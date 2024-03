Thiện Nhân nói về "nỗi oan ức không có cách thanh minh"

"Khi nỗi oan ức không có cách nào thanh minh" là nội dung nói về nhân vật Thị Kính trong MV cùng tên ra mắt ngày 10/3 của ca sĩ Thiện Nhân. Trong điển tích văn hóa dân gian, Thị Kính đại diện cho hình mẫu phụ nữ hiền lành, cam chịu, dù trăm mối hàm oan bủa vây vẫn không ca thán vì lo cho nguy an người khác.

Thiện Nhân trở lại nghệ thuật sau 2 năm vắng bóng.

Câu chuyện "Quan Âm Thị Kính" từng xuất hiện nhiều lần thông qua các tác phẩm văn hóa nghệ thuật như: Cải lương, chèo, phim... nhưng hiếm khi xuất hiện trong các MV. Quyết định ra mắt MV như một lời thông báo Thiện Nhân đã và đang sẵn sàng quay trở lại với sân khấu âm nhạc. Ngoài ra, đây cũng là món quà cô muốn dành tặng cho những khán giả - những người đã yêu thương, ủng hộ mình trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật kéo dài gần một thập kỷ.

Quán quân "Giọng hát Việt nhí 2024" cho hay đây là dự án được cô dành hết tâm huyết và đầu tư hết chi phí được tích góp từ việc kinh doanh 2 năm qua. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ bày tỏ cô muốn mang đến cho khán giả hình ảnh của mình ở tuổi 22: trưởng thành, nữ tính và tự tin hơn.

Thiện Nhân cho hay cô đã giảm được 16kg.

"Con số chi phí này với mọi người có thể không phải là quá nhiều. Nhưng đối với tôi, đây là tất cả những gì tôi đang có", Thiện Nhân nói với chúng tôi. Cô chật vật khi tự mình xoay sở chi phí và từng phân vân có nên chi tiền lớn cho sản phẩm không. Đúng lúc ấy, cô đọc được bình luận của một khán giả lớn tuổi: "Những lời cầu nguyện của cô đã thành sự thật. Con đã trở lại rồi". Câu nói này cho cô động lực lớn, để cô quyết định thực hiện bằng tất cả số tiền có được từ kinh doanh.

Khi được hỏi về sự hỗ trợ của "nửa kia", Thiện Nhân xin phép không nhắc chuyện riêng tư. Cô chia sẻ: "Tôi muốn tách riêng mọi thứ. Tôi làm việc của tôi, bạn làm việc của bạn, mỗi đứa có con đường riêng".

Cùng thời và cũng ra mắt MV dân gian đương đại, Thiện Nhân chia sẻ cô thường hay nhận được câu hỏi so sánh với Phương Mỹ Chi hay thậm chí là Hòa Minzy. Tuy nhiên cô không ngại điều đó.

"Việc bạn bè trong nghề có nhiều dự án, tôi rất vui, chúc mừng họ. Bởi đó là nỗ lực không ngừng nghỉ để có được. Từ đó, tôi xem cà rút ra kinh nghiệm để bước đi trên con đường nghệ thuật một cách tốt nhất, với phiên bản hoàn thiện nhất. Tôi may mắn nhận được ca khúc Thị Kính như "thắp sáng" lại ngọn lửa nghề, đứng dậy bước tiếp, cố gắng để tạo ra sản phẩm tốt nhất. Kể cả so sánh tôi cũng cảm thấy vinh dự vì mình được so sánh với các bạn giỏi, có sản phẩm thành công, khán giả đón nhận. Thế nên tôi không việc gì phải buồn hay lo lắng cả. Tôi muốn nhìn vào đó để nỗ lực, tiếp tục con đường của mình một cách tròn trịa và tốt hơn", Thiện Nhân chia sẻ.

Thiện Nhân trải lòng về nghề.

Thiện Nhân bật khóc khi nói về nỗi nhớ nghề trong thời gian 2 năm vắng bóng: "Tôi sợ mình làm phụ lòng khán giả. Tôi tâm niệm khi trở lại, mình phải làm sao để thật chỉn chu, để có thể tách biệt hoàn toàn giữa Thiện Nhân 'Giọng hát Việt nhí' và Thiện Nhân của hiện tại. Tôi phải có sự thay đổi, cố gắng để không khiến khán giả buồn lòng vì sau nhiều năm vẫn thấy mình là mình, không có gì thay đổi. Tôi cứ buồn và nghĩ hoài nên mãi tới giờ tôi mới trở lại".

Nữ ca sĩ 22 tuổi cho hay, hiện tại cô đã gác lại việc học tại Nhạc viện TP.HCM do cảm thấy không phù hợp. Thay vào đó, cô dành thời gian trau dồi các kỹ năng khác để phục vụ cho công việc ca hát. Ngoài kinh doanh thời trang, Thiện Nhân hiện tại cũng nhận show đi biểu diễn. Cô cười cho hay lời mời gửi đến mình "cũng được".

Sau Thị Kính, Thiện Nhân sẽ ra mắt một ca khúc mang âm hưởng dân gian nhưng thuần về tâm linh Phật giáo do nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Phong sáng tác trong thời gian tới.

