưa công bố Toán, Văn, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên, một số trường THPT xét tuyển) 14 Quảng Trị 5/6 Toán, Văn, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên) 15 TP HCM Đầu tháng 6 Toán, Văn, Ngoại ngữ (hệ chuyên, tích hợp thêm môn chuyên, tích hợp) 16 Tuyên Quang Trong tháng 6 Toán, Văn, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên) 17 Vĩnh Long Đầu tháng 6 Hệ chuyên: Toán, Văn, môn chuyênHệ thường: Xét tuyển 18 Vĩnh Phúc 1-3/6 Toán, Văn, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên)

Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tuyển sinh lớp 10 công lập do địa phương tự quyết. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tham mưu, trình UBND tỉnh, thành phê duyệt số môn, hình thức thi hoặc xét tuyển.

Tại khung kế hoạch năm học 2022-2024, Bộ yêu cầu các địa phương phải xét công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh trước ngày 30/6, hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước 31/7.

