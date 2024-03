"Tứ đại thiên vương" Đoan Trường kể thời đi bưng bê, bán quần áo ngoài chợ

Mới đây nam ca sĩ Đoan Trường trở thành khách mời trong chương trình “Món ngon ký ức” do nghệ sĩ Xuân Hương “cầm trịch”. Format của chương trình khá độc đáo khi nhân vật sẽ nhắn tin, viết thư, quay video, thu âm gửi về chương trình đề nghị Xuân Hương nấu 1 món ăn gắn liền với kỷ niệm của họ.

Nữ nghệ sĩ sẽ phải nghiên cứu tìm tòi, chuẩn bị nguyên vật liệu món ăn này cùng với khách mời “xắn tay vào bếp”. Cùng với đó, chương trình không tiết lộ tên khách mời xuất hiện khi gõ cửa nhà Xuân Hương, cũng không có kịch bản dàn dựng trước, mà để chủ và khách thoải mái nấu ăn và trò chuyện.

Qua đó, ký ức ùa về với những cảm xúc chân thật sẽ mang đến cho khán giả cảm nhận thật nhất, cùng những câu chuyện lần đầu được nghệ sĩ kể.

Đoan Trường làm khách mời chương trình "Món ngon ký ức" do nghệ sĩ Xuân Hương “cầm trịch”.

Đoan Trường và Xuân Hương từng du học ở Nga. Chính vì vậy, nam ca sĩ đã đề nghị “đàn chị” làm món salad Nga, món ăn gắn bó với thời sinh viên nghèo khó của anh và nhiều du học sinh khác của Việt Nam hàng chục năm về trước.

Khi được hỏi lý do gửi tin nhắn thoại tới chương trình, Đoan Trường kể anh nhớ anh và nghệ sĩ Xuân Hương gặp nhau từ năm 2000 khi đó Xuân Hương đang rất hot trong chương trình “Những người thích đùa”. Chính Đoan Trường là người đã gọi điện cho “đàn chị” để thuyết phục mang chương trình từ sân khấu lớn đến những quán bar, phòng trà.

Vừa nấu ăn, hai nghệ sĩ vừa ôn lại những kỷ niệm khi còn du học tại Nga. Đoan Trường kể anh sang Nga học từ năm 1987, lúc đó Xuân Hương đã tốt nghiệp được 1 năm. Anh du học ngành kỹ sư 4 năm, sau đó học lên thạc sĩ trong 2 năm, tới năm 1992-1993 mới về nước.

Ảnh Đoan Trường khi còn là du học sinh ở Nga.

"Tôi thi vào Đại học Bách khoa TP. HCM và nằm trong top thủ khoa nên được Liên bang Xô viết và Chính phủ Việt Nam cho học bổng toàn phần sang Nga du học. Tôi học trường Đại học Công nghệ hóa Tinh vi Mô-nô-mô-xốp", Đoan Trường tâm sự.

Hai trường đại học mà Đoan Trường, Xuân Hương học và tốt nghiệp đều là những trường danh tiếng. Tấm bằng tốt nghiệp đại học ở các trường đó được công nhận ở các nước Châu Âu.

Nói về món salad Nga, Xuân Hương đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu gồm khoai tây, cà rốt, hành tây, củ dền, xà lách, trứng, dưa chuột muối, thịt nguội, bánh mì đen, đậu cô ve. Đoan Trường chia sẻ lý do anh chọn lựa món salad Nga vì món ăn này “gợi nhiều ký ức đau buồn thời sinh viên”.

Hai nghệ sĩ cùng nhau làm món salad Nga.

Anh kể năm 1991 Liên bang Xô viết tan rã, anh không còn được tài trợ học phí như trước. Hồi đó mỗi sinh viên được cho 90 Rúp. Anh kể bản thân nhớ rõ vào ngày 31/12/1991, trong túi không còn 1 đồng nào, phải… đi xin ăn.

“Tôi đi qua nhà bạn bè xin ăn nhờ ở đậu. Nói ra cũng ngại nhưng thật sự lúc đó vì không có tiền nên tôi ra chợ, vừa mua vừa xin các loại trái cây, rau củ xấu về làm salad. Năm đó là năm thứ 4 đại học. Tôi ăn món salad Nga này trong vòng mấy tháng luôn.

Không có tiền để mua thịt ăn, cũng không có tiền để mua trứng cho vào salad. Có những cái bắp cải người bán hàng lột lá già bên ngoài bỏ đi, tôi tới xin, mang về gọt những chỗ bị hư, bị úng, còn lại đem xắt nhỏ để làm salad.

Khó khăn không phải riêng mình mà là khó khăn chung cho tất cả mọi người nên mình phải cố gắng thôi. Ăn được mấy tháng thì tôi “mặt dày” đi “ăn nhờ ở đậu”, đi qua ký túc xá của các bạn khác ở các trường có điều kiện hơn để "ăn chực".

Tôi tự ái lắm nhưng nghĩ mình không còn cách nào khác. Các bạn có tiền nên đi mua đồ ở chợ được, còn mình nấu ăn, rửa chén", Đoan Trường kể.

Đoan Trường khi đi du học tại Nga.

