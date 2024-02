Đầu năm Giáp Thìn 2024, nên xin chữ gì để mang lại may mắn, tài lộc?

Xin chữ đầu năm mang ý nghĩa gì?

Xin chữ đầu năm là một phong tục truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam để cầu mong may mắn, bình an và phúc lộc thọ cho bản thân và gia đình.

Theo phong tục truyền thống, việc xin chữ đầu năm treo trong nhà là một việc làm quan trọng với mỗi gia đình. Treo chữ gì trong nhà thể hiện bản sắc của mỗi gia đình, cũng là thể hiện những mong ước trong năm mới.

Chia sẻ trên Báo Lao động, ông Đỗ Quốc Vũ (Phó Chủ nhiệm CLB Thư pháp Việt Unesco) cho biết, về ý nghĩa của phong tục xin chữ đầu năm nhiều thông tin được lan truyền rằng, từ đời xưa khi muốn xin chữ, người xin phải chuẩn bị một lễ nhỏ gồm cau trầu, chè thuốc đến nhà thầy đồ, thầy giáo.

Đây được coi là những người có học vị tú tài hoặc nho sĩ có tiếng hiền tài, đức độ, học rộng và hiểu biết, hay còn gọi là văn hay chữ tốt. Những người này đều được người dân trong vùng kính nể.

Đến ngày nay, khi văn hóa thư pháp phát triển hiện đại theo thời gian nên việc xin chữ đầu năm phần nào đã dễ dàng hơn. Người xin chữ chỉ cần đến phố ông đồ để xin những con chữ sáng tạo bay bổng theo nhu cầu.

Ông Vũ cho biết thêm, chữ xin đầu năm được thể hiện lời chúc của người viết hoặc mong muốn của người xin, thường là sự an lành, may mắn, thành công, đỗ đạt, con cái đầy nhà.

TS Cung Khắc Lược (Thư pháp gia) cũng nhận định, người xưa có câu "nhất tự thiên kim" tức "một chữ đáng nghìn vàng". Hơn thế nữa, người xưa đã từng nói "cho bạc, cho vàng không bằng chỉ nẻo, chỉ đàng cho đi". Xin chữ đầu năm cũng chính là xin nẻo, xin đàng đi đúng hướng để công thành, danh toại.

TS Lược cho biết, người cho chữ cũng phải có tâm và có tầm, hiểu được ý nghĩa của từng con chữ mới có thể chỉ đúng đường, đúng lối cho người xin chữ đạt được ước nguyện được gửi gắm qua từng nét bút.

Xin chữ đầu năm là một phong tục truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Ảnh minh họa: TL

Xin chữ gì đầu năm 2024 để gặp may mắn, thành đạt?

Đầu năm người đi làm có thể xin chữ: Đạt.

Đầu năm người đi học, sĩ tử có thể xin chữ: Trí, Tài, Nhẫn, Thành, Cát, Phúc, Học, Đỗ, Đăng Khoa... để mong học giỏi, đỗ đạt.

Đầu năm người làm kinh doanh, buôn bán thường xin chữ: Lộc, Tín, Phát tài.

Chữ xin cho gia đình đầu năm thường là chữ: Phúc, Lộc, Thọ, Tâm, An.

Đầu năm người làm nghề kinh doanh, buôn bán thường xin chữ Lộc, Tín, Phát tài, Vượng, Đạt, Hòa, Khởi, Cát Tường, Đắc.

Ý nghĩa những chữ hay được xin trong ngày đầu năm

Chữ Lộc

Chữ Lộc biểu trưng cho tài lộc. Đây là một trong những chữ được nhiều người xin vào đầu năm mới. Mọi người tặng nhau chữ Lộc như là một lời chúc một năm may mắn, phát tài, phát lộc tới người nhận.

Chữ Phúc

Chữ Phúc tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn, sung sướng nên thường được nhiều người xin để trang trí trong nhà.

Chữ Thọ

Chữ Thọ biểu tượng cho sự mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Mọi người thường xin chữ Thọ với mong muốn gia đình mạnh khỏe, sung túc và chúc thọ ông bà, cha mẹ.

Chữ Tâm

Mọi người xin chữ Tâm với mong muốn tâm được thanh tịnh, xóa hết dục vọng, ích kỷ, hận thù để có một cuộc sống yên bình và thanh thản.

Chữ Đức

Chữ Đức là biểu trưng cho nét đẹp và đạo đức của con người. Người xin chữ Đức để răn dạy chính bản thân mình phải sống tốt, làm những điều tốt đẹp để tâm hồn được thanh thản.

Chữ Tài

Chữ Tài tượng trưng cho tài năng, người xin chữ mong muốn thành đạt trong học tập và công việc.

Chữ An

Chữ An tượng trưng cho sự bình an. Người xin chữ An để cầu mong một cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Chữ Nhẫn

Chữ Nhẫn là độ lượng, là sự khoan dung và bản lĩnh của con người.

Chữ Hiếu

Chữ Hiếu để thể hiện sự biết ơn về công ơn sinh thành, nuôi dưỡng khó nhọc của ông bà, cha mẹ.

Chữ Duyên

Chữ Duyên biểu tượng cho tình yêu, duyên phận. Các bạn trẻ thường xin chữ Duyên đầu năm để cầu mong sự may mắn trong tình yêu, dấu hiệu của hỷ sự.

Người xin chữ chỉ cần đến phố ông đồ để xin những con chữ theo nhu cầu. Ảnh minh họa: TL

Chữ Đỗ

Chữ Đỗ thể hiện mong muốn thi tài đỗ đạt, "vượt ngũ môn" thành công.

Chữ Trí

Chữ Trí bao gồm chữ Tri (trong từ tri thức, sự hiểu biết) và chữ Nhật (mặt trời, ý chỉ sự sáng suốt, tỏ tường) thể hiện sự thông tuệ, sáng suốt, hiểu biết.

Chữ Học

Chữ Học thể hiện sự ham học, học rộng tài cao, mong muốn đường học rộng mở, thuận lợi.

Chữ Tín

Chữ Tín có ý nghĩa là sự tin tưởng, lòng tin cậy, luôn thực hiện đúng với những điều mình đã đề ra.

Chữ Đăng Khoa

Chữ Đăng Khoa thể hiện mong muốn và quyết tâm thi cử với kết quả cao, xuất sắc.

Nên xin chữ đầu năm ở đâu?

Tại Hà Nội: Người dân có thể xin chữ đầu năm ở Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024 tại hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại TPHCM: "Phố ông Đồ" mà người dân có thể đến tham quan và xin chữ đầu năm đó là: Phố ông đồ - Đường mai Tết Nhà văn hóa Thanh niên; phố ông đồ Cung văn hóa Lao Động; phố ông đồ quận 5, quận 7 và rải rác ở một số hội hoa xuân các quận, huyện...

Nguồn: [Link nguồn]