Vì sao khán giả thất vọng với MV mới của Bích Phương, Sơn Tùng M-TP?

Đúng 0g 8/3, Sơn Tùng M-TP ra mắt MV Chúng Ta Của Tương Lai. MV bắt đầu với câu nói: "No one can change the past, but someone gotta try" (tạm dịch: Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng ai đó cần phải thử). Đây là dự án âm nhạc nhận được nhiều sự kỳ vọng của khán giả khi tiếp nối câu chuyện từ MV Chúng Ta Của Hiện Tại.

Chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên, ca khúc mới của nam ca sĩ đã thu hút hơn 600.000 lượt xem cùng hơn 200.000 lượt yêu thích. Ngay trong đêm, Chúng Ta Của Tương Lai tiếp tục leo lên Top 1 Thịnh hành YouTube. Ghi nhận sau 9 tiếng phát hành, MV đạt hơn 2,5 triệu lượt lượt xem trên YouTube.

Hải Tú cũng xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

Khán giả K.C bình luận: "Bài hát mới của Sơn Tùng M-TP nói hay thì không hay, dở thì không dở. Nói thiệt là bài này thua mấy bài ballad hồi xưa của ổng nữa. Em Của Ngày Hôm Qua, Âm Thầm Bên Em hay bao nhiêu thì bài này nó nhạt, cũ và chán bấy nhiêu".

Đó cũng là quan điểm chung về sản phẩm âm nhạc mới của ca sĩ sinh năm 1994. Bên cạnh đó, phần nhìn của dự án này cũng được nhận định là sơ sài, những hiệu ứng 3D và chuyển cảnh không mượt mà, thậm chí có phần "giả trân" như một số bình luận.

Một producer phân tích với chúng tôi về sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP: "Tôi thấy bài hát mới của Sơn Tùng M-TP không quá ấn tượng về âm nhạc. Phần beat hơi đơn giản, thậm chí 'sai sai' nếu so với bản demo phối theo dạng UK Garage của Onionn.

Tôi nhìn credit trên Spotify thì thấy M-TP Talent làm. Có vẻ như Sơn Tùng M-TP đã tự thực hiện phần beat và bản phối lần này, hoặc một nhóm bạn trẻ nào đó đã làm cho ca sĩ này. Tôi có phần thất vọng về dự án mới của Sơn Tùng M-TP".

Dự án mới của Sơn Tùng M-TP không thuyết phục được khán giả về mặt âm nhạc.

Một producer khác phân tích với chúng tôi: "Bản demo trước đó của Onionn quá ấn tượng, dẫn đến việc bản chính thức khi ra mắt không thực sự khiến khán giả 'wow'. Tôi nghĩ Sơn Tùng M-TP vẫn sẽ thành công về mặt số liệu trên YouTube".

Một nhân tố khác ra nhạc trong giai đoạn rạng sáng 8/3 có thể kể đến Bích Phương. Đây là một sáng tác từ Tăng Duy Tân và Drum7, sản xuất âm nhạc bởi producer DuongK. Ca khúc mang giai điệu bắt tai và tiết tấu đầy xu hướng, đánh dấu cho "kỷ nguyên mới" của Bích Phương trên chặng đường hoạt động nghệ thuật.

Sau khi xem xong, nhiều khán giả tiếc cho Bích Phương: "Chọn đại 1 bài thời còn ở 1989s giờ nghe vẫn hợp. Bài này ra 2024 mà nghe như nhạc remix 2016, cứ quê sao ấy. Tiên Cookie làm nhạc cho bả vẫn mát tay nhất".

Khán giả thậm chí cho rằng bài hát này "đậm màu" Tăng Duy Tân hơn nhiều so với những gì khán giả từng biết về Bích Phương.

Theo Bích Phương, sản phẩm Nâng Chén Tiêu Sầu chứa đựng góc nhìn riêng của cô về sự nữ tính và nữ quyền. Ca sĩ này nói với truyền thông về cái khó trong sản phẩm mới: "Ai cũng nghĩ tôi đã làm nghề 10 năm, không có gì quá mới với Bích Phương nữa. Nhưng khi tôi tự làm mọi thứ một mình, tôi vẫn thấy rất bỡ ngỡ và đôi lúc khó khăn. Tôi cảm thấy may mắn khi tìm được những cộng sự phù hợp.

