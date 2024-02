8 thói quen của những phụ huynh có con xuất sắc

Phụ huynh thường xuyên trò chuyện cùng con: Theo Verywell Family, nuôi dạy con cái hiệu quả bắt đầu bằng việc giao tiếp đúng cách. Dù trẻ chưa biết nói hoặc đang tập nói, chúng cũng được "hưởng lợi" từ những cuộc trò chuyện với cha mẹ.Những cha mẹ nuôi dạy con thành công luôn duy trì thói quen trò chuyện cùng con, từ những chủ đề thân thuộc như thời tiết, thức ăn, đến những đề tài rộng hơn như Trái Đất, vũ trụ. Những cuộc trò chuyện dài, nhiều thông tin sẽ càng mang lại lợi ích cho trẻ nhỏ. Hoạt động này giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ, kỹ năng xã hội, đồng thời nâng cao khả năng tư duy, tưởng tượng.

Phụ huynh yêu cầu con làm việc nhà từ nhỏ: Dựa trên kết quả nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ), Julie Lythcott-Haimes, cựu hiệu trưởng của Đại học Stanford, tác giả cuốn sách "How To Raise An Adult," (Tạm dịch "Cách nuôi dưỡng trẻ nên người") tin rằng những đứa trẻ thường xuyên làm việc nhà khi trưởng thành sẽ là những người có khả năng làm việc độc lập, có thể phối hợp hiệu quả với người khác và cũng có sự cảm thông lớn hơn những đứa trẻ được cung phụng từ bé mà không phải động chân động tay vào bất kỳ một việc gì.Chính mẹ của tỷ phú Elon Musk, bà Maye Musk cũng thừa nhận bà từng yêu cầu cả 3 người con của mình là Elon, Kimbal và Tosca đều phải làm việc nhà. Theo bà Maye, điều này đã giúp các con của bà biết cách tự chịu trách nhiệm, tự phục vụ bản thân cũng như có các kỹ năng cần thiết liên quan vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành cũng như làm việc sau này.

Phụ huynh không kiểm soát con: Trẻ cần thời gian để khám phá con đường riêng của chúng. Thời gian đầu, các em sẽ gặp khó khăn trong việc định hướng. Khi đó, cha mẹ không nên kiểm soát và buộc con phải làm theo ý người lớn. Kenneth Ginsburg, tác giả cuốn Building Resilience in Children and Teens, khuyên cha mẹ nên đóng vai trò là người hướng dẫn thay vì kiểm soát trẻ. Nói cách khác, cha mẹ nên tìm hiểu con muốn gì, yêu thích điều gì, từ đó hỗ trợ con phát triển đam mê đó. Được theo đuổi điều mình muốn, trẻ sẽ hạnh phúc và hoàn thiện bản thân tốt hơn.

Phụ huynh để con tự lập từ bé: Bà Esther Wojcicki, mẹ của hai doanh nhân người Mỹ Susan và Anne Wojcicki, cho biết bí quyết dạy con thành công của bà là để con tự lập từ sớm. Sự tự lập giúp Susan và Anne có cảm giác tự do, tự tin và cư xử có trách nhiệm hơn những đứa trẻ khác. Khảo sát của ĐH Harvard cũng cho thấy 85% doanh nhân thành đạt đều có tính tự lập từ nhỏ. Những người này có tính cách độc lập, nắm bắt tình hình chuẩn xác, biết đưa ra quyết định đúng đắn.

Phụ huynh dạy con các kỹ năng xã hội: Trong 1 cuộc nghiên cứu của Đại học Bang Pennsylvania và Đại học Duke của Mỹ, trong đó theo dõi những đứa trẻ từ khi chúng còn học mẫu giáo cho đến tuổi 25, các nhà khoa học đã tìm thấy mối liên hệ lớn giữa những kỹ năng xã hội được dạy khi các em còn nhỏ và thành công khi chúng trưởng thành. Cụ thể, những đứa trẻ 5 tuổi biết giúp đỡ và thấu hiểu cảm xúc của người khác cũng như có các kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ có khả năng lấy được bằng đại học và có công việc toàn thời gian trước tuổi 25 cao hơn.

Phụ huynh quan tâm việc học của con ở trường: Một số phụ huynh thậm chí không nhận ra con mình đang thất bại hay gặp khó khăn trong học tập. Họ không kiểm tra email, trả lời thư thoại từ thầy cô và cũng không tham gia các cuộc họp phụ huynh ở trường. "Đừng hỏi con công việc học tập ở trường thế nào bởi vì chúng sẽ nói rằng vẫn ổn. Hãy hỏi giáo viên", giáo viên tiếng Anh Rebecca Rosen ở New York nói. Một giáo viên khác cho rằng trong thời đại công nghệ như hiện nay, bố mẹ dễ dàng nắm bắt được công việc con đang làm ở trường. Nếu có câu hỏi về lớp học hay bài tập, bố mẹ nên liên hệ trực tiếp với giáo viên đứng lớp trước khi tỏ ra khó chịu và đi gặp cấp quản lý cao hơn.

Phụ huynh dạy con biết giúp đỡ người khác: Joan Kleppinger Harrison, mẹ của CEO Scott Harrison, cho rằng sự thành công của con trai là nhờ nền tảng nuôi dạy bà đặt ra từ sớm, dựa trên tinh thần cộng đồng, tính kỷ luật và làm việc chăm chỉ. Khi còn là học sinh tiểu học, Scott Harrison đã được mẹ hướng dẫn phân loại quần áo, sách vở và đồ chơi để tặng cho những người bạn khó khăn hơn. Những hành động tương thân tương ái giúp đứa trẻ hình thành trái tim ấm áp, từ đó có nhận thức sớm về các vấn đề của người khác.Theo người mẹ, nhận thức này giúp trẻ biết đặt ra những câu hỏi liên quan kinh doanh như "mọi chuyện có nên phát triển theo hướng này?", "làm thế nào để xây dựng theo hướng tốt hơn?".

Phụ huynh cho phép con thất bại: Nia Batts, một người từ bỏ công việc văn phòng ổn định để khởi nghiệp, cho biết cô đủ can đảm để làm điều này là vì cô học được những giá trị của sự thất bại khi còn nhỏ.Nhiều cha mẹ muốn con luôn thành công và không chấp nhận con mắc lỗi, trong khi đó cha mẹ của Nia mong muốn con gái sống trong môi trường không tránh khỏi việc vấp ngã. Họ rất hào hứng theo dõi quá trình Nia học hỏi từ những lần thất bại. "Cha tôi dạy tôi vết thương lòng là món quà và thất bại chính là một cơ hội", Nia nói với CNBC.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]