Taemin (nhóm SHINee) qua Việt Nam biểu diễn sau khi rời nhà SM

Mới đây thông tin em út nhóm SHINee – ca sĩ Taemin sẽ sang Việt Nam biểu diễn đã thu hút chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Taemin sẽ sang Việt Nam trong tháng 3

Được mệnh danh “cỗ máy nhảy” Taemin là một chàng trai đa tài trong làng nhạc K-Pop. Gắn bó với công ty giải trí lớn là SM trong 16 năm nhưng mới đây, anh đã quyết định dứt áo ra đi khi không ký tiếp hợp đồng. Chính thức ra mắt vào năm 2008, Taemin vừa là idol (thần tượng) trong nhóm SHINee vừa là diễn viên trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Gia đình là số 1, Âm mưu Athena, Trung tâm mai mối Cyrano, Salamander Guru and The Shadows… Taemin sinh năm 1993, được đánh giá cao qua các album solo như Press It, Move, Taemin, Never Gonna Dance Again.

Taemin là một chàng trai đa tài trong làng nhạc K-Pop

Bên cạnh việc hoạt động trong nhóm SHINee, Taemin còn góp mặt trong SuperM - "siêu nhóm nhạc" quy tụ các anh tài nhà SM. Gần đây vào ngày 2/3, anh tham gia trong tour diễn SHINee World VI: Perfect Illumination có cả Lisa nhóm BLACKPINK đến tham dự. Có thể nói dù không tiếp tục ký hợp đồng với SM nhưng Taemin vẫn sẽ đồng hành trong các hoạt động cùng nhóm cũ, điều mà nhiều idol K-Pop khác cũng đang áp dụng.

Lisa đến ủng hộ tour diễn SHINee World VI: Perfect Illumination

Vào cuối tháng 3 này, Taemin sẽ sang Việt Nam tham dự đêm nhạc quốc tế tại Tuần lễ "Amazing Binh Dinh Fest". Có thể nói lần trở lại này sau 4 năm khiến các fan của nam ca sĩ tại Việt Nam rất háo hức. Trước đó vào năm 2020 anh đã có mặt tại Hà Nội. Nhiều bình luận trên mạng xã hội bày tỏ niềm mong chờ được đón Taemin tại Bình Định. Không ít fan tiếc nuối khi nam ca sĩ không tới Hà Nội hay TP.HCM.

Fan Việt nô nức trước thông tin Taemin sẽ sang Việt Nam

Ngoài sự tham gia của Taemin, đêm nhạc vào ngày 30/3 tới đây tại thành phố Quy Nhơn còn có sự góp mặt của các giọng ca Văn Mai Hương, Hòa Minzy, Tăng Duy Tân, Lyly, Justatee, Quang Hùng Master D, Chu Thúy Quỳnh…

