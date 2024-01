Trấn Thành nhận giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất"

Các hạng mục giải thưởng khác của “Ngôi Sao Xanh 2023”. - Hạng mục Web Drama: + "Nữ Diễn Viên Được Yêu Thích Nhất" với vai Lý Thanh trong phim Thạch Sanh Lý Thanh (do khán giả bình chọn): Ngọc Thanh Tâm. - Hạng mục Truyền Hình: + "Gương Mặt Triển Vọng" với vai Hoàng Vân lúc nhỏ trong phim Tình Yêu Dối Lừa (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn): Mỹ Ngân. + "Nam Diễn Viên Được Yêu Thích Nhất" với vai Tâm trong phim Vạn Dặm Nhân Sinh (do khán giả bình chọn): Nguyễn Quốc Trường Thịnh. + "Nữ Diễn Viên Được Yêu Thích Nhất" với vai Kiều Loan trong phim Chị Em Khác Mẹ (do khán giả bình chọn): YeYe Nhật Hạ. + "Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất" với vai diễn Minh trong phim Lụa (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn): Mã Hiểu Đông. + "Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất" với vai Kiều Thư trong phim Chị Em Khác Mẹ (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn): Đàm Phương Linh. + "Nam Diễn Viên Nước Ngoài Được Yêu Thích Nhất" với vai diễn Jiu trong phim Mộng Hồ Điệp (do khán giả bình chọn): RACHATA HAMPHANON. + "Nữ Diễn Viên Nước Ngoài Được Yêu Thích Nhất" (do khán giả bình chọn): BEE NAMTHIP. - Hạng mục Điện Ảnh: + "Gương Mặt Triển Vọng" với vai diễn Thái Phong trong phim Hạnh Phúc Máu (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn): Phạm Huỳnh Hữu Tài. + "Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất" với vai diễn Loan Khùng trong phim Tro Tàn Rực Rỡ (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn): Hạnh Thuý. + "Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất" với vai Kiên trong phim Người Vợ Cuối Cùng (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn): Quốc Huy.