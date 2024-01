Con khen bữa trưa ở trường toàn món yêu thích, người mẹ hoảng hốt xin chuyển trường

Bữa trưa dinh dưỡng cho trẻ ở cấp bậc nào cũng vô cùng quan trọng bởi nó giúp trẻ có năng lượng để hoạt động cả ngày, bên cạnh đó phát triển trí nào và thể chất một cách tốt nhất. Đó là lý do vì sao nhiều bậc cha mẹ dù gửi gắm con theo học tại ngôi trường có học phí cao hơn một chút cũng không ngần ngại chi trả vì con sẽ được chăm sóc tốt hơn, ăn ngon hơn. Tuy nhiên thực tế nhiều khi không phải như vậy.

Chị Song (Trung Quốc) có một cậu con trai 3 tuổi đi mẫu giáo từ tháng 9 năm ngoái. Lúc mới đi lớp cậu bé khá gầy gò nên chị Song rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng ở trường của con. Thấy con đi học về tăng cân mỗi ngày nên bà mẹ rất yên tâm. Không chỉ vậy khi gặng hỏi về bữa ăn ở trường hàng ngày của con, cậu bé đều trả lời "toàn những món con thích". Nghe thấy vậy chị Song vô cùng yên tâm.

Thế nhưng chuyện lạ là cứ mỗi lần đi học về nhà con chị đều kêu đói, đứa trẻ cũng nhanh chóng sụt cân ngay sau đó. Vậy nên chị Song đã hỏi con đã ăn gì ở trường mẫu giáo nhưng đứa trẻ không biết trả lời thế nào. Cuối cùng bà mẹ đã nghĩ ra cách, đó là lần theo thực đơn nhà trường gửi ngày hôm đó để nấu lại.

Hôm đó theo thực đơn của nhà trường trẻ sẽ được ăn mì cà chua trứng. Tuy nhiên khi đặt bát mì cà chua trứng trước mặt con trai và hỏi "có giống như bát mì ở trường hay không?" thì đứa trẻ trả lời rằng "đúng là mì cà chua... nhưng không có trứng". Hoặc có những hôm thay đổi thành mì tôm chứ không phải mì gạo như thế này.

Chị Song đã hiểu ra tất cả, hóa ra con trai chị Song cũng giống như nhiều đứa trẻ khác rất thích ăn mì tôm nên mới nói rằng ở trường toàn món con thích. Nhà trường đã cắt xén tiền ăn của các con bằng việc thay đổi từ mì gạo sang mì tôm, hay mì trứng thành mì không có trứng.

Chị Song lập tức nhắn lên nhóm hội phụ huynh để hỏi mọi người xem những đứa trẻ khác có vậy không thì quả nhiên tất cả những đứa trẻ được hỏi đều cho biết là vậy, ăn mì tôm hoặc mì có một ít cà chua và không hề có trứng.

Cuối cùng hội phụ huynh đã kéo đến trường phản đối cách cung cấp bữa trưa ở trường dành cho trẻ như thế là thiếu dinh dưỡng vô cùng, không chỉ vậy, mì tôm còn là sản phẩm khiến trẻ tăng cân nhưng không lành mạnh.

Nhà trường sau một hồi trao đổi đã đồng ý sẽ điều chỉnh lại thực đơn cho các em mẫu giáo đảm bảo dinh dưỡng tuy nhiên chị Song đã không còn tin tưởng mà quyết định chuyển con sang một ngôi trường khác. "Thà trả tiền cao hơn một chút nhưng xin hãy cung cấp cho trẻ bữa ăn trưa dinh dưỡng đúng như cam kết" - bà mẹ nói.

Tất nhiên vụ việc trên cũng là một trong số những trường hợp hiếm hoi xảy ra, không phải trường học nào cũng cắn xén đồ ăn trưa của trẻ. Tuy nhiên cũng không lường trước được điều này có xảy đến với con em mình không. Chính vì thế trước và trong quá trình gửi con đi học, các bậc cha mẹ cần tham khảo kĩ ngôi trường đó ở khía cạnh vấn đề thực phẩm và dinh dưỡng cho con.

Lượng dinh dưỡng vào cơ thể con người về cơ bản phụ thuộc vào thức ăn, đặc biệt ở trẻ đang lớn và phát triển. Trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe nên bữa ăn mẫu giáo cũng là một tiêu chuẩn mà cha mẹ cần quan tâm.

Thực tế, có rất nhiều vấn đề cha mẹ cần lưu ý khi con đi học mẫu giáo, nhiều bậc cha mẹ có điều kiện kinh tế tốt, sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho con đi học trường sang. Tuy nhiên, việc đi học của trẻ hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào nhà trường mà còn phải có sự phối hợp giữa gia đình với giáo viên để đảm bảo trẻ phát triển khỏe mạnh và vui vẻ.

Bên cạnh đó, một số tiêu chí cũng cần chú ý khi quyết định có gửi con theo học tại ngôi trường đó hay không:

Vị trí

Tiêu chí lựa chọn trường gần nhà để tiện đưa đón, chạy qua chạy lại giữa trường và nhà khi cần thiết luôn là ưu tiên số 1. Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên chọn những trường ở xa nhà hơn nhưng đảm bảo về các tiêu chí còn lại. Không nên chọn trường có vị trí quá xa vì sự di chuyển đi lại giữa nhà và trường sẽ có những bất tiện đối với cả cha mẹ và trẻ nhỏ bởi giờ học của trẻ rất ngắn và cha mẹ sẽ phải rất đau đầu để sắp xếp thời gian đưa đón con.

Thời giờ linh hoạt

Có những trường chỉ dạy từ thứ 2 đến thứ 6, cũng có những trường dạy cả thứ 7 và chủ nhật. Tuy nhiên, tùy vào công việc của mỗi người mà cha mẹ nên lựa chọn cho con mình học ở những trường có thời gian học linh hoạt. Ngoài ra, giờ giấc đón con cũng nên được cha mẹ quan tâm, vì tùy từng trường mà thời gian đón trẻ khác nhau.

Học phí

Học phí ở mỗi trường mẫu giáo là khác nhau, cũng không có nghĩa trường có học phí càng cao thì chất lượng càng tốt. Cha mẹ nên xem xét điều kiện kinh tế của gia đình và những giá trị con nhận được khi đi học ở trường có xứng đáng?

Chương trình học

Một ngày trẻ học những gì, thời gian học, thời gian chơi, thời gian ăn, ngủ có hợp lý hay không là những điều mà cha mẹ cũng nên quan tâm. Bởi lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo là quá nhỏ nên gần như hoàn toàn phải dựa vào sự giúp đỡ, phục vụ của các bảo mẫu, cô giáo trong việc chơi, học, ăn, ngủ,… do đó chương trình học có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của con trẻ.

Ngoài ra là cơ sở vật chất, tất nhiên, đây có thể coi là yếu tố tiên quyết để cha mẹ lựa chọn một trường mẫu giáo cho con. Ngoài việc nhìn vào các lớp học để kiểm tra sự sạch sẽ, kiểm tra các đồ dùng của trẻ, kiểm tra khu vui chơi của trẻ có an toàn hay không, cha mẹ đừng quên tham quan nhà bếp với số lượng đông mà đối tượng là trẻ nhỏ thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non cần được hết sức chú trọng.