Trong lúc hàn huyên lại kỷ niệm, Đoan Trường vẫn chăm chỉ thái các nguyên liệu để chuẩn bị cho món salad. Sau khi thái cà rốt, dưa chuột, hành tây dạng hạt lựu, nam ca sĩ bóc vỏ khoai tây đã luộc. Theo nguyên tắc, anh không ngâm khoai vào nước lạnh mà phải chấp nhận lột vỏ khi khoai nóng.

Tất cả các nguyên liệu sau khi thái, sơ chế được trộn vào cùng nhau, trong đó có thêm trứng, thịt nguội. Cuối cùng chỉ việc trộn sốt mayonnaise theo đúng liều lượng để các thực phẩm tạo được độ kết dính, vừa miệng.

Món salad Nga được hoàn thiện, ăn cùng với dưa chuột muối và bánh mì đen.

Khi cùng ngồi thưởng thức, Đoan Trường tâm sự: “Thời sinh viên của mình, mình không chối bỏ đi tất cả những cái gọi là sự thật của quá khứ. Đối với tôi, nước Nga bao giờ cũng là quê hương thứ hai. Từ năm tôi 20 tuổi đến năm 28 tuổi, cả 8 năm dài đằng đẵng tuổi trẻ của tôi trải qua ở nước Nga.

Tôi làm rất nhiều nghề, thậm chí nấu ăn luôn, tôi vào nhà hàng rửa chén, rồi tôi đi bưng bê, bán quần áo ở ngoài chợ trời bị công an bắt, nhốt vô đồn rồi sau còn bị trấn lột nữa”.

“Tôi đi ra chợ trời bán quần áo vào mùa đông âm 20, âm 30 độ C, tới mức bị viêm phổi vào viện mà không có tiền, 1 tuần sau phải trốn viện, leo tường ra. Họ cũng tìm ra chỗ mình học nhưng cuối cùng cũng cho qua vì mình không có tiền. Từ đó về sau, tôi không dám ra ngoài chợ trời nữa. Tôi vào nhà hàng xin phụ bếp, làm bồi bàn. Tiền lương cũng tạm ổn, may được nhà hàng bao ăn 3 bữa.

3 năm liền, tôi tham gia cuộc thi Tiếng hát Sinh viên toàn nước Nga do Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức, tôi đều được giải Nhất. Tới năm thứ 4, họ không cho tôi thi nữa. Sau đó tôi được vào ban nhạc sinh viên người Việt tại Nga, đi biểu diễn cho Đại sứ quán trong những dịp Lễ, Tết, dịp tiếp các phái đoàn ngoại giao.

Tôi có cơ hội tham gia trại hè Liên hoan tiếng hát sinh viên thế giới gồm 30 nước. Nhưng đó chỉ là cuộc dạo chơi thôi chứ chưa kiếm tiền được bằng con đường nghệ thuật.

Đoan Trường trong ban nhạc sinh viên người Việt tại Nga.

Trong một lần tôi phục vụ bồi bàn ở nhà hàng, một khách người Nga yêu cầu hát ca khúc Nothing gonna change my love for you, tôi đã tự nguyện hát. Vị khách này sau đó đã rút tờ 100 đô tặng tôi. Lúc đó đấy là một số tiền lớn, đủ tiền cho mình ăn cả tháng luôn.

Từ đó, người quản lý nhà hàng đồng ý cho tôi lên sân khấu làm ca sĩ, mở cho tôi cơ hội kiếm sống bằng giọng hát. Từ 1 người bưng bê được 2 đô/tối, giờ thành người hát 3 bài được 10 đô/tối, được hát hàng đêm luôn, giúp tôi sống dư dả và gửi được tiền về cho gia đình.

Nhờ món ăn này, tôi chấp nhận ăn uống kham khổ trong giai đoạn gần 3-4 tháng để chờ đợi cơ hội đổi đời. Đối với tôi là cả quá trình tôi luôn ghi nhớ, không bao giờ có thể quên được”, nam ca sĩ tâm sự.

Nam ca sĩ không quên những ngày tháng vượt qua khó khăn để tìm kiếm cơ hội đổi đời

Đoan Trường nói dù có những lúc đói khổ nhưng anh không dám kể cho gia đình bởi ba anh bị bệnh tim. Lúc đó anh hiểu ở Việt Nam gia đình mình còn phải sống khổ cực hơn nhiều. Khi về Việt Nam, anh cũng không kể lại. Anh tự nhận là người luôn giấu đau khổ trong lòng, tự chịu một mình, chỉ khoe những niềm vui, hạnh phúc.

Sau này khi nổi tiếng, Đoan Trường không quên ơn những người từng cho anh những mẩu bánh mì trong thời điểm anh đói khổ lúc mùa đông khắc nghiệt.

“Tứ đại thiên vương” năm 1999 của làng nhạc Việt được công chúng yêu mến gồm 4 ca sĩ cùng tên Trường, trong đó có Đoan Trường và Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường. Khi đang thành danh, Đoan Trường bỗng ngưng đi hát khoảng 10 năm, tập trung vào công việc ở tập đoàn nước ngoài.

Hiện tại anh đã nghỉ hưu sớm dù từng là sếp ở tập đoàn. Cuộc sống của anh thoải mái về tài chính, giúp anh liên tục đi du lịch nước ngoài. Anh từng đến hơn 50 nước, thường xuyên chia sẻ nhiều trải nghiệm.

