Ai là 'công chúa tình báo' đầu tiên trong sử Việt?

Lịch sử khoa bảng hơn 800 năm của Việt Nam xuất hiện một tiến sĩ nữ. Sách Đại Nam dư địa chí ước biên viết: "Am Đàm Hoa, Tiến sĩ gái" (ở am Đàm Hoa có một nữ tiến sĩ). Đại Nam nhất thống chí gọi tên bà là Nguyễn Thị Duệ, một số tài liệu khác ghi là Nguyễn Thị Du hoặc Nguyễn Ngọc Toàn. Nguyễn Thị Duệ sống vào cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, quê ở làng Kiệt Đặc (nay là phường Văn An), huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Khi nhà Mạc bị họ Trịnh chiếm kinh đô, phải đến Cao Bằng lánh nạn, gia đình bà Duệ cũng tị nạn trên đó. 10 tuổi, Nguyễn Thị Duệ đã biết làm văn thơ, được cha cho giả trai để theo thầy học chữ. Năm nhà Mạc mở khoa thi, Nguyễn Thị Duệ giả trai, lấy tên là Nguyễn Ngọc Du đi thi rồi lần lượt vượt qua kỳ thi Hương, Hội và Đình để trở thành người đỗ đầu. Khi ấy, bà chỉ khoảng 17-20 tuổi.