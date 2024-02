Các ngành dự kiến mở ngành mới năm 2024 của các trường đại học top đầu: Ngành nào sẽ 'hot'?

Ngành nào dự báo sẽ "hot"? 1. Ngành Truyền thông – Marketing Dù bất kỳ lĩnh vực nào, các doanh nghiệp cũng cần phát triển và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng. Khi mức độ cạnh tranh ngày càng cao giữa các doanh nghiệp trong nước và thế giới, ngành truyền thông và Marketing càng cần thiết. Đối với ngành này, bạn sẽ có rất nhiều khối ngành nhỏ bên trong để tham khảo và lựa chọn. Trường đại học quốc tế: University of Amsterdam, University of Southern California, The London School of Economics and Political Science… Trường Đại học Việt Nam: Đại học Kinh Tế HCM, Đại học Tài chính Marketing (HCM), Đại học Kinh Tế Quốc Dân (Hà Nội),… 2. Ngành Công nghệ thông tin – Lập trình – Phần mềm – An ninh mạng Internet phát triển, nhu cầu về các công việc liên quan đến công nghệ thông tin, lập trình, phần mềm, an ninh mạng chưa bao giờ ngừng hot. Các tập đoàn và công ty công nghệ hàng đầu hiện nay như: Google, Facebook, Amazon, Samsung, Apple,…. đều tuyển những kỹ sư có trình độ cao trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, nhu cầu săn đón những chuyên gia trong lĩnh vực này cũng vô cùng khốc liệt. Các công ty Việt Nam cũng đang phát triển rất mạnh mẽ và nhu cầu nhân sự cho tương lai vô cùng lớn như Vsmart (Vingroup), FPT, Viettel, VNG, Tiki, CMC… Trường địa học quốc tế: MIT, Stanford University, Carnegie Mellon University, KAIST, Đại học Kookmin, Đại học quốc gia Seoul, POSTECH (Hàn Quốc),...… Trường Đại học Việt Nam: Đại học công nghệ thông tin (HCM), Đại học Bách Khoa (HCM), Đại học Bách Khoa (Hà Nội),… 3. Ngành Thương mại Quốc tế Khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO (2007) và Hiệp định EVFTA (2020), khoảng cách giữa Việt Nam và thế giới càng gần nhau hơn. Các quốc gia đang có xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng qua Việt Nam sau đợt dịch COVID-19. Tính đến năm 2020, có 125 quốc gia đã đầu tư vào Việt Nam, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu về tổng vốn đầu tư với 7,92 tỷ USD, chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Xếp sau đó là Hồng Kông và Singapore (theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019). Sự xuất hiện của các doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam làm cho nhu cầu về nhân lực đối với ngành thương mại quốc tế ngày càng nhiều. Trường đại học quốc tế: London School of Economics and Political Science, University of Oxford, University of California – Berkeley, đại học Kookmin, Đại học Yonsei (Hàn Quốc),… Trường Đại học Việt Nam: Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh Tế HCM,… 4. Ngành Dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch Khi nền kinh tế phát triển, điều kiện vật chất của người Việt được nâng cao thì nhu cầu về nghỉ dưỡng, hưởng thụ và du lịch sẽ ngày càng tăng. Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng du lịch và nghỉ dưỡng vô cùng lớn, nhưng chưa được khai thác và quảng bá hiệu quả. Chính vì vậy, học chuyên ngành này sẽ là cơ hội lớn cho bất kỳ ai có ý định theo đuổi ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch. Trường địa học quốc tế: EHL Hospitality Business School Lausanne, University of Nevada – Las Vegas, SHMS – Swiss Hotel Management School,… Trường Đại học Việt Nam: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (HCM), Đại học Kinh tế HCM, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội),… 5. Ngành Kỹ thuật, cơ khí, bán dẫn Trước đây, Việt Nam chỉ là nước nhập khẩu ô tô và kỹ thuật về cơ khí còn khá hạn chế. Nhưng từ khi Vingroup đầu tư xây dựng nhà máy và cho ra mắt thương hiệu ô tô Vinfast, bản đồ ngành công nghiệp ô tô trên thế giới đã ghi tên Việt Nam. Nhu cầu các doanh nghiệp Việt Nam và thế giới chưa bao giờ ngừng tìm kiếm những kỹ sư có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ cao, kỹ thuật, bán dẫn,… Trường đại học quốc tế: MIT, Stanford University, University of Cambridge, Đại học Ajou, Đại học Kookmin, Đại học Seoultech, Đại học Korea (Hàn Quốc),… Trường Đại học Việt Nam: Đại học Bách Khoa (HCM), Đại học Bách Khoa (Hà Nội), Đại học Vinuni,.. 6. Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data Từ khi thuật ngữ về trí tuệ nhân tạo “AI”, Big Data xuất hiện, mọi quốc gia, công ty luôn mong muốn tìm kiếm những cá nhân tài năng trong lĩnh vực này. Hiện nay, chưa có nhiều trường đào tạo về AI và cũng khá khan hiếm nhân lực am hiểu. Chính vì vậy, hầu hết các tập đoàn tiên phong về công nghệ trên thế giới luôn nghiên cứu và tìm kiếm những ứng viên để ứng dụng AI vào cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Trường đại học quốc tế: Stanford University, University of California – Berkeley, MIT, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Pohang University of Science and Technology (POSTECH) (Hàn Quốc), .. Hiện tại ở Việt Nam chưa phát triển đào tạo chính quy về lĩnh vực này, chủ yếu có tại các công ty và nội bộ tập đoàn. 7. Ngành Công nghệ mới, vật liệu mới, năng lượng mới Kinh tế thế giới phát triển, môi trường sống của con người ngày càng ô nhiễm và bị tàn phá nặng nề, dẫn đến nhu cầu tìm kiếm các nguồn vật liệu mới thân thiện với môi trường ngày càng cao. Chính vì vậy, ngành này có xu hướng phát triển cao không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới. Trường đại học quốc tế: Harvard University, MIT, University of Cambridge, Đại học QG Seoul, Đại học Kaist, Đại học Korea (Hàn Quốc),… Trường Đại học Việt Nam: Đại học Khoa học tự nhiên (HCM), Đại học Bách Khoa (HCM), Đại học Bách Khoa (Hà Nội),…