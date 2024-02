Dân tộc nào có tục ‘ăn trộm lấy may’ vào dịp Tết?

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Người Giẻ Triêng có nhiều phong tục thú vị, trong đó phải kể đến tục dính tro, ném xôi lên mái nhà và cõng than về nhà. Tết Cha Kchah hay còn được biết đến là lễ hội ăn than của người Giẻ Triêng đã được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Tết Cha Kchah không chỉ là lễ hội để tổng kết lại một mùa màng, năm thu hoạch mà còn là dịp để người Giẻ Triêng ăn mừng, tạ ơn và bày tỏ lòng thành kính của mình đến các vị thần linh đã ở bên bảo vệ dân làng khỏi ốm đau, bệnh tật, giữ cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tổ chức Tết Cha Kchah còn là thời điểm để người Giẻ Triêng chuẩn bị những công cụ lao động phục vụ cho mùa vụ sản xuất tiếp theo với những mong muốn, ước vọng tốt đẹp hơn năm cũ. Tết Cha Kchah của người Giẻ Triêng thường được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 12 hàng năm. Để tổ chức được lễ hội Cha Kchah thành công không phải là điều đơn giản. Những người được chọn để tham gia lễ hội cần phải vượt qua tiêu chí nhất định. Hội đồng lãng sẽ chọn lựa ra bảy thành viên có sức khỏe tốt để có thể lên rừng đốt than, cõng về cho dân làng. Những cây gỗ rừng sẽ được chọn lựa kỹ càng để có thể làm thành than tốt. Muốn mang được than đã đốt về nhà, bảy thành viên phải cõng gùi than từ trong rừng về buôn làng. Dân làng sẽ gõ chiêng, trống để chào đón bảy người cõng than về nhà. Cứ mỗi 26, 27 tháng Chạp mỗi năm những thanh niên trai tráng Giẻ Triêng sẽ rủ nhau lên rừng đốn củi để đốt và mang tro về nhà. Những người còn lại ở nhà sẽ chuẩn bị nấu xôi và nắm vào các cây khô rồi đốt thành than. Số tro này sẽ tập hợp lại rồi tung lên cao, mọi người tập trung thành đám phía dưới để hứng tro được càng nhiều thì may mắn và hạnh phúc trong năm tới sẽ càng lớn.