Trong dự án này, cái tôi muốn nói nhất không phải là sản phẩm, bởi vì bản thân sản phẩm đã chứa đựng tất cả những gì tôi muốn nói rồi. Tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu không có mọi người bên cạnh, tôi sẽ không làm được gì cả. Tôi rất trân trọng điều này".

Sản phẩm mới của Bích Phương tạo nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

"Tôi nghĩ Phương đang cố gắng tận dụng nhạc như này để đẩy trend, tạo đà cho sự trở lại. Tôi không thấy ca khúc này có gì đặc biệt, nếu không muốn nói rằng nghe đều đều và đợi đoạn drop đúng công thức của Tăng Duy Tân.

Tôi rất tiếc khi thấy Phương không còn tạo được trend, thay vào đó là phải chạy theo xu hướng âm nhạc để viral TikTok. Nhưng tôi tin chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, kiểu nhạc như vậy sẽ khiến khán giả chán thôi", một producer phân tích với chúng tôi.

Một khán giả bình luận thêm: "Nói thật lúc đầu mình nghĩ khiêu chiến với Sơn Tùng sẽ là 1 sản phẩm cực kỳ chất lượng, ngang Bùa Yêu. Nhưng sản phẩm như này thì không đủ để đem ra đối đầu với bên Sơn Tùng, dù Sơn Tùng M-TP với MV này kĩ xảo không đẹp, lời 1 vài chỗ hơi sượng và nhạc cũng không mới lạ".

Cuộc chiến Bích Phương - Sơn Tùng M-TP khiến nhiều người thất vọng.

Xét về số liệu, MV Dâu Thiên Hạ của Suboi hoàn toàn thất thế trước Sơn Tùng và Bích Phương. Trong khi Sơn Tùng nhận về hơn 170 nghìn lượt like, Bích Phương hơn 40 nghìn lượt like thì Suboi chỉ nhận về hơn 6 nghìn lượt like MV trên YouTube.

Dù vậy, đây là ca khúc khiến nhiều khán giả phấn khích. Giám khảo Rap Việt mùa 3 mang đến nhiều câu punchline, chơi chữ trong sản phẩm này. Tinh thần của một người phụ nữ "tự lực, tự cường" cũng được Suboi mang đến trong dự án Dâu Thiên Hạ.

Phân tích về dự án này, một producer chia sẻ cùng chúng tôi: "Suboi trong sản phẩm này thể hiện rằng chị mang nhiều âm hưởng của một rapper tại Mỹ là Kendrick Lamar. Chị ấy ra nhạc lúc nào cũng muốn nói lên vấn đề của xã hội, không dùng quá những từ mạnh, than thở mà dùng những câu châm biếm, hài hước qua giai điệu bắt tai.

Với tôi, đoạn beat drill này thực sự ấn tượng, nhưng có vẻ sẽ hơi 'mặn' với khán giả đại chúng. Tôi nghĩ rằng sản phẩm này khó để đạt thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng, nhưng là tiền đề tốt để Suboi trở lại với âm nhạc sau Rap Việt".

Suboi trong dự án mới.

Nhạc sĩ Bùi Công Nam viết trên trang cá nhân: "Điểm vui cho khán giả là 4 màu khác nhau, bài nào cũng đủ chất lượng cả phần nghe lẫn nhìn, đặc biệt là mấy con beat đã tai. Khác nhau về vibe nên mọi so sánh đều không hợp lý lắm, mỗi người sẽ có 1 gu cảm nhận.

Với cá nhân của người vừa bước sang U40 này thì nghe bài của Sơn Tùng M-TP là hợp tai nhất. Giai điệu có vẻ hơi hoài niệm ở verse cảm giác nghe dễ chịu, chorus bắt tai, quả beat thì hay quá hay".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]