TikTok bị cấm sử dụng nhạc của Taylor Swift, BLACKPINK và nhiều nghệ sĩ lớn

Mới đây, hãng đĩa Universal Music Group (UMG) đã tuyên bố ngừng cấp phép sử dụng âm nhạc cho nền tảng mạng xã hội TikTok từ ngày 31/1/2024.

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng TikTok sẽ không được sử dụng các ca khúc của những nghệ sĩ ký kết với UMG như Taylor Swift, BLACKPINK, BTS, Drake, Adele, Billie Eilish, Ariana Grande, Lady Gaga, Justin Bieber,... Động thái này khiến nhiều người dùng mạng xã hội, đặc biệt là người hâm mộ của các nghệ sĩ lo lắng.

Loạt ca khúc đình đám bị rút khỏi TikTok.

Theo tờ The Washington Post, UMG đưa ra ba lý do dẫn đến vụ việc này. Bao gồm chuyện TikTok trả tiền bản quyền cho nghệ sĩ quả ít, an toàn trực tuyến cho người dùng và vấn nạn AI tạo ra quá nhiều bản sao, vi phạm bản quyền.

Phía UMG cho biết: "Chúng tôi đã thúc đẩy TikTok về 3 vấn đề quan trọng: trả phí thỏa đáng cho các nghệ sĩ và nhạc sĩ, bảo vệ nghệ sĩ khỏi tác hại của AI và an toàn trực tuyến cho người dùng. Mức phí họ đề xuất trả cho các nghệ sĩ chỉ bằng một phần nhỏ so với các nền tảng xã hội lớn khác".

Ngoài ra, UMG bày tỏ lo ngại chuyện AI tạo ra quá nhiều bản sao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản quyền. "TikTok đang cho phép AI tạo ra các bản ghi âm tràn ngập trên nền tảng. Họ còn phát triển các công cụ để kích hoạt, quảng bá và khuyến khích việc tạo nhạc AI. Từ đó làm ảnh hưởng đến phí tác quyền của các nghệ sĩ".

TikTok cũng nhanh chóng lên tiếng đáp trả phía UMG. Phía nền tảng này cho biết: "Thật buồn và thất vọng khi UMG đã đặt lòng tham của mình lên trên lợi ích của các nghệ sĩ và nhạc sĩ của họ. Bất chấp những lời tường thuật và hùng biện sai lầm của UMG. Thực tế là họ đã chọn cách rời xa sự hỗ trợ mạnh mẽ của một nền tảng có hơn một tỷ người dùng đóng vai trò là phương tiện quảng cáo và khám phá miễn phí cho tài năng của họ".

TikTok và UMG xảy ra cuộc chiến tác quyền âm nhạc.

Trả lời trên tờ The Washington Post, nhà phân tích công nghiệp âm nhạc MIDiA Research - bà Tatiana Cirisano đánh giá: “Khi nói đến việc cấp phép âm nhạc cho mạng xã hội, các cuộc đàm phán có xu hướng diễn ra như một cuộc chiến xem ai cần người kia nhiều hơn.

Một bên lập luận cho rằng nền tảng xã hội là công cụ quảng cáo không thể thiếu cho âm nhạc. Một bên là nền tảng không thể tồn tại nếu không có âm nhạc. Đi theo con đường hạt nhân là lấy tất cả nhạc UMG khỏi TikTok được coi là một nỗ lực để chứng minh điều sau".

