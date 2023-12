Cán bộ coi thi phát nhầm đề, học sinh THPT toàn tỉnh Bình Dương suýt phải thi lại

Theo đó, sáng 29/12, học sinh khối lớp 12 của Trường THPT A.M (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tổ chức thi học kỳ 1 theo thứ tự môn Sinh học và Tiếng Anh, do Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương ra đề thi.

Thay vì phát đề thi môn đầu tiên là môn Sinh học cho học sinh làm bài, cán bộ coi thi tại Trường THPT A.M lại nhầm lẫn, phát đề thi môn Tiếng Anh cho khối lớp 12.

Sau đó, cán bộ coi thi phát hiện có sự nhầm lẫn nên lập tức thu hồi lại đề môn Tiếng Anh, phát đề thi môn Sinh học cho học sinh. Trong thời gian này, học sinh được yêu cầu không ra khỏi phòng thi để chờ cán bộ coi thi xử lý.

Sự việc sau đó cũng được thông báo cho lãnh đạo nhà trường và Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương. Trong chiều cùng ngày, một số trường THPT nhận được thông báo từ Sở GD-ĐT Bình Dương đề nghị: “Ngưng chấm bài kiểm tra các môn Tiếng Anh 12, Sinh học 12, chỉ thực hiện nhiệm vụ này khi có ý kiến chỉ đạo của Sở GD-ĐT”.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương cho rằng đây không phải sự cố lộ đề thi. Nguyên nhân là sự nhầm lẫn của cán bộ coi thi tại Trường THPT A.M. Sau khi phát hiện, trường cũng đã kịp thời xử lý để đảm bảo tính bảo mật đề thi cho học sinh.

Chiều muộn cùng ngày, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương phát thông báo gửi các trường cho phép tiếp tục thực hiện chấm bài kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với 2 môn thi diễn ra sáng cùng ngày.

Trước đó, vào tháng 5, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương đã phải thông báo cho toàn bộ học sinh khối lớp 9 kiểm tra lại môn toán học kỳ 2.

Lý do phải tổ chức thi lại là trường Tiểu học-THCS-THPT Phan Châu Trinh có địa chỉ tại TP Dĩ An (trường ngoài công lập), đã tổ chức cho học sinh lớp 9 kiểm tra môn toán trước một ngày so với kế hoạch chung. Việc này đã để lộ đề thi, không đảm bảo công bằng đối với các em học sinh. Vụ việc khiến hơn 20.000 học sinh lớp 9 ở Bình Dương phải thi lại.

