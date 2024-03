Lễ trao giải Oscar 2024: Bom tấn nào sẽ được vinh danh?

Chris Hemworth và Anya Taylor Joy lên sân khấu trao giải Phim hoạt hình ngắn hay nhất cho phim "War Is Over!". Tiếp đó, giải thưởng Phim hoạt hình xuất sắc nhất thuộc về "The Boy and the Heron" (tựa Việt: Thiếu niên và chim diệc).

"The Boy and the Heron" nhận giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất